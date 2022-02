Eslovênia e Lucas, do BBB22, combinam? Descubra o que os Astros dizem

Eslovênia e Lucas formaram o primeiro casal do BBB22. Embora discreto, o romance dos dois segue. Será que o casal tem futuro dentro e fora da Casa? Analisamos a combinação astrológica da sister escorpiana com o brother taurino. Vem ver o que os Astros dizem!

Quando o assunto é Sinastria Amorosa, é preciso ir além do signo solar de cada pessoa, e ver outros aspectos do Mapa Astral do casal. Um dos principais é o signo de Vênus.

E o encontro de Lucas, que tem Vênus em Áries, com Eslovênia, que tem Vênus em Libra, pode ser altamente harmonioso e feliz, porque são padrões afetivos opostos complementares. Ou seja, um se encaixa no outro.

Se você quiser conferir a combinação astrológica entre o seu Mapa Astral e o de outra pessoa, veja aqui uma versão gratuita da sua Sinastria Amorosa.

Eslovênia e Lucas: pode dar casamento

Lucas, com Vênus em Áries, coloca a paixão acima de tudo. Eslovênia, por sua vez, com Vênus em Libra, valoriza enormemente os relacionamentos afetivos. Por isso, em condições “normais”, talvez fosse uma relação com muito movimento.

Este tipo de encontro de opostos favorece os relacionamentos mais sérios, por isso que há chance, sim, de dar casamento, pois as diferenças mútuas são altamente complementares.

A qualidade mental e articulada de Eslovênia entusiasma e alimenta o Fogo ariano de Lucas. Por sua vez, Lucas enche a vida de Eslovênia de cor e vida. Fofo, né?

Combinação intelectual

O planeta Mercúrio, que diz como funciona o modo de pensar de cada um, do casal é muito diferente. A modelo, com Mercúrio em Sagitário, pode mostrar a vida sob um ponto de vista muito mais amplo, fazendo o engenheiro rir e aprender muito em pouco tempo.

Por sua vez, Lucas, com Mercúrio em Terra, vai chamar Eslovênia à realidade, mostrando-lhe sua tendência a “viajar demais na maionese”.

Num sentido negativo, quando a relação envolve pessoas ainda num estado imaturo, o diálogo se torna quase inviável. É o tipo de coisa que ou permite grande aprendizado mútuo, ou leva o casal a nem conseguir conversar!

Combinação de elementos

Além dos planetas, a análise dos elementos fundamentais (Terra, Fogo, Água e Ar) que cada um tem em seu mapa mostram as afinidades e os desafios do casal.

No caso de Eslovênia e Lucas, ambos têm o mesmo padrão de elementos. Por isso, eles podem sentir um poderoso grau de identificação — tanto no que diz respeito aos defeitos, quanto às qualidades.

Quando isso ocorre, as pessoas podem sentir tanto raiva quanto afeto uma vez que são como espelhos uma da outra e veem as próprias qualidades e defeitos refletidos em seu parceiro.

O que é a Sinastria Amorosa?

A Sinastria Amorosa é uma análise ampla de um relacionamento e é baseada nas informações do Mapa Astral. Essa técnica ajuda a identificar afinidades e desafios a serem trabalhados para que a relação se fortaleça. Popularmente, as pessoas criam teorias sobre a combinação entre os signos solares de um casal. Na verdade, este é um dos fatores menos importantes em um estudo sério de compatibilidade amorosa.

