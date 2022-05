Como construir uma relação saudável com a comida

A alimentação sempre foi um problema na sua vida? Você reflete sobre como poder ter uma relação saudável com a comida? O comer com consciência plena, o Mindful Eating, pode te ajudar.

Neste artigo, apresento quatro passos com sugestões do que você pode fazer para melhorar seus hábitos e criar uma relação mais positiva com os alimentos. Veja abaixo.

1º passo: Reconheça as distrações que você tem ao comer

Você come mexendo no celular, no computador, assistindo à televisão, no carro, fazendo reunião?

O comer distraído nos desconecta da comida, tanto no sabor como na quantidade. Você nem nota o que comeu e o corpo também fica com uma parte “faltando” para desfrutar do prazer de comer.

O home office aumentou o comer distraído. Levamos para dentro do trabalho as refeições. Saiba como melhorar a energia do home office neste artigo.

Ter essa pausa para se alimentar é essencial para resgatar a relação com a comida. Escolha desligar os eletrônicos e reservar um espaço na agenda para apenas comer.

2º passo: Comece a ouvir as mensagens do corpo

Tô com fome! / Opa, já está bom de comida por aqui! / A comida nem está mais gostosa.

Perceba como são os sinais de quando você está com fome: vazio na barriga, estômago roncando, fraqueza, falta de concentração, pensamentos sobre comida…

Note os sinais para parar de comer. Como saber que o corpo não quer mais comida?

Você pode perceber um desconforto físico, desinteresse na comida, diminuição do sabor e do prazer em comer.

Os sinais do corpo nos ajudam muito a perceber essas mensagens, e começar a notá-los pode fazer muita diferença nessa relação.

3º passo: Sintonize-se com seu corpo para escolher o que comer

Quando estamos atentos aos sinais do corpo, notamos a preferência por alimentos mais saudáveis, porque descobrimos o que é melhor para ele.

Não é uma regra imposta e sim uma escolha do que o corpo recebe melhor. Começamos a criar uma relação saudável com a comida.

Quando aceitamos que não existe “comida proibida”, nos sentimos livres para comer o que quisermos. Haverá dias em que a comida saudável terá sua preferência e outros não.

Criar e fortalecer essa relação saudável com a comida é libertador.

4º passo: Deixe de seguir dietas restritivas e padrões externos que a sociedade impõe

É preciso reconhecer que estamos cercados de crenças sobre dietas, pílulas mágicase mensagens que reforçam a culpa por comer e a busca por corpos “perfeitos”.

É uma grande escolha soltar as dietas, pois nos traz muita liberdade e paz na relação com a comida. Começamos a ouvir a sabedoria interna, respeitá-la e ela passa ser nosso guia.

Como o mindfulness ajuda na relação saudável com a comida

O cultivo da atenção plena, mindfulness, pode transformar a relação com a comida e o corpo para ser mais saudável e alegre. Saiba mais sobre como praticar o mindful eating.

Saímos do piloto automático e começamos a ter mais autonomia nessa relação com muita gentileza e acolhimento. É um passo por vez, respeitando o seu ritmo e fazendo pequenas mudanças. ⠀ Cuidar da alimentação e, principalmente, da relação que temos com ela é um ato de autocuidado e amor. ⠀ Vamos transformar essa relação?

Luiza Camargo Mendes

Psicóloga, instrutora de Mindfulness e Mindful Eating, praticante de meditação e yoga, que encontrou no Mindful Eating um grande significado para sua atuação.

contato@luizacamargo.com.br