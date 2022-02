Imprevistos e notícias surpreendentes: as previsões na semana pré-Carnaval 2022

Com Mercúrio em quadratura com Urano, a semana que antecede o feriado de Carnaval vai ser agitada, com mais correria e notícias que chocam, surpreendem ou deflagram polêmicas. Deslocamentos também cheio de imprevistos, pegando em cheio o período pré-Carnaval e o início dele.

Vênus e Marte estão conjuntos desde 06/02, dando muita corda para o prazer e desfrutar a vida. Nesta semana, fazem um bom aspecto com Netuno, com doses a mais de romantismo e boa vontade.

Mas no final de semana já começam a ficar muito próximos de Plutão, combinação complexa, com desafios, que podem fazer do feriado de Carnaval um período nada calmo, seja nas relações e também em eventos ao redor do mundo.

Veja aqui as previsões astrológicas para o Carnaval 2022 e aqui você também confere as tendências da Numerologia para o Carnaval de acordo com o seu Número Pessoal.

Também a partir do final de semana, o Sol fica em sextil com Urano, estimulando o desejo de quebra na rotina. A seguir, veja em detalhes as previsões na semana pré-Carnaval 2022, de 21 a 27 de fevereiro, para o coletivo.

Lembrando que esses trânsitos podem atuar de maneiras diferentes, dependendo dos trânsitos pessoais. Para isso, confira aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Mercúrio e Urano: imprevisibilidades e notícias chocantes

Até o domingo (27/02), Mercúrio quadra Urano, com o aspecto exato na quinta-feira (24/02). Veja como ele pode se manifestar:

Dia a dia fica mais agitado e mais propenso a mudanças e imprevistos. Eventos podem ser desmarcados por motivo de força maior e ter de ser fazer adaptações e ajustes de última hora. Mais falha em equipamentos, que podem queimar ou apresentar algum defeito que não manifestavam antes. Notícias inesperadas, que chocam, seja no âmbito coletivo – muito mais sujeito a polêmicas, debates e protestos –, seja no seu círculo mais próximo. O aspecto produz questionamentos, o que pode ser bem empregado em terapias e consultas, quando se precisa mudar mentalidades e visões cristalizadas e teimosas, ou então ter um novo olhar em assuntos crônicos. Emergência de novas ideias, com aceleração mental, podendo provocar insônia. Deslocamentos podem ter mais surpresas e potencial de acidentes, por isso preste mais atenção nas locomoções, pois esta quadratura vai estar presente no início do feriado do Carnaval.

Vênus e Marte juntos: ênfase no prazer

Com o aspecto ocorrendo desde 06/02, Vênus e Marte seguem juntos no terreno signo de Capricórnio nas previsões na semana pré-Carnaval 2022.

Apesar de Capricórnio tender à racionalidade e economia, com estes dois planetas em conjunção, esta direção fica sobreposta pela forte necessidade de prazer e gratificação, com um grande estímulo compras, gastos, libido, lazer e diversão.

Netuno: empatia, romantismo e boa vontade

Nesta semana, Vênus e Marte fazem um contato harmonioso com Netuno, havendo um aumento do lado empático e da boa vontade, excelente para ações solidárias e colaborativas.

Além disso, a combinação sugere um fluir melhor entre produção e lazer, realidade e sonho. Momento de seguir a intuição!

No amor, traz doses de romantismo, assim como química e atração. Para as relações em geral, mais simpatia e receptividade.

Plutão: começam tensões no final de semana

Nas previsões na semana pré-Carnaval 2022, porém, a partir do domingo (27/02), Vênus e Marte já ficarão bem próximos de Plutão, o que vai se estender para o feriado do Carnaval.

Não é uma energia fácil de manejar, pois é como se Plutão acrescentasse doses extras de pimenta, risco, perigo, intensidade, potencial de perdas e crises, agressividade, eventos coletivos fortes.

Da última vez que Vênus e Plutão ficaram conjuntos, na segunda quinzena de dezembro de 2021, houve fortes chuvas em Minas Gerais.

Nos relacionamentos, ao invés da suavidade do início da semana, há mais chance de atitudes mais provocativas ou encucações.

Sol e Urano: busca por estímulo

O Sol começa um sextil com Urano no sábado (26/02), trazendo vontade de romper com a rotina. Todavia, fique atento a riscos, pois no final de semana a conjunção Vênus/Marte/Plutão começa e nem tudo serão flores no caminho.

Este sextil, porém, vai estimular bastante a inteligência e a criatividade.

Fevereiro é o mês da do sextil entre Júpiter e Urano

Soluções e aberturas inesperadas, seja na vida pessoal ou no âmbito coletivo, é o que promete este sextil, presente em fevereiro. Mudanças que podem ser favoráveis.

Além disso, a combinação favorece mudar visões de mundo e posturas. Aproveite essa possibilidade tão especial. Talvez você possa ser ajudado em algum processo para destravar ou melhorar a sua vida em algum âmbito, seja com o fator sorte, tão jupiteriano, ou, ainda, com consultas, conversas ou processos terapêuticos.

Quer entender mais sobre Astrologia, autoconhecimento e autodesenvolvimento? Veja o meu canal no YouTube!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

vanessatuleski@gmail.com