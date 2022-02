Chega o feriado (ou feriadão) e geralmente se opta por curtir e extravasar ou para descansar e relaxar. Seja qual for a sua opção, é importante não descuidar da alimentação, principalmente se você for da turma dos festeiros.

Então, confira agora algumas receitas práticas que você pode fazer em casa para repor o estoque de energia no feriado. São 5 dicas de alimentação para curtir o feriado com energia!

Aproveite, ainda, e veja aqui as previsões astrológicas para o Carnaval 2022 e a aqui as dicas da Numerologia para curtir o feriado conforme o seu momento.

Dicas de alimentação para curtir o feriado

1. Smoothie, salada de frutas e ovos com salada para o café da manhã

Essas três receitas servem para a refeição mais importante do dia: o café da manhã. Elas demoram poucos minutos para serem feitas e podem te ajudar a ter mais disposição no dia.

Veja como preparar as 3 receitas para o café da manhã.

2. Barrinha de cereal energética

As barrinhas de cereal que você encontra nas prateleiras do supermercado nem sempre são tão saudáveis quanto imaginamos.

Às vezes costumam ter muito açúcar e conservante. Então, para contrapor essa opção, é possível fazer a própria barrinha e congelá-la para sempre ter em mãos um snack doce.

Veja aqui como é simples o preparo da barrinha de cereal energética!



3. Água de coco

Durante o feriado, costumamos perder muitos nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo, pois descuidamos da alimentação ou abusamos do álcool.

Então, para repor o que foi perdido, podemos utilizar a água de coco, um isotônico natural muito rico em minerais.

Confira aqui os benefícios da água de coco e aprenda, uma deliciosa receita de suco verde com água de coco aqui.

4. Suco vermelho

Um suco gelado sempre cai bem no calor. Melhor ainda quando a bebida oferece disposição e bem-estar, como é o caso dessa bebida que vai beterraba, couve e chia.

Ele é rico em antioxidante. O preparo é simples, logo, pode ser feito rapidamente utilizando o liquidificador. Veja como preparar o suco vermelho.

5. Suco energizante, salada tabule de quinoa e sorbet de frutas

Quando a temperatura esquenta, a gente logo procura algo gelado para tomar, não é mesmo?

Para aliviar o excesso de calor, aprenda essas receitinhas para as três refeições do dia (café da manhã, almoço e jantar).

Elas servem para energizar, desintoxicar e ainda funcionam como anti-inflamatório.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

conteudo@personare.com.br