Qual melhor programa para o seu feriado de Carnaval? A Numerologia traz dicas de como aproveitar o feriado da melhor forma possível, ainda que estejamos sob restrições por conta da pandemia.

Por meio do cálculo de seu Mês Pessoal, você saberá se o feriado de Carnaval será favorável para viajar para um local seguro, ficar em casa ou curtir com os amigos.

Calcule gratuitamente aqui o número que simboliza o mês de fevereiro — quando ocorrerá o Carnaval — e descubra abaixo as previsões da Numerologia para o Carnaval 2022 e dicas de como aproveitar o feriado.

MÊS PESSOAL 1

Como o Número 1 simboliza o gosto por fazer algo diferente, neste Carnaval você poderá optar por viver uma situação nova. Se você tinha costume de ir a bloquinhos, chegou a hora de, de repente, se refugiar em outro lugar. Seu Mês Pessoal 1 evidencia o quanto esta época será apropriada para curtir o feriado de uma maneira até então não experimentada por você.

MÊS PESSOAL 2

Neste Carnaval, você poderá preferir menos agitação — super de acordo com o momento que vivemos. O Número 2 simboliza a pausa e o descanso. Se escolher viajar, escolha um local sossegado, tal como um sítio, uma pousada ou até mesmo maratonar alguma série. Há tendência de cansar-se facilmente e até mesmo ficar gripado nesta época.

MÊS PESSOAL 3

O simbolismo do Número 3 representa alegria, diversão e festa, mas este não é o ideal ainda no Carnaval 2022. No entanto, também é um momento excelente para namorar e fazer sexo. Então, curta essa energia com proteção — ainda mais que o Número 3 também representa a fertilidade, o que pode dar origem à gravidez. Há chances, inclusive, de engatar um namoro ao encontrar uma pessoa com a qual viverá um romance durante o mês de fevereiro.

MÊS PESSOAL 4

Esse simbolismo não tem muito a ver com feriado, pois tem ligação com o trabalho. Por isso, pode ser que precise trabalhar neste período. Ou simplesmente fique preocupado com certas responsabilidades e deveres — o que deve reprimir um pouco sua alegria de relaxar no Carnaval. Como o Número 4 também está associado a grupos, inclusive a família, valerá a pena se divertir com poucos amigos ou viajando com os familiares.

MÊS PESSOAL 5

Esse simbolismo tem tudo a ver com o Carnaval “tradicional”, pois o Número 5 gosta de aproveitar ao máximo momentos de liberdade e viajando. Tendo em vista a pandemia, você ainda pode aproveitar a energia do 5 fazendo sexo ou vivendo experiências diferentes, como um retiro, por exemplo. O mais importante é sair da rotina e experimentar algo novo.

MÊS PESSOAL 6

Este é outro número que ama aproveitar as festividades ao lado dos amigos. Por conta da pandemia, o melhor é fazer uma festa em casa ou viajar com alguns amigos. É um simbolismo que aprecia o belo e a estética, a harmonia das cores e do ritmo das alas das escolas de samba, mas neste ano terá de esperar um pouco mais para vê-las desfilar. Possivelmente você estará com predisposição maior a apreciar a beleza das coisas, então, bora ser criativo e achar beleza no que for possível!

MÊS PESSOAL 7

Quem passa por esse ciclo aproveita melhor o Carnaval, independentemente da pandemia, em clima de quietude. Por isso, um retiro espiritual ou simplesmente viajar para um local em pleno contato com a natureza, como numa cachoeira ou indo à praia, são ótimas escolhas. E cuidado com as bebidas e todo tipo de excesso, pois o Número 7 pede moderação e diminuição no ritmo.

MÊS PESSOAL 8

O simbolismo do Número 8 está associado a carga maior de trabalho e responsabilidades, portanto, você poderá ficar preso aos compromissos ou preocupações profissionais neste período. Além disso, os gastos costumam ser maiores no Mês Pessoal 8. Então, pode ser que você tenha comprado pacotes de turismo, passagens ou simplesmente tenha suas despesas aumentadas neste período.

MÊS PESSOAL 9

Esse simbolismo envolve a arte, a beleza e as emoções num nível bem exagerado. O Número 9 representa experiências inesquecíveis e bem intensas, por isso este Carnaval poderá ser sempre lembrado por você, ainda que de um jeito não tradicional. Viagens de longa distância também têm a ver com o Mês Pessoal 9. Então, se sempre sonhou passar este período em um lugar especial, aproveite!

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br