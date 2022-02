Horóscopo Mensal: as previsões para os signos em março de 2022

Março de 2022 chegou com tudo, hein? Logo na primeira semana, tem alinhamento de Vênus e Marte. E esse trânsito traz muita energia pra sua vida. Então prepare-se para movimentações positivas nas próximas semanas.

Na sequência, veja as previsões completas para você neste mês, começando pelo seu Ascendente, conforme as regras dos horóscopos, e, depois, o que diz o seu Signo Solar. Além disso, você pode acompanhar aqui as previsões diárias, que combinam o céu do dia e o seu mapa de nascimento. Aliás, você já fez seu Mapa Astral? Se ainda não fez, corra aqui e faça gratuitamente!

ÁRIES

O alinhamento dos planetas Vênus e Marte impacta significativamente a vida das pessoas do Signo de Áries a partir do dia 7 de março, desencadeando um fluxo de energias apaixonadas no que diz respeito às ambições e metas. É como se uma injeção de adrenalina fosse insuflada. Março de 2022 se trata, portanto, de um mês de intensa socialização.

A lunação ocorre na noite do dia 2. Isso significa que março também é um mês em que as pessoas de Áries desenvolverão melhor conhecimento dos elementos de sabotagem que existem em suas vidas, sejam tais elementos internos ou externos.

É bem possível que se descubra que há alguém se colocando como obstáculo entre você e um objetivo, e você fará bem em evitar a mera reação de raiva. Tentar entender por que tal pessoa se coloca como impedimento lhe permitirá talvez convencê-la a sair do caminho.

O mais importante, contudo, é identificar os elementos sabotadores internos: o que, dentro de você, impede o fluxo do desenvolvimento?

TOURO

A primeira quinzena de março é marcada por uma tensão entre os planetas Saturno e Urano que afetam especificamente as pessoas do Signo de Touro. Há uma contradição no ar, um conflito que envolve as necessidades pessoais de mudanças radicais e as cobranças que o trabalho fará, no sentido de manter tudo mais convencional.

Enquanto Urano impele à novidade, à mudança e à criatividade, Saturno se contrapõe na forma de pessoas no trabalho que criticam o que consideram “ousadia demais”. Será preciso bastante jogo de cintura e paciência para lidar com isso.

A partir do dia 7, o alinhamento entre Vênus e Marte aumenta o tesão canalizado na carreira. Há uma vontade de fazer e acontecer, ainda que existam pessoas ou questões burocráticas ralentando o livre fluir das ideias criativas.

A Lua Nova do mês ocorre na noite do dia 2, afetando especificamente o terreno das amizades. Março é, portanto, um ótimo mês para fazer novos amigos. Confira o calendário lunar 2022 aqui.

GÊMEOS

O mês de março tende a ser maravilhoso para as pessoas do Signo de Gêmeos que puderem fazer viagens. Essa qualidade positiva vem desde fevereiro e se prolonga pelo terceiro mês de 2022, graças ao alinhamento entre Vênus e Marte a partir do dia 7.

É um mês também marcado por intensas discussões políticas, religiosas ou ideológicas. Brigas são esperadas, mas não é nada que se configure como exagerado ou ameaçador. Março costuma ser um mês interessante para oportunidades profissionais para pessoas de Gêmeos, mas em 2022 isso tem um gosto ainda melhor, por conta da presença de Júpiter que se alinha com o Sol na primeira quinzena.

A oportunidade para o crescimento pessoal na carreira é imensa, com chances de convites e portas interessantíssimas que se abrem. Atenção para os cinco primeiros dias, para os contatos que despontarem com a Lua Nova, que ocorre dia 2. De 11 a 27 de março, Mercúrio entra em cena, favorecendo reuniões, ajudas mútuas no trabalho, contatos novos e estudos específicos que melhoram as chances na carreira.

CÂNCER

Em março de 2022, a primeira semana ainda traz consigo as qualidades apaixonadas da união dos planetas Vênus e Marte, estimulando a vida afetiva das pessoas do Signo de Câncer.

A partir do dia 7, o alinhamento desses planetas passa a estimular mais ainda os impulsos sexuais, o que é muito bom para quem já está em um relacionamento. Se não for o caso, não desanime: o ciclo favorece a sensualidade e os impulsos de conquista amorosa, sobretudo nos dias 27, 28 e 29.

Os primeiros vinte dias são também excelentes para viagens, por conta do alinhamento do Sol com Júpiter. A lunação de março ocorre no dia 2, estimulando as pessoas de Câncer a buscas espirituais e filosóficas. Momento ótimo para cursos, estudos, leituras, participar de grupos cujos ideais sejam elevados.

A busca por um sentido para a própria vida é a tônica do mês, e é bastante provável que você venha a encontrar motivações e razões novas para a sua existência, o que renderá uma perspectiva mais positiva diante dos problemas. A partir do dia 21 de março, o ciclo astrológico passa a favorecer a carreira e as questões de ordem profissional.

LEÃO

O mês de março é um dos melhores meses do ano de 2022 para as pessoas do Signo de Leão no que diz respeito à vida afetiva, por motivos diferentes: em primeiro lugar, considerando os dez primeiros dias de março, vemos que Mercúrio favorece a escuta nas relações. Isso é algo que costuma faltar: ouvir o outro.

A partir do dia 7, os planetas Vênus e Marte entram em alinhamento no signo complementar de Leão, o que tende a ser excelente para o amor e o sexo.

Os últimos dez dias de março, em especial, estimulam compromissos sólidos, relacionamentos firmes, graças ao envolvimento do planeta Saturno. Esses mesmos últimos dez dias favorecem viagens, passeios, tudo o que permita sair da rotina – de preferência, a dois.

Para as pessoas de Leão nascidas entre 8 e 17 de agosto de qualquer ano, é preciso tomar cuidado com perda de energia com coisas desnecessárias. A oposição de Saturno ao Sol prejudica a vitalidade, tornando a pessoa vulnerável a doenças e mal-estar variados. Dormir corretamente, se alimentar bem e não se sobrecarregar é fundamental!

VIRGEM

Para as pessoas do Signo de Virgem, março de 2022 se configura como um mês bastante favorável para conversas importantes, sejam elas com amigos, parcerias amorosas ou profissionais. Isso ocorre principalmente por conta da Lua Nova do dia 2, mas consideramos também a presença do planeta Mercúrio em oposição a Virgem entre os dias 11 e 27, que garante a abertura de espírito fundamental ao diálogo e ao entendimento.

Apesar disso, os dias 17 e 18 prometem pequenas polêmicas e discussões que rapidamente alcançam a conciliação. O alinhamento entre Sol e Júpiter forma oposição a Virgem nos primeiros vinte dias do mês, chamando a atenção para os perigos decorrentes de exageros, sejam eles alimentares, de gastos financeiros, ou mesmo de coisas para fazer.

Saturno permanece desde janeiro afetando a rotina virginiana, tornando-a um tanto mais densa e sobrecarregada. Por conta disso, toda oportunidade de lazer deve ser bem aproveitada e usufruída. Há muitos dias sensíveis do mês, para Virgem. São os dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 29 e 30. Neles, há uma tendência a sentir vulnerabilidade emocional e carência.

LIBRA

Para as pessoas do Signo de Libra, o mês de março de 2022 tem um sabor especial de diversão, prazeres e festividades. Vênus e Marte se alinham em signo de Ar, fato que se harmoniza com a natureza libriana. Comemorações estão no horizonte de eventos.

É claro, poderia ser melhor, afinal ainda estamos enfrentando uma pandemia. Após o dia 21, o Sol entra na jogada e estimula esclarecimentos no setor das relações, sejam elas amorosas ou societárias.

A Lua Nova ocorre no dia 2, e marca o período como sendo muito bom para que as pessoas de Libra realizem modificações positivas em seus hábitos de saúde. Novas visões sobre antigos problemas também serão possíveis, de modo que o que parecia não ter solução termina despontando como algo perfeitamente superável.

Algumas datas em março despontam como delicadas, no sentido de que indicam dias com risco de oscilação emocional e atitudes pouco planejadas. São elas os dias 4, 5, 11, 12, 13, 25 e 26. Nesses dias, convém respirar fundo e não ter pressa para resolver absolutamente nada.

ESCORPIÃO

Para as pessoas do Signo de Escorpião, o mês de março se configura como relativamente tranquilo. A primeira semana é marcada pelo alinhamento entre Mercúrio e Saturno que favorece organizações domésticas e pequenas reformas em casa.

Mercúrio também dá a tônica entre os dias 11 e 27, favorecendo atividades e hobbies intelectuais, e o ideal é que você se concentre nisso. Em vez de festas, farras e aglomerações, março pede lazeres intelectualizados, jogos, coisas mais intimistas com poucas e selecionadas pessoas.

Entre os dias 19 e 24, o alinhamento entre Mercúrio e Júpiter sugere atividades sociais altamente estimulantes em termos intelectuais. Convém aproveitar!

O mês é também propício para tratativas comerciais: comprar e vender coisas, assinar contratos, fazer negócios. Tanto melhor se você pesquisar bem, pois provavelmente encontrará o que precisava a preços bastante baixos. O mês termina com dias provavelmente agradáveis e divertidos: 29, 30 e 31 prometem comemorações.

SAGITÁRIO

Até o dia 10 do mês de março de 2022, as pessoas do Signo de Sagitário passarão por um ciclo do planeta Mercúrio que favorece o início de novos cursos, estudos e leituras. Há também favorecimento no sentido de viagens curtas, passeios, tudo o que permita sair da rotina.

Para as pessoas de Sagitário que estiverem solteiras, março se configura como um mês bastante propício para flertes e paqueras, principalmente a partir do dia 7, quando o alinhamento entre Vênus e Marte passa a estimular as atividades sociais desse signo.

Para quem já estiver acompanhado, o mês propicia “tentações” amorosas outras. Como essas tentações serão abordadas, depende exclusivamente de você!

As pessoas de Sagitário que estiverem desejando se mudar para um lugar maior ou melhor terão o movimento favorecido ao longo de março. Ainda que a mudança não ocorra durante o mês, o período estimula a pesquisa e a identificação de locais desejáveis.

CAPRICÓRNIO

Os primeiros seis dias de março de 2022 são marcados por um alinhamento de Vênus, Marte e Plutão no Signo de Capricórnio. É um processo astrológico que iniciou em fevereiro e avança na primeira semana de março, sugerindo os seguintes pontos.

Vênus em conjunção a Marte em Capricórnio apontam intensificação erótica/sexual para as pessoas desse signo, principalmente para as nascidas depois do dia 10 de janeiro de qualquer ano. Marte em conjunção a Plutão intensifica a força de vontade, a garra, a capacidade de luta e a disposição para fazer mudanças difíceis. Excelente para intensificar atividade física.

A partir do dia 7, o alinhamento muda de signo, passando a afetar a vida financeira das pessoas capricornianas, constituindo, portanto, excelente oportunidade para dar um gás nas conquistas materiais. Momento ótimo também para aperfeiçoar a forma como se lida com dinheiro.

A Lua Nova de março ocorre no dia 2 e marca o mês inteiro, favorecendo novos contatos para as pessoas de Capricórnio. Esses novos contatos tenderão a ser benéficos para a vida profissional ou estudantil, ou ambas.

AQUÁRIO

Março de 2022 é um dos meses mais importantes para o Signo de Aquário, por vários motivos. Primeiramente, vale destacar a entrada do planeta Marte no signo de Aquário no dia 6 de março, onde permanece até a primeira quinzena de abril. Esse movimento só ocorre em média a cada dois anos.

Marte em Aquário amplifica consideravelmente a força de vontade do signo, sugerindo que março é um mês excepcionalmente bom para atacar problemas e realizar tarefas antes consideradas difíceis. A vitalidade e a disposição física aumentam, o que pode – e deve – ser canalizado para a prática de esportes.

Como a qualidade principal de Marte é a superação, temos então um mês ótimo para exercitar a energia de conquista. Como efeito colateral, pode acontecer de as pessoas de Aquário se perceberem mais agressivas, mas isso não é necessariamente ruim. Apenas o exagero é que pode ser algo criticável.

Vênus também entra em Aquário no dia 6, alinhando-se com Marte ao longo de todo o mês de março, o que é muito bom para a vida amorosa, e tanto faz que a pessoa esteja ou não acompanhada. Quem estiver só, terá chances maiores de encontrar companhia para relacionamento sério, sobretudo a partir da segunda quinzena do mês, quando Saturno entra na conta e faz alinhamento com o planeta Vênus.

PEIXES

Março costuma ser, todos os anos, um mês importante para o Signo de Peixes pelo motivo simples de que se trata do mês de aniversário da maioria das pessoas desse signo. Por isso, não esqueça de ver sua Revolução Solar aqui.

Em 2022, temos um elemento adicional que aumenta a importância de março para Peixes: o fato de o planeta Júpiter estar também transitando por esse signo (veja tudo sobre aqui!), coisa que só ocorre a cada 12 anos.

O alinhamento do Sol com Júpiter tende a ser excepcionalmente bom para a maioria das pessoas de Peixes, sugerindo abertura de portas e alargamento substancial de horizontes. A vida anterior fica estreita e apertada diante das possibilidades que se avizinham.

Mercúrio entra no alinhamento Sol-Júpiter entre os dias 10 e 27, intensificando a dinâmica intelectual e favorecendo a comunicação tanto falada quanto escrita. Se bem aproveitado, o mês de março ficará marcado como um dos melhores de 2022 para as pessoas de Peixes.

A vida amorosa, por outro lado, fica levemente em suspenso. O mês não é desfavorável para o amor, mas também não é exatamente o melhor momento para isso.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

