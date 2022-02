Sol em Peixes 2022: como cada signo pode aproveitar o período

Chegamos na temporada de Sol em Peixes 2022, o signo da intuição, cura, empatia, fé, artes, espiritualidade e conexão. Em 2022, o Sol ingressa em Peixes às 13h43min do dia 18 de fevereiro, onde fica até as 12h33min do dia 20 março, encerrando o ano astrológico.

Peixes é um signo que costuma inspirar de verdade a simpatia de quem é ligado ao mundo holístico. Há também algo muito interessante no fato de Peixes ser o último signo do ano zodiacal: ele é responsável pela síntese – o transbordamento, a reconexão de todos como iguais (para um cardume sobreviver eles precisam se unir).

Mas o perigo nessa temporada é a gente se deixar levar pela imaginação e sensibilidade – precisamos ter atenção quanto ao escapismo, as ilusões e para não colocar a responsabilidade dos nossos resultados somente em circunstâncias externas.

Durante a temporada pisciana (veja aqui o calendário astrológico 2022 completo!), estaremos todos nós (de todos os signos) sob a influência de Peixes, independentemente de qual seja o nosso signo solar.

Como podemos aproveitar a temporada de Peixes

Assim como todos os trânsitos e aspectos astrológicos, o Sol em Peixes pode atuar de forma diferente na vida de cada um de nós – mesmo que você não seja pisciana ou pisciano.

Veja a seguir dicas para você aproveitar o período da melhor forma. Para isso, olhe para o seu Signo Solar, mas, principalmente, o seu Signo Ascendente, que você pode conferir aqui no seu Mapa Astral.

ÁRIES

Se você tem Ascendente em Áries, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre seus sonhos, inconsciente, sacrifícios, isolamento, medos e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem te trazer alguma perda ou limite, mesmo não intencional) e empatia. Se você tem o Sol em Áries, aprender a lidar com a sua autoconfiança frente ao desconhecido é igualmente importante. Se você tem medo de alguma coisa conscientemente, porque não tentar trazer uma abordagem mais leve para te ajudar a vencer esse medo? Ou quem sabe conhecer sobre seus medos inconscientes? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, pode marcar uma live nas mídias sociais para falar de assuntos leves, ou você pode, no geral, levar alguma questão ou medo para trabalhar na terapia, etc. Veja aqui dicas para superar os seus medos.

TOURO

Se você tem Ascendente em Touro, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre suas amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito. Se você tem o Sol em Touro, o Sol em Peixes faz o que chamamos de aspecto fluido – sextil – com o seu Sol, o que significa que você se beneficia desse período. Dê uma atenção extra para suas amizades, reserve um dia especial para encontrar com alguém ou um grupo de amigos e traga a amizade em si para foco para celebrá-la. Relembrem momentos. É interessante também revisar o planejamento da sua aposentadoria, e como vão seus planos considerando os lucros do seu trabalho a longo prazo. Defina o que deseja concretizar e aprenda aqui a fazer um plano de ação.

GÊMEOS

Se você tem Ascendente em Gêmeos, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre seu propósito, carreira, status social, autoridades e progenitor que ensinou limites. Se você tem o Sol em Gêmeos, o Sol em Peixes faz o que chamamos de aspecto tenso – quadratura – com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Fazer a leitura completa do seu mapa astral focando na sua carreira ou propósito ou um teste vocacional será enriquecedor. Mesmo que você se sinta uma pessoa realizada, você pode aprender dicas que vão te trazer ainda mais sucesso, pois sua carreira pode se impulsionar nesse período. O aprendizado aqui é alinhar seu forte lado mental e racional com a escuta do seu lado emocional, aprender um pouco mais a se comunicar com o coração. Faça aqui o seu Mapa Profissional e veja o seu perfil profissional, sua relação com finanças e áreas de atuação mais promissoras para você.

CÂNCER

Se você tem Ascendente em Câncer, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre ensino superior e livre, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade e religião e grandes viagens. Se você tem o Sol em Câncer, o Sol em Peixes faz o que chamamos de aspecto fluido – trígono – com o seu Sol, o que significa que esse é um momento bem favorável para a sua essência. Esse é um ótimo período para fazer uma viagem internacional ou curso, ou se estiver muito em cima da hora, planejar como fazer isso nessa mesma temporada no ano que vem, colocando sua intenção. Se você conseguir planejar para que essa expansão seja voltada para alguma sabedoria espiritual, melhor ainda. Quem sabe algum destino ou curso sobre o mundo holístico, ou, ainda, um retiro? Para auxiliar você nessa jornada, o Personare desenvolveu consultas online com especialistas de diversas áreas. Saiba mais aqui.

LEÃO

Se você tem Ascendente em Leão, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, transformações, heranças, morte, sombras, sexualidade como assunto tabu e de poder. Se você tem o Sol em Leão, aprender a lidar com a sua autoestima frente a outras pessoas é igualmente importante. A sugestão é que você entenda o quanto você tem se comparado com outras pessoas e como isso pode estar apagando o seu brilho. Esse pode ser um ótimo período para fazer a famosa faxina das redes sociais. Pense no quanto certas pessoas podem – mesmo que de uma maneira implícita – criar padrões de vida e sucesso irreais (porque elas escolhem mostrar um lado não tão reais sobre suas vidas) e isso vai criando padrões não saudáveis para você. Aproveite a mudança de foco para meditar mais, escrever sobre como você tem se sentido sobre os sonhos que deseja realizar e as conquistas que já teve até aqui. Veja aqui tudo sobre meditação guiada e comece a praticar.

VIRGEM

Se você tem Ascendente em Virgem, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias, inimigos declarados. Se você tem o Sol em Virgem, o Sol em Peixes faz o que chamamos de aspecto tenso – oposição – com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Se você estiver em um relacionamento amoroso, planeje uma escapada no fim de semana longe do mundo e das mídias sociais para focar apenas no seu relacionamento (que seja viajando ou em casa, fazendo coisas especiais). E se você não estiver em um relacionamento, é o melhor momento para entender o que essa área significa para você: o quanto a pressão da sociedade pode estar te influenciando ou o quanto os desafios de se relacionar podem estar gerando algum medo. De um modo geral, é um ótimo momento para, dentro da sua rotina, abrir mão do controle um pouco mais. Tente planejar a sua rotina com mais espaços livres e de uma maneira menos controlada nas atividades, tente se abrir para os imprevistos que podem virar momentos de prazer e oportunidades. É super indicado, para você, fazer o seu Mapa Sexual grátis, para entender melhor o que essa área significa para você.

LIBRA

Se você tem Ascendente em Libra, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde. Se você tem o Sol em Libra, aprender a lidar com a sua relação com o todo é igualmente importante. A sugestão é que você coloque alguma prática diária que otimize e traga leveza no trabalho ou algo que interfira diretamente na sua saúde, como melhorar a alimentação e a prática de exercícios físicos. Como Peixes fala sobre o bem-estar emocional e espiritual, quem sabe você não consiga acordar mais cedo, permanecer em silêncio e fazer uma prática de meditação para começar o dia? É interessante focar no seu interior para diminuir o volume das vozes das pessoas à nossa volta para conseguir separar nossos desejos das expectativas alheias e é sempre bom rever nossos conceitos sobre saúde x estética nesse período. Saiba aqui como fazer meditação matinal, seus benefícios e como torná-la um hábito.

ESCORPIÃO

Se você tem Ascendente em Escorpião, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre autoexpressão, criatividade, filhos, lazer e prazer, criança interior. Se você tem o Sol em Escorpião, o Sol em Peixes faz o que chamamos de aspecto fluido – trígono – com o seu Sol, o que significa que esse é um momento bem favorável para a sua essência. As palavras do momento são prazer e criatividade. Você tem conseguido ter dias completamente off de trabalho? Você tem um hobby que funciona como algo que você faz apenas por prazer? Se você tiver filhos, também é importante reservar momentos para focar totalmente no seu tempo juntos. A sugestão é pensar em coisas que você amava fazer quando criança ou suas primeiras formas de contato com a espiritualidade, já que o signo de Peixes representa nossa ligação com a fé. É super indicado, para você, fazer o seu Mapa Sexual grátis, para entender melhor o que essa área significa para você.

SAGITÁRIO

Se você tem Ascendente em Sagitário, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre seus progenitores ou a pessoa que nutriu, família, lar, terra natal, raízes psicológicas e ancestrais. Se você tem o Sol em Sagitário, o Sol em Peixes faz o que chamamos de aspecto tenso – quadratura – com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Que tal oferecer um almoço ou jantar especial para a família ou criar um cantinho de estudo super confortável em casa? Com o signo de Sagitário forte, aprender coisas novas e ler livros é uma fonte de prazer muito grande, com Peixes iluminando seu lar, descobrir como fazer isso de um jeito ainda mais confortável pode ser gratificante. Se você for se dedicar a um jantar em família, que tal fazer um prato internacional que representa as raízes de vocês? Pode ser uma chance de compartilhar e aprender mais sobre sua ancestralidade. Veja aqui 22 dicas para aplicar Feng Shui em 2022.

CAPRICÓRNIO

Se você tem Ascendente em Capricórnio, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre sua comunicação, pensamentos, irmãos, parentes, educação primária e pequenos trajetos, religiosidade prática. Se você tem o Sol em Capricórnio, o Sol em Peixes faz o que chamamos de aspecto fluido – sextil – com o seu Sol, o que significa que você se beneficia desse período. Se você tiver irmãos e houver alguma conversa ou atitude que você poderia tomar para melhorar a relação de vocês, essa é a temporada. Por falar em conversas, esse é um ótimo momento para se comunicar e focar na sua intuição. Essa é uma dica tão boa que pode ser usada geral nessa temporada, mas para quem tem o signo da conexão na casa da comunicação é ainda mais especial: você pode ter sonhos reveladores nessa temporada, então, antes de dormir, já comece a mentalizar perguntas para as quais você deseja resposta. Como as pontes estão reforçadas, pode ser uma temporada muito proveitosa para marcar leituras de oráculos, como o tarot. Conheça e jogue aqui o Tarot Direto, que é uma consulta rápida para perguntas específicas do seu dia a dia.

AQUÁRIO

Se você tem Ascendente em Aquário, o Sol em Peixes ilumina a área da sua vida que fala sobre dinheiro, valor pessoal, bens materiais, conforto, investimentos. Se você tem o Sol em Aquário, aprender a lidar com o seu valor frente aos valores do coletivo é igualmente importante. Esse é o momento de buscar oportunidades abundantes, e nada melhor que unir isso a projetos sociais, ainda mais uma casa do dinheiro em Peixes, a empatia precisa ser um ponto forte para você. Que tal desenvolver o projeto de alguma palestra ou workshop e buscar um patrocínio para fazer acontecer ou fazer esse trabalho de uma maneira voluntária, mas criando conexão com algum espaço que poderia representar uma oportunidade futura? Veja aqui as previsões para Aquário em 2022 e as oportunidades que você terá.

PEIXES

Se você tem Ascendente em Peixes, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o corpo físico, sua personalidade exterior, como as pessoas te percebem e sua auto imagem. Se você tem o Sol em Peixes, você está na temporada do seu Retorno ou Revolução solar, que é um retorno às suas origens. A sugestão é fazer a leitura da sua Revolução Solar – faça a sua gratuita aqui. Sempre me perguntam qual é o melhor momento para fazer essa leitura. Algumas pessoas preferem fazê-la antes do aniversário para se programar. Por experiência, as leituras nas quais as pessoas fizeram uma ou duas semanas antes do aniversário são as mais fáceis de assimilar, pois, depois que o ciclo já começou, a pessoa já está vivendo muitas das situações que aquele mapa representa. Reflita sobre como sua imagem e atitudes estão alinhadas com a energia sensível, espiritual e imaginativa do signo de Peixes. Veja aqui as previsões para Peixes em 2022.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

