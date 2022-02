Jade e Paulo André combinam? Descubra o que os Astros dizem sobre o casal do BBB22

Jade Picon e Paulo André são o casal do momento no BBB22. Depois de muito aguardar — os demais participantes e o povo aqui fora —, rolou o primeiro beijo. Mas será que o casal tem tudo a ver?

Analisamos a Sinastria Amorosa — ou seja, a combinação do Mapa Astral — da influenciadora libriana com o atleta leonino e descobrimos que há características bem diferentes no jeito de amar de cada um, mas que para a coisa evoluir só depende deles.

Se você quiser conferir a combinação astrológica entre o seu Mapa Astral e o de outra pessoa, veja aqui uma versão gratuita da sua Sinastria Amorosa.

Sinastria de Jade e Paulo André

Quando o assunto é combinação astrológica, é preciso ir além do signo solar de cada pessoa, e ver outros aspectos do Mapa Astral deles. Um dos principais é o signo de Vênus, que representa a forma como cada um expressa o amor.

Jade possui Vênus no signo de Virgem, marca afetiva de pessoas que são um tanto quanto tímidas na expressão dos seus sentimentos, mas que se dedicam ao máximo à pessoa que ama através de atitudes práticas. O charme de Vênus virginiano é justamente um certo ar inseguro.

Já Paulo André tem Vênus em Leão, o que sugere uma pessoa de gestos afetivos amplos, nobres e generosos, que quando se apaixona não poupa esforços para demonstrar o amor que sente.

Ou seja, se trata de um encontro de duas fortes personalidades, que sabem o que querem de maneira bem precisa, mas que demonstram amor de formas distintas.

Resta saber até que ponto querem um ao outro — e o quanto estão a fim de abdicar de pequenos aspectos da própria personalidade em prol da boa convivência.

Jade e Paulo André: diferentes e complementares

Vênus no Mapa também diz se o casal tem afinidades e como são seus padrões afetivos. Pela análise astrológica, Paulo tende a ser uma pessoa romântica e idealista, enquanto Jade tem o pé mais firme no chão e pensa na relação de uma forma mais prática.

Por isso, este pode ser um encontro curioso, no que diz respeito ao aprendizado mútuo, pois ambos são de alguma forma complementares, mas correm o risco de se irritarem mutuamente.

Ou seja, pode ser um encontro difícil no início (e não foi?), mas que pode se revelar engrandecedor no dia a dia – claro, se um não esgotar a paciência do outro.

Por isso é importante verificar outros pontos da Sinastria que possam porventura revelar um potencial melhor.

Combinação intelectual

O planeta Mercúrio diz como funciona o intelecto e o modo de pensar de cada um. Desta vez, Mercúrio também em Leão de PA se harmoniza bem com o Mercúrio em Libra de Jade, sugerindo uma boa complementaridade de ideias.

Jade ensina Paulo a ter mais flexibilidade, quanto ele ensina a ela a ter mais confiança em seus próprios planos e ideias. Esta é uma combinação do estilo Ar + Fogo, em que a conversa flui de uma forma em que ambos se sentem compreendidos.

Veja aqui o que Mercúrio no seu Mapa Astral representa.

Combinação de elementos

Além dos planetas, a análise dos elementos fundamentais (Terra, Fogo, Água e Ar) que cada um tem em seu mapa interferem no convívio do casal. Cada elemento e suas combinações podem representar afinidades ou conflitos do casal.

A combinação entre Jade e Paulo é marcada pela forte presença de elemento Terra no mapa astrológico de ambos. Ou seja, eles tendem a se identificar e ter os pés no chão, com paciência para deixar a relação evoluir no seu tempo.

Além disso, Fogo e Ar se complementam, sugerindo que a relação precisa de pequenos ajustes: nenhuma das partes tende a expressar claramente seus afetos, e precisam aprender a deixar fluir mais o que sentem.

Entenda a Sinastria Amorosa!

A Sinastria Amorosa é uma análise ampla de um relacionamento e é baseada nas informações do Mapa Astral. Essa técnica ajuda a identificar afinidades e desafios a serem trabalhados para que a relação se fortaleça.

Popularmente, as pessoas criam teorias sobre a combinação entre os signos solares de um casal. Na verdade, este é um dos fatores menos importantes em um estudo sério de compatibilidade amorosa.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

conteudo@personare.com.br