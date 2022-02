Cada fase lunar é própria para algum objetivo e você pode usá-las para planejar os eventos e as metas na sua vida. Para isso, você precisa saber o que significa cada fase da Lua.

Ao entender cada um dos momentos lunares e usar na sua rotina, é legal acompanhar em que fase estamos, dia a dia. Você pode ver aqui no Calendário Lunar 2022.

E ainda mais importante: cada pessoa vive as fases da lua de maneira diferente por causa dos trânsitos lunares pessoais. Caso encontre alguma divergência como, por exemplo, um trânsito pessoal seu que esteja falando em um momento ruim para inícios, mas a fase lunar for a Nova, procure fazer a mescla entre as tendências.

Para saber os seus trânsitos lunares pessoais, leia seu horóscopo personalizado.

O que significa cada fase da Lua?

LUA NOVA

Dá início a um novo mês lunar (veja todas as previsões para a Lua Nova aqui). Período bom para individualidade e novos projetos.

Nessa fase, flui uma energia que contribui para novas ideias no trabalho, no amor e na vida em geral.

Bom momento de prazer em estar mais com você. Em geral, as pessoas sentem menos ansiedade.

LUA CRESCENTE:

Essa é uma das melhores fases da Lua! Fase que tem uma forte energia proativa, por isso aproveite para agir.

Há forte energia proativa no ar, que contribui para iniciativas e resultados rápidos.

Pede mais iniciativa, energia e proatividade. Veja em qual signo que a Lua está hoje aqui e mãos à obra!

LUA CHEIA

Momento certo de se expor, mas não é um período bom para tentar reverter situações.

A Lua Cheia é propícia para seguir o curso de tendências já existentes. Aproveite as relações para mostrar o seu melhor.

Fase boa para ficar mais sociável, mas também mais volátil e com tendência à ansiedade.

LUA MINGUANTE

Esqueça as novidades nesta fase lunar, a menos que esteja ainda só no planejamento. Convida ao recolhimento, à reflexão e pede discrição.

Nessa fase, é bom evitar conflitos e situações que envolvam perda de energia.

Boa fase para tratamentos de saúde e cirurgias e para atividades em que se queira sigilo e término de etapas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

