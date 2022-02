Signos que combinam no amor: veja quem dá match na Astrologia

Quais são os signos que combinam no amor? Essa é uma das perguntas mais comuns quando o assunto é Astrologia. A resposta mais precisa está na comparação do Mapa Astral das duas pessoas – a chamada Sinastria Amorosa.

E, mesmo assim, nunca será uma resposta simples, como “os signos que combinam com Touro são…” ou o “signo que combina com Gêmeos é…”. Na Sinastria Amorosa, são analisados diversos aspectos do Mapa de cada um e a relação entre eles, gerando uma análise completa sobre a combinação do casal.

O resultado revela o perfil e a combinação amorosa do casal (Vênus), as afinidades (compatibilidades entre os Mapas), os desafios (aspectos tensos), a combinação intelectual (Mercúrio) e a combinação sentimental (Lua), entre outras possibilidades. Veja aqui como fazer uma combinação de signos a partir de Vênus.

A seguir, você descobre os signos que combinam no amor levando em conta apenas a posição do Sol na hora do nascimento de cada pessoa, ou seja, o signo solar, o que seria um ponto de partida, ainda que não defina tudo.

Aqui você pode fazer gratuitamente a Sinastria Amorosa entre você e a pessoa que gosta.

Signos que combinam no amor

Combine o seu signo solar com o da pessoa amada e veja o potencial do seu relacionamento e possíveis desafios entre vocês.

Áries combina com qual signo?

Áries + Áries: pode rolar atração forte e mútua admiração de início, porém, como ambos têm temperamento forte, pode haver discussões sérias e definitivas. Áries + Touro: muita sensualidade está envolvida nesse relacionamento, porém, será preciso administrar a pressa de Áries com a lentidão de Touro para dar certo no longo prazo. Áries + Gêmeos: tende a existir boa troca de ideias e muitos encontros diferentes, mas é preciso combinar outros aspectos do Mapa para que a relação se estabeleça e não seja um fogo de palha. Áries + Câncer: são dois signos bem diferentes no modo de ser, portanto, vai precisar haver muita compreensão, principalmente Áries deve entender a sensibilidade canceriana e Câncer deve entender a impulsividade ariana. Áries + Leão: pode rolar respeito mútuo e levar a um relacionamento super entusiasmado, mas ambos devem controlar os respectivos gênios para a relação dar certo e entender que ninguém deve querer mandar no outro. Áries + Virgem: pode emergir dificuldade inicial de entendimento, pois Áries não curte ser cobrado e investigado e Virgem é bastante detalhista. Ambos precisam trabalhar flexibilidade para dar certo entre o temperamento ígneo do primeiro e mais racional do segundo. Áries + Libra: Áries é o oposto complementar com Libra (fogo e ar), portanto, a diplomacia e a sedução libriana podem atrair Áries e a espontaneidade e a sinceridade de Áries atraem Libra. Com compreensão, pode resultar em um bom relacionamento. Áries + Escorpião: tende a existir química sexual interessante, porém, Escorpião deve entender a impulsividade e imediatismo arianos e Áries precisa compreender a sensibilidade e complexidade escorpianas. Áries + Sagitário: podem se dar muito bem, pois ambos amam aventuras e vão se admirar mutuamente, mas é importante lembrar que só afinidade não é suficiente em um relacionamento. Áries + Capricórnio: para que o match aconteça, Capricórnio precisa entender a impulsividade e a passionalidade ariana e Áries deve compreender o lado contido e aparentemente mais frio capricorniano. Áries + Aquário: muito diálogo deve rolar nesse relacionamento. A coragem de Áries agrada Aquário e a criatividade de Aquário é estimulante para Áries. Mas ambos são signos de pouca paciência, e este é um ponto fraco a ser trabalhado. Áries + Peixes: pode ser um relacionamento de muito aprendizado: Áries pode aprender a abrir mão do egoísmo para entender melhor a outra pessoa, e Peixes precisa ser mais assertivo.

Touro combina com qual signo?

Touro + Touro: pode rolar muita química na cama e no dia a dia, porém, é importante cuidar para não cair na rotina. Touro + Gêmeos: Gêmeos pode auxiliar Touro a ser mais flexível, e Touro pode trazer um pouco de estabilidade a Gêmeos. O desafio é conseguir estabelecer uma relação. Touro + Câncer: muita intimidade e fidelidade vai rolar entre esses dois. Touro dá segurança a Câncer e Câncer pode trazer emotividade a Touro. Touro + Leão: muita atração, mas muita teimosia. Precisa haver flexibilidade para esse romance acontecer. Touro + Virgem: tem tudo para ter entendimento e praticidade na relação. Virgem a pode aprender a se valorizar mais e, Touro, a ser mais flexível. Touro + Libra: Acadêmicos da beleza e do conforto. Nota 10! Os dois precisam encontrar equilíbrio entre a possessividade taurina e a necessidade de contato com outras pessoas de Libra. Touro + Escorpião: pode rolar forte atração de opostos, com muita sensualidade e química na cama e fora dela também, mas é importante que entendam suas profundas diferenças. Touro + Sagitário: pode haver dificuldade de entendimento. Para dar certo, os dois precisam querer muito esse relacionamento. Touro + Capricórnio: inclina-se para a afinidade e relacionamento estável, possivelmente com crescimento financeiro e profissional para ambos. Touro + Aquário: Tensão no ar! Pode haver dificuldades entre a possessividade taurina e a liberdade aquariana. Touro + Peixes: pode ser um relacionamento de evolução para ambos, pois Touro dará a Peixes segurança e Peixes ajudará a Touro a desenvolver sua espiritualidade e uma visão mais maleável da vida.

Gêmeos combina com qual signo?

Gêmeos + Gêmeos: pode rolar muito diálogo e troca de ideias. Gêmeos + Câncer: relacionamento complicado por causa da emotividade canceriana e da racionalidade e instabilidade geminianas. Gêmeos + Libra: potencial para muita troca e afinidade, pois ambos são muito sociáveis, mas para dar certo será preciso Gêmeos ser um pouco mais interessado no relacionamento e Libra mais compreensivo com o jeito geminiano desprendido. Gêmeos + Leão: pode emergir interesse mútuo bem forte, principalmente porque Leão costuma achar Gêmeos divertido e Gêmeos acha Leão interessante. Gêmeos + Virgem: pode haver admiração intelectual mútua, mas será preciso muita conversa para que a leveza geminiana e necessidade de estímulo sejam negociadas com o olhar mais crítico e o gosto pela rotina virginiano. Gêmeos + Escorpião: aqui rola fascínio mútuo com dificuldade de Escorpião aceitar a superficialidade geminiana, e Gêmeos entender o jeito profundo escorpiano. Gêmeos + Sagitário: forte atração de opostos que precisa de muita compreensão e diálogo para Sagitário não impor suas ideias, e Gêmeos entender a busca pela verdade e o lado passional de Sagitário. Gêmeos + Capricórnio: pode ser um relacionamento complicado, devido à seriedade capricorniana e leveza geminiana. Gêmeos + Aquário: tende a haver forte atração, sobretudo pelo jeito intelectual dos dois signos. Ambos adoram estímulos. Gêmeos + Peixes: pode ser um relacionamento complicado, devido à emotividade pisciana e a racionalidade e necessidade de espaço geminianas.

Câncer combina com qual signo?

Câncer + Câncer: relação de muito carinho e intimidade, mas como os dois são muito sensíveis, poderá haver muitas briguinhas e joguinhos emocionais. Câncer + Leão: Câncer encontra proteção em Leão, e Leão encontra um excelente colo em Câncer. O cuidado aqui é que pessoas de Câncer são mais reservadas, e de Leão gostam de brilhar no mundo. Câncer + Virgem: Câncer pode evoluir com o discernimento e a habilidade prática de Virgem, e Virgem pode aprender a dar mais vazão aos sentimentos. Câncer + Libra: Câncer é mais emotivo e Libra mais distante. Então, não é fácil esse match. Câncer + Escorpião: pode ser um encontro maravilhoso, pois Câncer pode ajudar a desarmar um pouco Escorpião e Escorpião nutre Câncer com seus sentimentos intensos. Câncer + Sagitário: pode ser um relacionamento difícil, pois são personalidades bem diferentes. Câncer é mais família, e Sagitário mais desgarrado. Câncer + Capricórnio: pode rolar forte atração de opostos, em que Capricórnio dá a estabilidade que Câncer tanto precisa e Câncer dá carinho a Capricórnio. Câncer + Aquário: dois signos bem diferentes e é preciso muita compreensão para dar certo, principalmente Câncer não estranhar a excentricidade aquariana e Aquário deve entender que Câncer quer respostas mais emocionais. Câncer + Peixes: relacionamento maravilhoso, de muito entendimento e sentimento. A principal diferença é que Peixes se doa mais às outras pessoas, e Câncer prioriza a família.

Leão combina com qual signo?

Leão + Leão: relação de muita lealdade, porém, o orgulho pode atrapalhar. A principal questão é que ambos precisam brilhar à sua própria maneira e viver suas personalidades. Leão + Virgem: Para dar certo, Virgem deve evitar criticar Leão, e Leão deve saber reconhecer os méritos de Virgem e sua natureza mais discreta. Leão + Libra: relação de atração mútua e afeto. Acontece que Leão é mais ardente, e eventualmente mais egocêntrico, e Libra se preocupa mais com o relacionamento na prática. Leão + Escorpião: dois signos de personalidades fortes que precisam evitar disputas e entender que Leão precisa de atenção e Escorpião é super profundo e desconfiado. Leão + Sagitário: ro elacionamento entusiasmado tá on! Mas será preciso que Leão não tente segurar demais Sagitário, e Sagitário deixar Leão se sentir importante. Leão + Capricórnio: é um relacionamento complicado e, para dar certo, não pode haver tentativas de dominação. Leão + Aquário: atração de opostos que, para acontecer, Leão precisa entender o foco nos grupos e amigos de Aquário, e Aquário compreender o foco em si mesmo e no prazer pessoal de Leão. Leão + Peixes: pode dar certo se Leão levar sua própria luz ao mundo mais sensível de Peixes e Peixes ensinar Leão a exigir menos atenção e a ter mais flexibilidade.

Virgem combina com qual signo?

Virgem + Virgem: é um relacionamento prático. Ambos poderão ser felizes trabalhando juntos. Virgem + Libra: pode ser uma relação legal e de aprendizado mútuo. Virgem pode ensinar Libra a ser mais prático e Libra ensinar Virgem a lidar melhor com os relacionamentos. Virgem + Escorpião: ambos são atentos e podem ter muitos assuntos para conversar, mas será preciso haver química para as coisas fluírem. Virgem + Sagitário: em tese, é uma combinação complicada em que será preciso entendimento de que Sagitário vê o todo e é idealista e Virgem vê os detalhes e é mais pé no chão. Virgem + Capricórnio: pode rolar muito entendimento na relação, porque Capricórnio não teme o espírito crítico virginiano e Virgem consegue ver em gestos e atitudes os sentimentos que Capricórnio tenta conter. Ambos podem crescer materialmente juntos. Virgem + Aquário: tende a ser um relacionamento complicado e, para dar certo, é preciso que entendam que Virgem enxerga mais o presente e Aquário pensa lá no futuro e por natureza gosta de quebrar a rotina. Virgem + Peixes: forte atração de opostos, mas que Virgem pode ensinar Peixes a se organizar e Peixes ensinar Virgem a relaxar e mostrar mais seus sentimentos.

Libra combina com qual signo?

Libra + Libra: pode rolar um relacionamento de respeito mútuo e afeto, porém, será preciso buscar criatividade para que não caia na rotina. Libra + Escorpião: tende a ser um relacionamento de muita atração, Libra é mais sociável e vê o lado bom das coisas e Escorpião vê tudo de forma profunda. Libra + Sagitário: a curiosidade que ambos têm pode tornar interessante o relacionamento porque Libra desperta em Sagitário o desejo de compartilhar a vida, e Sagitário aprende com Libra a buscar mais equilíbrio. Libra + Capricórnio: pode ser um relacionamento complicado, mas também de aprendizados, com Capricórnio sabendo ser mais sociável e menos rígido, e Libra, a ser mais prático. Libra + Aquário: pode ser um relacionamento longo e duradouro, pois ambos entendem a necessidade de variedade de interesses e estímulo intelectual. Libra + Peixes: pode ser uma relação difícil. Para dar certo, Peixes precisa compreender que Libra precisa de contatos, e Libra deve entender o lado mais solitário e flutuante de Peixes.

Escorpião combina com qual signo?

Escorpião + Escorpião: Alerta intensidade! Principalmente na cama! Mas cuidado com as tendências destrutivas e de dominação. Escorpião + Sagitário: Companheirismo é a palavra de ordem aqui. Pode dar certo se Escorpião evitar controlar Sagitário e Sagitário compreender a intensidade escorpiana. Escorpião + Capricórnio: combinação interessante porque os dois gostam muito da mútua lealdade e compartilham sagacidade e amadurecimento. Escorpião + Aquário: pode rolar conflito entre o lado sentimental e possessivo de Escorpião e o lado muito mental e livre de Aquário. Escorpião + Peixes: pode rolar uma relação com muito amor e também aprendizado, com Peixes aprendendo a ser mais forte e Escorpião a experimentar sentimentos de forma mais suave, inclusive sabendo perdoar mais.

Sagitário combina com qual signo?

Sagitário + Sagitário: Entusiasmo marca essa dupla. Pode ser um relacionamento duradouro se compartilharem a mesma filosofia e se permitirem criar um plano em comum. Sagitário + Capricórnio: Sagitário precisa concretizar seus projetos com mais disciplina e Capricórnio tem que ousar e se soltar mais para dar certo. Sagitário + Aquário: pode rolar um relacionamento maravilhoso, pois ambos curtem novidades e liberdade, mas tendem a ficar juntos apenas se for bom para os dois. Sagitário + Peixes: signos bem diferentes, mas Sagitário pode ajudar Peixes a ter mais atitude e otimismo e Peixes pode ensinar Sagitário a ser mais humilde e perceber melhor suas emoções.

Capricórnio combina com qual signo?

Capricórnio + Capricórnio: essa é uma relação que pode ser consistente e consciente do que ambos querem, com muito respeito e apoio em termos de carreira. Só precisam cuidar com o excesso de contenção emocional. Capricórnio + Aquário: pode rolar um relacionamento bem interessante e com uma visão bem evoluída desde que Capricórnio se solte mais e Aquário entenda a ambição capricorniana e a forte vinculação com a realidade. Capricórnio + Peixes: são signos bem diferentes no modo de ver a vida, mas que pode levar a um relacionamento de muito aprendizado, principalmente se Peixes souber se estabilizar um pouco e Capricórnio desenvolver mais sensibilidade e fé.

Aquário combina com qual signo?

Aquário + Aquário: tende a ser uma relação de muito desejo de estarem juntos, ao menos enquanto houver afinidade. Pode ser um casal de ideias diferentes, mas jeitos muito parecidos, e que curte o que é diferente. Aquário + Peixes: aqui temos personalidades distintas, mas que podem desenvolver interesses conjuntos para além do relacionamento, como causas sociais e ideais.

Peixes combina com qual signo?

Peixes + Peixes: como são duas pessoas super sensíveis e intuitivas, formam um casal que se entende só pelo olhar, mas para dar certo precisam desenvolver praticidade.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

vanessatuleski@gmail.com