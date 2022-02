Chegaram as previsões astrológicas de 14 a 20 de fevereiro de 2022. No meio de tensões, esta semana é uma boa ilha astrológica, mais leve, aproveite! Veja a seguir um resumo dos principais trânsitos e como atuam nas nossas vidas.

A conjunção Mercúrio/Plutão, que vem sendo tão crítica desde o final de janeiro, com palavras e notícias intensas, produzindo também incômodos internos, começa a se afastar. Até porque Mercúrio muda de signo, criando uma atmosfera mental mais progressista e inventiva, associada a Aquário, o signo do futuro e das modernizações. A Lua cheia ocorre na quarta-feira (16), com um mapa astral que vai enfatizar o eixo das casas 3 e 9, ligada às comunicações e ao plano mental. A fase cheia estimula contatos e uma maior extroversão. Só continue a tomar os cuidados sanitários com a pandemia. O Sol ingressa em Peixes na sexta-feira (18), propiciando uma atmosfera mais emocional, um desejo de deixar as coisas fluírem. É também a semana exata do sextil de Júpiter com Urano, que pode trazer notícias de avanço em medicamentos que possam ajudar com a pandemia. O aspecto também é muito bom na vida pessoal, podendo significar melhorias em algum âmbito. E estes ainda são ótimos dias para o amor, relacionamentos e vendas, com Vênus e Marte conjuntos.

Sol ingressa em Peixes na sexta-feira

Depois de uma temporada bastante aquariana, signo que privilegia o mundo da mente e das ideias, o Sol ingressa em Peixes na sexta-feira (18), signo do elemento Água, que pede um contato maior com as emoções e um deixar fluir.

O trânsito pelo último signo zodiacal ocorre até 20 de março e tende a produzir insights e percepções. Veja aqui o calendário astrológico de 2022 completo.

Peixes também está mais ligado ao chakra cardíaco, se permitindo ser mais empático. Favorece espiritualidade, meditação, e, se possível, momentos de pausa e relaxamento. Encoraja a ter atitudes mais flexíveis, sendo um signo do ritmo mutável.

Quanto aos piscianos, é hora de serem revigorados pela passagem do Sol no signo solar deles, com um novo ciclo se iniciando. Conheça aqui a personalidade e as características de Peixes.

Mercúrio ingressa em Aquário na segunda-feira

Contudo, a marca aquariana no Céu continua, com Mercúrio ingressando em Aquário nesta segunda-feira (14/02), trânsito presente até 09/03.

Mercúrio, o planeta da mente, fica particularmente bem em Aquário, com a mente mais aberta, inventiva, criativa e disposta a atualizações e modernizações.

Um toque de impessoalidade inclina a ter menos passionalidade em avaliar questões, embora, sendo um signo fixo, muitos ainda vão se agarrar à teimosia.

Para melhor usar este trânsito, abra-se para a emergência de novos pontos de vista e para descobrir coisas novas. Aproveite também o plano mental estimulado para aprender.

Mercúrio conjunto a Plutão e as notícias mais intensas

Presente desde 26/01, esta é última semana da conjunção de Mercúrio com Plutão, que começa a se afastar a partir de quarta-feira (15/02) e foi responsável por uma comunicação e notícias intensas.

As últimas semanas foram de palavras excessivas, polêmicas e um diálogo interior nem sempre fácil. Porém, o ponto forte desta combinação pode ser o de sermos cutucados e irmos além da superfície, ao termos incômodos e situações reveladas.

O aspecto esteve presente no mapa da última Lua Nova, então, ainda que se afaste, reverbera até a Lua Nova de 02/03, quando novas tendências se iniciam.

Vênus e Marte juntos: forte ênfase no prazer

Vênus e Marte seguem juntos desde a semana passada, turbinando lazer e prazer, em especial através de coisas concretas, pois o encontro se dá em um signo do elemento Terra, Capricórnio.

A conjunção de Vênus com Marte tende a erotizar também ajuda nas vendas e negócios, que se aquecem.

Bom momento para comprometidos colocarem mais sexo na relação e para solteiros terem mais chance de encontrarem alguém com quem possam combinar compromisso, química e amor. Ou seja, uma combinação privilegiada!

Além disso, Marte transita por Capricórnio desde 24/01, onde tem maior energia e determinação para colocar planos em prática. Reveja aqui as oportunidades que você pode ter nas previsões dos signos 2022.

No final de semana, ambos os planetas começam a fazer um contato favorável com Netuno, o que coloca uma pitada de encantamento e beleza em encontros, vida social, prazer e lazer.

Fevereiro é o mês da do sextil entre Júpiter e Urano

Esta é a semana do sextil exato de Júpiter com Urano, que ocorre na quinta-feira (17/02). Todavia, o aspecto permeia o mês e vai estar presente no mapa astral da Lua cheia de 02/03. Veja aqui o calendário lunar 2022 completo.

Este contato favorece caminhos que se abrem, a partir de coisas novas, o que pode ser muito positivo. Exemplo: se você começou um novo emprego neste momento, ele pode ser estimulante e ter perspectivas de progresso, ser algo bom em sua vida. Assim como um novo curso ou então uma mudança que tenha feito em sua vida.

Além disso, a combinação inclina a mais abertura a surpresas e à possibilidade de mudar visões de mundo e posturas. Aproveite essa oportunidade tão especial. Talvez você possa ser ajudado neste processo, para destravar a sua vida em algum tema, com consultas, conversas ou processos terapêuticos.

Também pode indicar, em relação à pandemia, o desenvolvimento de medicamentos e drogas que vão engendrar mudanças positivas no futuro ou o anúncio de alguma delas ainda neste mês.

