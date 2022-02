Laís e Gustavo, do BBB22, podem dar certo? Veja o que os Astros dizem

O affair entre Laís e Gustavo está esquentando o BBB22 e divide opiniões do público. Mas o que será que os Astros revelam sobre o encontro da escorpiana com o canceriano? Será que o casal tem futuro?

Quando o assunto é Sinastria Amorosa, é preciso ir além do signo solar de cada pessoa, e ver outros aspectos do Mapa Astral do casal. Um dos principais é o signo de Vênus.

Quando o assunto é o planeta do amor, eles têm tudo para dar certo. A Vênus em Gêmeos de Gustavo é flexível, enquanto a Vênus em Libra de Laís tem muito talento para ver o lado dos outros.

Laís e Gustavo: boa comunicação, mas e a atração?

A combinação de Vênus é marcada pelo elemento Ar, ou seja, são duas pessoas que tendem a se comunicar bem e a apreciar um estilo de vida com muitas atividades sociais. Por isso, é uma combinação muito harmoniosa, mas ela apenas não garante o sucesso do relacionamento.

O que pode acontecer (de não tão positivo) é que ambos podem se dar tão bem que terminam virando amiguinhos. Ou seja, falta um “teor agressivo” que mantenha a atração entre eles. Para saber se existe essa pimenta, é preciso olhar o Mapa Sexual de cada um.

Combinação intelectual

O posicionamento do planeta Mercúrio, que diz como funciona o modo de pensar de cada um, do casal ocorre em signos de Fogo. O dela é em Sagitário, e o dele, em Leão. Isso favorece a comunicação entre os brothers, pois ambos sentem como se falassem a mesma língua.

Laís aumenta a flexibilidade mental, equilibrando os radicalismos de Gustavo. E Gustavo aumenta a praticidade da personalidade “viajante” de Laís.

Combinação de elementos

A análise dos elementos fundamentais (Terra, Fogo, Água e Ar) que cada um tem em seu mapa mostra uma coincidência: ambos têm o mesmo padrão de elementos, o que costuma levar a um respeito mútuo com relação aos defeitos e às qualidades um do outro.

Quando isso ocorre, as pessoas tanto se irritam quanto se atraem, e podem oscilar entre o afeto e a raiva, uma vez que são como espelhos uma da outra.

O que é a Sinastria Amorosa?

A Sinastria Amorosa é uma análise ampla de um relacionamento e é baseada nas informações do Mapa Astral. Essa técnica ajuda a identificar afinidades e desafios a serem trabalhados para que a relação se fortaleça.

Popularmente, as pessoas criam teorias sobre a combinação entre os signos solares de um casal. Na verdade, este é um dos fatores menos importantes em um estudo sério de compatibilidade amorosa.

