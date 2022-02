Como emagrecer: 4 passos que funcionam para não cair em fórmulas mágicas

Muitas vezes, ficamos imersos em tanta informação, dicas e fórmulas mágicas para emagrecer — chá termogênico, alimentos proibidos, cortar carboidratos depois das 18h, alimentos ricos em fibras… E não sabemos o que realmente funciona para quem quer emagrecer.

A resposta mais assertiva e direta é: tirar o peso da cena principal e nos abrirmos para mudar a relação com a comida e o corpo. Pode parecer algo de outro planeta, mas é possível e libertador.

A “cultura da dieta” está em todo lugar e é importante estar atenta ao quanto isso influencia na nossa relação com o corpo, nas escolhas e, principalmente, como reagimos a elas.

Passar a vida pulando de dieta para dieta só aumenta a insatisfação com o corpo e as crenças com a comida. O famoso efeito sanfona acontece, e não conseguimos nos libertar desse ciclo e do foco no peso.

Veja aqui 6 passos para se livrar da dieta para emagrecer.

O que realmente funciona para emagrecer

Sem fórmulas mágicas para emagrecer, transformar a relação com a comida e o corpo é uma jornada a ser percorrida. Veja quais são os quatro ingredientes essenciais para nos acompanhar:

Paciência. Vamos soltar os condicionamentos que, em grande parte, estão no piloto automático? Reconstruir a relação com a comida e incorporar novos hábitos leva um tempo! Bom humor. Trazer leveza e alegria para esse percurso deixa mais harmônica a relação. Reconhecer um hábito antigo e ao invés de se julgar, dar uma boa risada e escolher outro caminho. Confiança. É comum nos sentirmos “sem controle” de como vou reagir diante da comida, do medo de não parar de comer. O corpo tem uma sabedoria e acreditar nela pode levar um tempo, mas é possível resgatar os sinais. Respeito. A relação com a comida e corpo pode estar muito abalada e reconstruir com gentileza e respeito pode transformar.

Construir uma relação inclusiva com o peso e a aceitação corporal é um caminho que o comer consciente — o Mindful Eating — te convida a percorrer. Veja aqui uma prática de Mindful Eating para deixar para trás as regras de dietas.

Luiza Camargo Mendes

Psicóloga, instrutora de Mindfulness e Mindful Eating, praticante de meditação e yoga, que encontrou no Mindful Eating um grande significado para sua atuação.

contato@luizacamargo.com.br