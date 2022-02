Portal 22/02/2022: entenda os diferentes significados para a data

Muita gente falando do Portal 22/02/2022 de diferentes formas e com diferentes significados. No que acreditar? Bom, primeiro você pode acreditar no que faz sentido para você. Saber isso é importante para que você não entre só em uma modinha e, sim, possa se conectar com sua energia.

Para ajudar, a gente reuniu aqui diferentes visões sobre o Portal 22/02/2022, da Astrologia à Numerologia e até Terapias Energéticas.

Astrologia e o portal 22/02/2022

Astrologicamente falando, mais importante do que um portal mágico em si, é saber o que está acontecendo no céu no dia 22/02/2022 para que você possa se propor a fazer algum tipo de trabalho mágico. É o que explica a astróloga Marcia Fervienza: “O que os astros estão indicando? Que tipo de energia estará predominando neste dia?”

A Marcia explica que no dia 22/02/2022 a Lua estará em Escorpião, o signo das águas profundas e inescrutáveis. “Místico por si só, este signo contribui para rituais de transformação e catarses. O que você deseja expurgar emocionalmente? Que sombras suas você deseja trazer a luz?”, descreve. Neste link, você pode aprender sobre onde você tem Escorpião no Mapa Astral e entender qual seu poder de transformação.

Além de saber que a Lua está em Escorpião no dia 22/02/2022, o Sol está em Peixes. Essa combinação é super propícia para trabalhos ritualísticos porque Peixes é o mais intuitivo dos signos, que fala de entrega e união com o Todo.

“O que quer que você faça neste dia, reverberará em ondas pelo Universo e terá maior facilidade de alcançar seu objetivo e destino final”, explica Marcia.

Escorpião e Peixes, segundo Marcia, são signos que contribuem para rituais que mexem principalmente com cargas emocionais difíceis e trabalhos de liberação pessoal. Sinta suas emoções, não importa que tão intensas ou confusas elas possam ser”.

Aproveite para entender como a Lua e o Sol estarão interagindo com o seu mapa aqui no Horóscopo Personare (é gratuito e personalizado).

Dicas astrológicas de horário para rituais de 22/02/2022

Entre meia noite e 5h30min: ótimo horário para trabalhos de libertação e crescimento pessoal, quando a Lua fará uma oposição a Urano e um trígono a Júpiter. Entre 17h e 22h: perfeito momento para trabalhos envolvendo amor, finanças e relacionamentos, quando Marte e Vênus estarão ativados por sextis pela Lua. Entre 19h e 23h: aproveite para fazer rituais mágicos que trabalham o fluxo das emoções e conecte você com a energia do Universo, quando a lua estará em trígono a Netuno.

O Portal 22/02/2022 para Numerologia

O numerólogo Yub Miranda explica que no caso do dia 22/02/2022, existe a repetição dos números 2 e 0. Entenda a simbologia:

A simbologia do 0 é uma espécie de alta voltagem, de intensidade. Todo número que é acompanhado do 0, tal como 10, 20, 30, etc., intensifica os atributos desse número. E apresenta potencial humanitário. A simbologia do 2 está diretamente associada ao feminino, ao lado yin da natureza humana e representa a união. Então, questões associadas a relacionamentos, parcerias, alianças, contratos podem ganhar destaque neste dia.

Para Yub existe um perigo nesta data: o de acreditar que o dia 22/02/2022 é mais especial do que outros: “Está tudo bem aproveitar o momento para mentalizar e aproveitar a energia para criar novas ideias e dar início a projetos. Mas cada dia tem seus desafios, suas oportunidades e seus aprendizados. Todo dia é um dia especial”.

Exatamente neste sentido vai a numeróloga e aromaterapeuta Solange Lima. Para Numerologia, segundo ela, esse dia é uma grande oportunidade de trabalhar a energia do número 2, desenvolvendo a paciência e lidar com as relações de forma equilibrada, a intuição e sensibilidade pelo número.

Somando esta data temos a energia do 3 (2+2+0+2+2+0+2+2 = 12 + 1+2 = 3), que é justamente o número que olha para a comunicação, a forma de se expressar, de interagir com as outras pessoas.

“Por isso, pode ser um dia bacana para meditar a respeito de suas relações”, comenta Solange, que indica o óleo de Capim Limão para ajudar a se comunicar melhor. Esse óleo tem contraindicações, por isso, tenha cuidado e consulte um aromaterapeuta para ajudar você a usar óleos essenciais de forma segura. A Solange tem uma jornada de Autocuidado e Aromaterapia que você pode conhecer aqui.

Reflexões da Numerologia para o dia 22/02/2022

Aproveitando os simbolismos do dia 22/02/2022, segundo Yub, você pode refletir sobre os seus relacionamentos e a maneira como você se relaciona afetivamente, com seu familiares, profissional e socialmente. Algumas questões que você pode se fazer:

Estou com medo de me relacionar e anular minha identidade? Estou não apenas visualizando os hábitos saudáveis e os novos projetos, mas também entrando em ação e vivenciando-os? Como posso colaborar com o outro, a fim de ter empatia, oferecer amparo e, ao mesmo tempo, demonstrar um espírito fraterno de cooperação? Estou também com abertura para receber o apoio emocional e incentivador de outras pessoas, a fim de entender meus desejos e aproveitar esse suporte para viabilizar algum projeto?

Você pode conhecer os dias mais especiais para você neste mês no Mapa de Previsões Numerológica, que é personalizado.

Momento de transcendência

Joanita Molina, Mestra ascensa, líder espiritual e sacerdotisa de magia ascensional, acredita que 22/02/2022 é um portal secular 22 que marca um momento grandioso de transcendência que ajuda as pessoas a se conectarem com suas essências e com o que realmente viemos manifestar no planeta.

“Traz a oportunidade de acessar o poder intuitivo e a conexão com o sagrado feminino, representados pela receptividade, a fertilidade e a unidade com o todo. Este portal traz um renascimento, com a oportunidade de transcender a realidade anterior. É momento de ver as situações com igualdade, sob um ponto de vista neutro e equilibrado”, conta Joanita.

22 é um número-mestre que, para a mestre e líder espiritual, desperta o idealismo, a visão a longo prazo e a capacidade de materializar grandes projetos de cunho humanitário. Representa o arquétipo que traz o Céu à Terra, o que significa desenvolver e aplicar a espiritualidade no dia a dia.

“Em 02/02/2022 se abriu uma rede de portais de transcendência, que culminará em 22/02/2022. Nesta data palíndromo, se abrirá uma porta para o real renascimento da consciência para uma plano superior na Terra, um chamado para uma nova existência”, diz.

Portal de Energia em 22/02/2022

“Um portal é uma porta de energia que se abre acolhendo e emanando ideias, desejos, possibilidades, explica a psicoterapeuta Celia Lima. Para ela, os símbolos e os rituais amplificam nossos sentimentos, emoções e pensamentos.

“Mesmo que não estejamos conscientes dessas possibilidades ou dos nossos desejos e sentimentos, eles estão ali, prontos para fazer uma conexão profunda do visível com o invisível”, conta.

Para “fazer acontecer” neste dia 22/02/2022, a dica da Celia é reservar um momento do dia para estar em contato com a natureza. “Pode ser no jardim do prédio ou num parque, na praia, na pracinha perto de casa, não importa”, detalha. Veja o passo a passo:

Esteja descalça (o), com os pés livres sobre a grama ou areia. Fique com os joelhos levemente flexionados. Imagine raízes brotando da planta dos pés e alcançando o centro da Terra e um grande chifre de luz sobre sua cabeça, alcançando o infinito. Então abra seus canais sensoriais, tanto para pedir como para receber o que desejar. Então, apenas sinta como essa energia que vem do infinito e encontra o centro da Terra percorre seu corpo e sua alma, abrindo a confiança na vida, no poder de realizar.

22/02/2022 e as limpezas energéticas

“A energia do portal 22/02/2022 nos impulsiona a ser e viver o nosso melhor potencial”, explica Ceci Akamatsu, uma das maiores especialistas em Amor do país.

De acordo com Ceci, esse é um bom momento para fazer trabalhos de limpeza energéticas do passado, assim como meditações e trabalhos energéticos que ajudem a entrar em contato com os desejos e anseios da alma.

Você pode aproveitar a data para fazer trabalhos para limpar o passado, feridas, padrões, crenças, memórias, energias negativas, ressignificando-os ao compreendê-los sob uma perspectiva mais verdadeira.

“Vamos aproveitar esta energia para ir além das limitações, para deixar para trás de uma vez por todas aqueles padrões negativos que vem se arrastando e nos impedindo de ser e viver o nosso melhor!”, conta.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

conteudo@personare.com.br