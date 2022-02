No verão, é comum que os cabelos fiquem mais ressecados, descoloridos, sem vida ou desidratados, especialmente pela exposição ao sol, atrelada ao contato com o cloro das piscinas ou ao sal do mar. Para evitar esses problemas e deixar seus fios mais bonitos, veja ficar de 9 óleos para cuidar dos cabelos no verão.

É possível fazer uso tanto de óleos vegetais quanto de óleos essenciais. Ambos são extraídos de plantas, flores, sementes, dentre outros, mas eles também guardam diferenças.

Óleos vegetais: são prensados a frio e chamados de “carreadores” na Aromaterapia (saiba mais aqui), pois não são voláteis, ou seja, não evaporam e não têm cheiro. Além disso, podem ser aplicados em sua forma pura nos cabelos. Óleos essenciais: são substâncias não oleosas e sua destilação é a vapor, prensagem, dentre outros. São voláteis, evaporam com mais facilidade, liberando seu aroma — embora nem todas as plantas o façam. Eles devem ser aplicados com base carreadora (óleo vegetal), nunca puros no couro cabeludo ou cabelos. Saiba tudo sobre óleos essenciais aqui.

Agora confira abaixo quais óleos naturais podem hidratar os cabelos e ajudar nos danos causados pelo sol, cloro da piscina e sal do mar.

9 óleos para cuidar dos cabelos no verão

ÓLEO VEGETAL DE PRACAXI

É hidratante e reparador, ajuda nas pontas ressecadas e na renovação celular, recuperando sua textura. Pode ser aplicado no couro cabeludo e nas pontas dos fios. ÓLEO VEGETAL DE BURITI

Hidrata, trata e protege os fios, pois é rico em vitamina A. Também pode ser utilizado como protetor solar. ÓLEO VEGETAL DE COCO

Rico em vitamina E e vitamina K, além do ácido láurico, que ajuda a melhorar a saúde dos cabelos. Excelente hidratante capilar, é um óleo de rápida absorção, ajuda no brilho e maciez dos fios, pode ser usado em todos os tipos de cabelo. ÓLEO VEGETAL DE ABACATE

Possui vitamina A, D e E, é um dos óleos que tem maior absorção dos raios ultravioletas (UV), agindo como filtro solar. No entanto, possui cheiro forte, por isso nem todo mundo se adapta a ele. A dica é misturá-lo com o óleo de coco em proporção maior, para evitar o odor forte. ÓLEO VEGETAL DE URUCUM

É rico em betacaroteno, excelente para cabelos fracos. Também é impermeabilizante, bom para usar quando for se expor ao sol, seja na praia ou piscina. ÓLEO VEGETAL DE MACADÂMIA

Ótimo para hidratar e controlar o volume dos cabelos cacheados. ÓLEO ESSENCIAL DE YLANG YLANG

Protege os fios dos estragos causados pela água do mar e ainda ajuda no brilho. Evite fazer uso deste óleo em caso de hipotensão (pressão baixa), pois ele pode piorar o quadro. ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM

Dá brilho aos cabelos e acelera o crescimento dos fios. Evite o uso no caso de hipertensão, pois o óleo é muito estimulante e pode aumentar a pressão arterial. ÓLEO ESSENCIAL DE JASMIM

Dá brilho e maciez aos cabelos, além de hidratar e dar vida a eles.

Como usar os óleos para cuidar dos cabelos

Os óleos vegetais podem ser utilizados da seguinte forma:

Aplique algumas gotas nas palmas das mãos e passe nos fios e nas pontas antes da exposição ao sol. Também é possível fazer uma hidratação nos fios, 1 vez por semana, com óleo vegetal de coco. Basta espalhar um pouco do produto nas mãos e depois massagear o couro cabeludo e as pontas. Deixe agir de 15 a 20 minutos. Retire bem o óleo do cabelo e faça a lavagem normal depois. Cuidado para não exagerar na quantidade de óleo, não é necessário utilizar muito produto para esse procedimento.

No caso do uso dos óleos essenciais, utilize da seguinte forma:

É necessário diluí-lo no óleo vegetal ou no shampoo: para cada 30ml de óleo vegetal (ou shampoo), utilize de 1 a 3 gotas do óleo essencial escolhido.

Conservação dos óleos vegetais

Os óleos vegetais devem ser conservados em frascos escuros, longe do calor e da luz, e na geladeira. Evite deixá-los abertos ou expostos ao ar e ao sol, pois isso evita que oxidem e fiquem rançosos. Em caso de dúvidas, consulte um profissional especializado.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento@solangelima.net