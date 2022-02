Astrologia na festa do BBB22: entenda os símbolos de cada signo

Astrologia foi o tema da segunda festa da líder Jade Picon no BBB22. Um balanço no meio do gramado, colares com pingentes de signos, diversas referências na decoração e até o figurino dos participantes entraram no clima dos Astros. Você conhece os símbolos que representam os 12 signos do Zodíaco?

O balanço representa o signo solar de Jade Picon: Libra. Mas nesta edição do BBB, 11 dos 12 signos estiveram representados no programa, incluindo os três já eliminados e os dois participantes da Casa de Vidro. Só Áries ficou de fora do BBB22.

Signos dos 22 participantes do BBB22:

TOURO – Lucas GÊMEOS – Larissa CÂNCER – Bárbara, Linn, Maria, Luciano e Gustavo LEÃO – Pedro Scooby e Paulo André VIRGEM – Rodrigo LIBRA – Tiago Abravanel, Douglas Silva e Jade Picon ESCORPIÃO – Laís, Naiara e Eslovênia SAGITÁRIO – Jessilane e Brunna CAPRICÓRNIO – Natália AQUÁRIO – Eliezer e Vinícius PEIXES – Arthur Aguiar

ORIGEM DOS SÍMBOLOS DOS SIGNOS

Segundo a astróloga do Personare Marica Fervienza, a explicação do símbolo de cada signo do Zodíaco é mais óbvia do que parece.

“Ao observar as características dos nativos de cada signo, nossos antepassados relacionaram ao que observavam em animais e outras simbologias que os cercavam. Essa interpretação deu origem, mais tarde, ao que conhecemos como símbolos astrológicos, presentes em mapas astrais e horóscopos”, explica a astróloga.

A seguir, você conhece um pouco mais de cada um deles.

ENTENDA OS SÍMBOLOS DOS SIGNOS

ÁRIES

Representado por um carneiro, cujos chifres são usados para lutar e abrir caminhos, o signo é associado à cabeça, já que o animal é também o líder do rebanho, aquele que sempre vai na frente. O carneiro é, ainda, uma representação da coragem e agressividade. Entenda tudo sobre Áries aqui.

TOURO

Tem como símbolo o próprio touro, animal com uma estrutura forte e poderosa. Determinado a atacar quando está com raiva ou irritado, além de ser bastante possessivo, o animal traduz as características dos taurinos típicos. Entenda tudo sobre Touro aqui.

GÊMEOS

O signo é representado pelos gêmeos Castor e Pollux, personagens das mitologias grega e romana que receberam um lugar eterno no céu mitológico dado pelo poderoso Júpiter. O símbolo astrológico é caracterizado pelo número romano “II”, uma alusão à dualidade e duplicidade. Entenda tudo sobre Gêmeos aqui.

CÂNCER

Representado por um caranguejo, o signo tem um símbolo que remete aos seios de uma mulher, cujo desejo de nutrir e proteger reflete o canceriano típico. O animal, com suas patas de pinças, lembra também a tendência canceriana de aferrar-se às coisas e pessoas. Ainda como o caranguejo, o nativo de Câncer esconde dentro de sua carapaça dura um interior sensível. Entenda tudo sobre Câncer aqui.

LEÃO

É representado por um leão, cujas características lembram muito os nativos do signo: força, coragem e liderança. O símbolo astrológico é alusivo à juba do leão, para remeter ao porte físico imponente, um atributo de muitos nativos de Leão e do rei da selva. Entenda tudo sobre Leão aqui.

VIRGEM

O símbolo, uma virgem que traz uma espiga de ouro em uma mão, traduz a qualidade virginiana de plantar e trabalhar por sua colheita. Única figura feminina do zodíaco, a virgem remete também às ideias de pureza e perfeição, qualidades buscadas pelos nativos do signo. A representação astrológica lembra uma serpente enroscada, alusiva à queda do ser humano do seu estado de felicidade no paraíso por culpa deste animal. Entenda tudo sobre Virgem aqui.

LIBRA

O signo de Libra é o único que tem como símbolo um objeto inanimado: a balança. Por meio dessa imagem temos a principal característica do libriano: a constante busca por harmonia, equilíbrio e união, comparando e pesando sempre coisas e pessoas na balança. Entenda tudo sobre Libra aqui.

ESCORPIÃO

O signo tem como símbolos o escorpião, como o lado instintivo, e a águia, pela capacidade de se elevar acima do instinto. A representação astrológica faz alusão ao rabo do escorpião, que se arrasta pelo solo e se esconde em lugares ocultos. Por outro lado, a águia se eleva acima das limitações terrenas para entrar em outro plano de manifestação. A dupla simbologia mostra nossa própria luta interna entre o material e o espiritual. Entenda tudo sobre Escorpião aqui.

SAGITÁRIO

Um centauro com arco e flecha representa Sagitário. A criatura mitológica, cuja parte superior é de um homem e a inferior, de um cavalo, sugere uma dualidade: a capacidade intelectual e potencial sabedoria do homem, por um lado, e a força e velocidade do cavalo, por outro. Seu símbolo astrológico é uma flecha pronta para ser disparada, o que mostra a busca do sagitariano por transcendência. Entenda tudo sobre Sagitário aqui.

CAPRICÓRNIO

A cabra, que persevera em sua subida lenta, porém constante de uma montanha, representa o signo de Capricórnio. O animal como símbolo também mostra a persistência e ambição capricornianas. Astrologicamente, seu símbolo se assemelha a chifres retorcidos. Vale lembrar que o signo era originalmente representado pelo ser mitológico Capricornus, uma cabra com rabo de peixe. Entenda tudo sobre Capricórnio aqui.

AQUÁRIO

O signo é representado pelo aguadeiro derramando água, de forma a transmitir a ideia de que a habilidade intuitiva e de inspiração são “derramadas” a todos por igual. O símbolo astrológico original de Aquário são duas ondulações de água, para simbolizar a intuição, que, em conjunto com o elemento ar, indicam a inteligência original e criativa, características comuns aos nativos do signo. Entenda tudo sobre Aquário aqui.

PEIXES

O símbolo mostra dois peixes que se movem em direções opostas, mas unidos por um cordão, o que remete à natureza dualista e contraditória dos piscianos. Simbolicamente, os nativos de Peixes devem decidir se seguirão o peixe que vai para baixo – e se perderão nas tendências de um mundo netuniano de álcool e drogas, sonhos e fantasias – ou o que vai para cima – e seguirão o caminho espiritual de amor e compaixão pela humanidade. Entenda tudo sobre Peixes aqui.

