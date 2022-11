A Neurociência já comprovou os benefícios da meditação. Além disso, já concluiu que quanto mais se pratica, mais benefícios ela traz, tanto para a mente e emoções, quanto para o corpo.

Que tal colocar a meditação como uma prática constante no seu dia a dia em 2023? Listamos 23 meditações para você fazer em 2023!

Sabemos que nem sempre é fácil “esvaziar a mente”, e muitas pessoas acabam desistindo antes de realmente alcançar o estado meditativo.

É por isso que a meditação guiada (veja tudo sobre aqui!) é uma excelente forma de iniciar a prática, pois um instrutor vai te guiar para o estado meditativo, para que ele aconteça de forma natural e sem sofrimentos.

Veja a seguir 23 meditações guiadas por especialistas do Personare de diversas áreas e com variados objetivos, de forma que você pode escolher segundo o seu momento. Siga as orientações de cada áudio e medite onde e quando quiser.

1. Meditação para alcançar metas

Nada melhor do que começar o novo ano com uma meditação para alcançar metas em 2023. Ouça o áudio a seguir a qualquer hora do dia e quantas vezes quiser. Basta escolher um local adequado e mergulhar dentro de você.

2. Meditação para Ansiedade

A meditação para ansiedade é um hábito necessário. Estamos sempre num tempo e num espaço que não é o agora. A maioria de nós esqueceu que o futuro depende apenas de como estamos vivendo nosso presente. A meditação abaixo pode te ajudar. Faça todos os dias por pelo menos 21 dias consecutivos e sinta a mudança!

3. Meditação Matinal

Para meditar, precisamos apenas nos sentar e ficarmos presentes aqui e agora, observando tudo. A hora mais fácil é assim que acordamos, pois o falatório da mente ainda está suave. Experimente a prática a seguir e veja mais dicas sobre meditação matinal aqui.

4. Meditação do Pôr do Sol

Vivemos em um mundo que exige um ritmo mais acelerado e o estresse pode nos acompanhar até a hora de dormir. Aproveitar o fim do dia para fazer uma meditação no pôr do sol é uma ótima forma de relaxar, que ajuda a acalmar a mente e ajuda a dormir melhor. Que tal testar essa experiência da respiração Mindfulness?

5. Meditação para insônia

O sono é o momento onde nosso inconsciente assimila e organiza as informações de todo o dia. Se isso não for feito, a tendência é de ficarmos cada vez mais desequilibrados, estressados e com a memória alterada. Experimente a meditação para dormir a seguir!

6. Meditação de Limpeza Energética

Se você já acorda com cansaço, sente falta de disposição ao longo do dia e vive com a sensação de carregar uma mala pesada de coisas para resolver e administrar, pode estar vivendo uma fase de desequilíbrio energético. Para fazer uma limpeza energética, siga o passo a passo da meditação a seguir.

7. Meditação de 5 minutos

Passamos quase o tempo todo dizendo que estamos exaustos, que a vida está muito estressante e que queremos descansar. Mesmo assim nos mantemos ligados na TV, nos computadores ou nos celulares na primeira oportunidade de relaxamento. Que tal meditar por pelo menos 5 minutos?

8. Meditação para comer com consciência

Que tal desfrutar de um “meditar e comer ao mesmo tempo”? Com seus fones de ouvido, através do MESE (Mindful Eating Sound Experience) sistema com áudios de Mindful Eating, você poderá vivenciar a Experiência da Mastigação. Essa meditação pode ser feita com qualquer tipo de alimento.

9. Meditação para relaxar

O estresse está te consumindo ultimamente? Isso está te afetando negativamente? Vamos meditar! A Meditação para relaxar é uma prática que ajuda a acalmar a mente e ainda proporciona mais concentração para executar as tarefas do dia a dia

10. Meditação Ho’oponopono

Método milenar havaiano, o Ho’oponopono (veja mais aqui!) pode melhorar qualquer situação em sua vida, desde melhorar relacionamentos e dificuldades materiais, até problemas de saúde, como depressão. É uma meditação de autocura! Experimente!

11. Meditação para fazer enquanto dirige

Você sente aquela grande tensão dirigindo? Essa meditação pode ser sua aliada e ser usada para te acalmar durante o percurso:

12. Meditação para concentração

Para aqueles que possuem dificuldades em se concentrar, a prática do Mindfulness talvez ajude. Isso porque a prática consiste na capacidade de estar consciente e aberto à experiência presente, ou seja, tenta-se alcançar um estado de atenção plena. Tente o exercício a seguir:

13. Meditação para alegria

O citrino é uma pera que estimula a atividade e alegria, atuando como um depurador de toxinas de todo o organismo. Veja como fazer uma meditação guiada e usar o potencial do citrino!

14. Meditação para curar a criança interior

Curar a criança interior ferida nada mais é do que olhar para sua história e revisitar memórias de dor e emoções que foram abafadas, para que você as integre e seja uma adulta mais completa em si mesma. Faça uma meditação para a criança interior através da constelação familiar.

15. Meditação com energia do Reiki

Uma meditação com Reiki tem os benefícios em dobro. Além do relaxamento que a meditação normalmente já proporciona, quem participa recebe a energia Reiki trazendo paz para várias desarmonias e bloqueios que a pessoa possa estar vivenciando no momento. Experimente!

16. Meditação detox com chá

Quando acrescentamos o Mindful Eating no ato de tomar chá, cultivamos efeitos benéficos altamente valiosos na regulação da interação mente, corpo e emoções. Tea Experience resulta em estado de leveza, quietude e relaxamento. Experimente!

17. Meditação para se inspirar

Inspira e expira para não expirar. Ou seja: para não encurtar o “prazo de validade” da sua própria saúde. Depois, é possível partir para um inspirar, expirar para se inspirar! Nesse momento, a criatividade vai correr solta e o mundo ganhará um colorido todo especial. No áudio abaixo, você aprende uma meditação guiada para respirar de forma consciente.

18. Mindfulness para pausas conscientes

Tire uma pausa consciente entre uma atividade e outra com essa Meditação Guiada de Mindfulness. Esta meditação pode ajudar a reduzir seus níveis de estresse e ansiedade e trazer presença para cada momento do seu dia.

19. Meditação para melhorar a atenção

Quando a atenção está baixa, podemos cometer pequenos e grandes deslizes na vida. Errar caminhos que podem nos levar para locais perigosos, esquecer a chama do fogão aceso e sair de casa, esquecer de buscar o filho numa atividade regular, etc. Esta meditação pode ajudar a equalizar a alta tensão.

20. Meditação para o Eclipse

São quatro eclipses em 2023 (veja as datas aqui!). Como o eclipse pode estar ligado a inícios de situações de crise, o período de um eclipse pede mais cuidado. Para a Astrologia, um eclipse leva cerca de seis meses para se manifestar em pequenos ou grandes eventos. Ouça a meditação a seguir para equilibrar as energias dos eclipses!

21. Meditação Guiada para Pais e Filhos

Que tal ter um instante diário de meditação com seu filho? Além de ser um momento de conexão, fará um bem enorme para quem estiver praticando. A meditação a seguir pretende ajudar você e seus filhos a lidarem melhor com as emoções.

22. Meditação para a paz

Ouvimos muito esse tipo de jargão: “me deixe em paz!” ou “eu quero paz!”. As pessoas estão buscando fora o que podem achar dentro de si. Mas por onde começamos? Um caminho pode ser a meditação Mindfulness para alcançar a paz. A Meditação que você encontra abaixo pode ser feita todos os dias antes de dormir.

23. Meditação para conexão

Quer sentir uma conexão maior com o seu Eu mais verdadeiro e com a vida? Então essa é a meditação certa para você! É muito comum que com a rotina e as muitas tarefas do dia a dia, o sentimento de desconexão com o mundo seja grande, mas é possível voltar para o nosso centro e para o sentimento de unidade com o que nos cerca. Esta meditação, portanto, pode ser feita sempre que você sentir esta necessidade.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br