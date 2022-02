É muito comum as mulheres não sentirem prazer com a masturbação ou não colocarem esse hábito em prática. E o mesmo se aplica ao sexo. Mas a grande causa disso ainda é a falta de conhecimento do próprio corpo. A seguir, veja 9 passos para a masturbação feminina.

Antes de irmos ao ponto, me diga se você conhece pompoarismo e os seus benefícios. Diferente do que é popularmente divulgado, sobre “malabarismos” com a vagina, o principal objetivo da técnica é aumentar as habilidades da musculatura vaginal para proporcionar mais prazer na relação sexual para si e para a pessoa parceira. Conheça aqui tudo sobre pompoarismo.

9 passos para a masturbação feminina

1. Defina o local

Procure um local calmo e crie um ambiente sensual, com recursos que estimulem todos os seus sentidos. Pode ser no banho, no quarto ou em algum qualquer lugar em que você ficar o mais relaxada possível. Fantasie assim um lugar gostoso, que lhe pareça perfeito para esse momento.

2. Escolha a posição

Inicie com uma posição simples, geralmente com as pernas ligeiramente afastadas e os pés apoiados na cama, na banheira ou no chão. É interessante neste momento aproveitar para utilizar um espelho para ver sua vagina e perder o “medo” dela, aproveitando para se admirar e derrubar todos os tabus.

3. Lubrifique as mãos

Lubrifique as duas mãos ou o objeto que for usar para a masturbação, para gerar atrito, fazendo o estímulo ficar na intensidade e força que lhe darão mais prazer. Se optar por se masturbar com as duas mãos, utilize-as alternadamente, mas que podem fazer diferença para chegar ao orgasmo.

4. Toque as zonas erógenas

Toque levemente as partes erógenas de seu corpo, sinta um toque leve percorrer as regiões que mais lhe excitam. Vá aos poucos se aproximando da vagina. Quando estiver pronta, sinta com a ponta do dedo indicador a textura e as sensações de cada parte de sua vagina.

5. Toque seu clitóris

Se você não sabe onde fica o clitóris, eu te ajudo a encontrar neste artigo. Faça movimentos circulares ao redor dele e procure perceber como o seu corpo sente este toque, descubra assim como é a sua sensibilidade e tente estimulando-o com o toque.

Com o aumentar da excitação a sensibilidade diminui, e você poderá sentir vontade de aumentar a pressão ou tocar o clitóris diretamente. Busque conhecer a área, a velocidade e o ritmo da masturbação que mais lhe agrada.

6. Experimente vibradores

A vibração desse objeto estimula muito toda a região da vulva e do clitóris, e faz com que a mulher atinja o orgasmo com mais facilidade. Comece usando o vibrador no seu corpo e por fora da vagina. Depois, coloque o vibrador em cima do clitóris e faça movimentos rítmicos, variando a pressão do objeto.

Se você nunca teve uma relação sexual, não introduza o aparelho em sua vagina para não romper o hímen ou causar nenhum tipo de desconforto. Caso contrário, é muito indicado que procure introduzir o vibrador na vagina, buscando encontrar as ramificações internas do clitóris, incluindo o seu ponto G (saiba tudo sobre ele aqui).

7. Alterne os estímulos

Depois de um tempo repetindo o mesmo movimento, a região pode perder um pouquinho da sensibilidade, dificultando o orgasmo. Por isso é importante mudar o estímulo, trocando a mão que estiver tocando seu órgão sexual, mudando o ritmo ou a pressão, estimulando regiões diferentes do seu corpo.

8. Orgasmo

Quando perceber que está quase no momento do orgasmo, evite mudar o tipo de movimento que está fazendo, mas tente estimular o máximo possível lugares em seu corpo que percebeu que geram prazer. Faça isso até chegar ao orgasmo, e se permita sentir esse prazer até o seu final.

9. Conhecer seu corpo

Apesar dos instrumentos facilitarem muito para se chegar ao orgasmo, é com as suas mãos que você terá a percepção mais exata de cada parte de seu corpo. Isso ajudará a pessoa parceira a saber como lhe dar prazer, já que agora você se conhecerá melhor. Mostre a quem se relaciona todos os segredos que descobriu sobre seu corpo durante a masturbação e faça do ato sexual um momento de muito prazer para ambos.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

falecomigo@robertastruzani.com.br