Significado das Cores de Ano Novo: veja qual é a sua!

Os significados das cores de ano novo são super importantes para que você relacione suas intenções e suas metas com o tom ideal para o ano.

Segundo a Cromoterapia, também chamada de Terapia das Cores, cada pessoa tem uma ou duas cores que combinam mais com o novo ano. Isso porque as Cores de Ano Novo tem a ver com o número do ano que você vai viver em 2023.

Você descobrir qual é o número do seu Ano Pessoal, as cores que mais combinam com ela e, assim, ter ainda mais chance de aproveitar o potencial máximo de 2023.

Use suas Cores de Ano Novo em peças de roupa, maquiagem, acessórios, esmalte e roupa íntima tanto na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro quanto durante todo 2023. Você também pode aprender aqui a fazer e beber água solarizada para aproveitar a energia da sua cor de 2023 e realizar seus sonhos.

Como as Cores de Ano Novo de cada pessoa são definidas?

Aqui entra a combinação de Cromoterapia e Numerologia. Para a Terapia das Cores, cada número está relacionado a algumas cores. Ou seja, esse número simboliza seus desafios pessoais e suas oportunidades entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023.

Ao saber qual é o número do seu Ano Pessoal 2023, você pode aprender sobre suas cores de ano novo e usar a energia delas para aproveitar melhor o período.

Calcule aqui gratuitamente o seu Ano Pessoal em 2023 e depois confira abaixo os significados das cores para o Ano Novo para você!

Conheça as suas Cores de Ano Novo

Agora que você já sabe qual é o número do seu ano pessoal, veja quais as melhores cores de ano novo para você usar tanto no Réveillon quanto ao longo de todo 2022.

Vermelho e Laranja para o Ano Pessoal 1

Palavras-chaves: coragem, ousadia, independência, determinação.

Se em 2023 você estará no Ano Pessoal 1, experimente usar vermelho no ano novo. Essa cor traz energia e movimento, além de estimular e dar ânimo e motivação para colocar em prática tudo que está parado e precisa de movimento.

O laranja também é válido porque oferece mais coragem e ousadia, ajudando na tomada de decisões.

Sendo assim, opte por usar uma ou mesmo as duas cores no Ano Novo e também ao longo de 2023, sempre que quiser trazer as qualidades desses tons para sua vida.

Laranja para o Ano Pessoal 2

Palavras-chaves: paciência, tolerância, companheirismo, parcerias, flexibilidade.

Se em 2022 você viverá o Ano Pessoal 2, aproveite o significado do laranja com uma das suas cores de ano novo. Esse tom ajudará você a tomar decisões e ter coragem para falar quando sentir insegurança, medo de se expor ou precisar resolver algo nos relacionamentos afetivos e profissionais.

Outra possibilidade é fazer uso do rosa, uma cor que trabalha a afetividade e a comunicação, movendo todos os relacionamentos e evitando conflitos, brigas e desentendimentos.

Portanto, opte por uma dessas cores na sua roupa ou acessórios do ano novo. Experimente usá-las também ao longo de todo 2022.

ANO PESSOAL 3 em 2022

Palavras-chaves: criatividade, expressão, comunicação, sociabilidade, magnetismo.

Se o seu Ano Pessoal 3 em 2022, use amarelo no ano novo.

Este tom ajudará você a ter mais foco e concentração nas atividades do dia a dia, ajudando você a buscar e implementar processos criativos na sua vida como um todo.

Utilize roupas, lingerie ou acessórios amarelos na hora da virada. Ao longo de todo ano, use todas as vezes que precisar das qualidades dessa cor na sua vida.

ANO PESSOAL 4 em 2022

Palavras-chaves: organização, estrutura, persistência, segurança.

Você estará no Ano Pessoal 4 e pode usar todos os significados do verde no ano novo para aproveitar 2022. Essa cor traz equilíbrio e harmonia para se organizar e estruturar.

Outra cor que ajuda a trazer solidez nos próximos meses é a marrom, que também contribui para que você realize e concretize seus objetivos.

ANO PESSOAL 5 em 2022

Palavras-chaves: mudanças, transformação, versatilidade, ousadia.

Os significados do azul no ano novo são ótimos para você que estará no Ano Pessoal 5 em 2022, principalmente o azul-turquesa.

Este tom acalma, tranquiliza e resgata a fé. Afinal, como o período tende a gerar muitos processos de mudanças na sua vida, é necessário estar sereno e em harmonia, qualidades trazidas por este tom.

Já se você for alguém que não gosta de mudar ou que costuma sofrer quando algo sai do programado, outra opção é fazer uso do violeta que oferece força extra, ajudando em processos de transformação.

ANO PESSOAL 6 em 2022

Palavras-chaves: afetividade, família, diplomacia, serenidade, harmonia.

Entre as opções de cores para o Ano Novo, a cor que vibra na frequência do seu Ano Pessoal 6 é o azul-índigo (essa é a cor de 2022!).

Este tom – que se assemelha a cor de jeans – trabalha a intuição e ajuda a compreender melhor as situações da vida, buscando equilíbrio e harmonia nas relações.

Outra cor ideal para você é o rosa, que trará mais afeto para seus relacionamentos, além de melhorar a comunicação com as pessoas. Sendo assim, opte por uma dessas cores no ano novo e também ao longo de todo ano, para trazer a energia destes tons para sua vida.

ANO PESSOAL 7 em 2022

Palavras-chaves: autoconhecimento, sensibilidade aguçada, intuição, estudo, busca da verdade.

Os significados da cor violeta no ano novo podem trazer muitos benefícios para você que estará no Ano Pessoal 7. Esse tom tem o poder de transmutação e transformação, ajudando quando nos encontramos perdidos e querendo promover mudanças em nossa vida.

A cor violeta também trabalha a intuição e o autoconhecimento, auxiliando na hora de descobrir os melhores caminhos a serem tomados.

ANO PESSOAL 8 em 2022

Palavras-chaves: planejamento, objetividade, organização, justiça, sucesso material.

Se 2022 é o seu Ano Pessoal 8, os significados da cor rosa no ano novo ajudarão você a ter flexibilidade, harmonia e discernimento para tomar decisões.

Além disso, como o ano exigirá de você muito planejamento e capacidade de saber se comunicar, a cor rosa ajudará você a se organizar e falar com as pessoas.

O marrom também pode ser usado nos momentos que você precisar de mais estrutura, aterramento e solidez na vida.

ANO PESSOAL 9 em 2022

Palavras-chaves: desapego, humanitário, carisma, altruísmo.

A cor que vibra na frequência do seu Ano Pessoal 9 é o amarelo-ouro ou dourado. Essas cores oferecem sabedoria interior, inspirando você a entender a si e as outras pessoas, sem preconceitos e sem rótulos.

Se precisar praticar o desapego em relação a pessoas ou situações, o amarelo também ajuda a deixar ir embora o que não serve mais e superar desafios.

Outra cor que pode ajudar você no Ano Pessoal 9 é o verde, que traz equilíbrio e harmonia no seu dia a dia. Use um ou mesmo os dois tons na hora da virada e também ao longo de 2021. Essas cores trarão para sua vida as qualidades que precisará trabalhar no período.

Agora que já conhece o significado do seu Ano Pessoal e a cor correspondente ao seu número, que tal colocar as dicas em prática? Que venha 2022 com muita energia, movimento, novas ideias e projetos!

