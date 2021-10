Previsões para a Lua Nova de Libra de 2021

No dia 6 de outubro, às 08h05, começa um novo mês lunar com a Lua Nova em Libra de 2021. Essa é uma lunação com muito destaque nas relações, no senso estético e no refinamento.

Sempre que começa uma Lua Nova, um mapa astral é gerado com previsões para o próximo mês, até que a próxima fase Nova comece (veja aqui no calendário lunar 2021). Neste artigo, você poderá entender todas as previsões para a Lua Nova em Libra.

Lua Nova em Libra 2021 será intensa

A Lua Nova em Libra de 2021 tem Ascendente em Escorpião. Isso significa que poderemos viver um mês com potencial de crises, assim como foi em agosto (relembre aqui). A diferença agora é que Vênus está na Casa 1 da Lua Nova. Com isso, podemos esperar muita intensidade e também:

aumento da libido, tesão e vontade de se relacionar (aproveite e leia como aproveitar melhor o sexo de cada signo aqui)

aqui) mais paixão e intensidade

pessoas podem querer ficar mais bonitas e aproveitar mais a vida, como se houvesse sensação de urgência de viver, algo bem escorpiano.

não se espere um período insípido e sem sal para o amor

boas doses e/ou chances de química

O desejo por prazer e gratificação, tipicamente venusiano, estará em primeiro plano (Vênus mostra como cada signo gosta de seduzir, veja aqui). Esse posicionamento de Vênus e de Escorpião tem potencial de atração por coisas proibidas – que podem custar caro ou se complicar depois.

As “encrencas” da Lua Nova em Libra de 2021

Toda lunação tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, e saber disso é o que vai fazer a diferença para você transitar bem durante um período de um mês. As “encrencas” desta lunação são:

O fiel público da Astrologia já sabe que traz mais atrapalhos no dia a dia, remarcação de compromissos, problemas em sistemas. E também pode trazer mais indefinições e possibilidade de retrabalho. Muna-se de paciência.

Mercúrio em tensão com Plutão

Mercúrio está na Casa 12 do mapa da Lua Nova em Libra de 2021. Esta é uma casa imaginativa e ligada ao mundo interior e ao plano espiritual, porém, quando a imaginação não é bem usada, podemos criar medos, paranoias e distorções. Então, atente para isto.

Em especial porque Mercúrio quadra Plutão, um aspecto que, mal utilizado, pode alimentar negatividade, pensamentos tóxicos e obsessivos. O inferno pode acontecer na mente. Possibilidade, também, de haver notícias mais intensas chegando até você (como perda de alguém conhecido) e ocorrendo no coletivo.

Segredos que estavam encobertos poderão vir à tona, e com impacto. Cuide mais com a comunicação, que terá mais poder de causar estragos. Maneje bem o poder da palavra, em um mês em que, mal-usada, pode fazer estragos.

A quadratura Mercúrio com Plutão, apesar de não ser fácil em muitos momentos, é muito favorável a terapia e autoconhecimento, exigindo, contudo, a maturidade de mexer em questões difíceis, espinhosas e/ou lidar com verdades. Se você se preparar, este pode ser um mês muito produtivo em lidar com aspectos mais delicados da psique e ainda ter grandes aprendizados a partir disso.

Da Lua cheia a Lua Minguante

Tende a ser de pico de intensidade, inclusive com possibilidade de crises para governantes ou gerada por eles, pessoas famosas ou com proeminência. Fase de maiores riscos. Prepare-se neste momento do mês para evitar violência, riscos, reatividade, paranoias e disputas desnecessárias de poder.

Relacionamentos

O sociável Libra vai estar em destaque, e com o Sol e a Lua, ainda por cima, em um setor sociável, na Casa dos amigos, grupos e do coletivo. Este é um mês em que isto poderá ter grande importância: relacionar-se. O contato com seus amigos, grupos e a sua participação no coletivo farão a diferença! Momentos de prazer na vida, e não só trabalho.

A força e o poder do coletivo também serão maiores. “Juntos somos mais fortes”, pode ser um bom mote. Mas vai ser preciso saber conciliar, outra arte libriana.

A Casa 11 é também a Casa de projetos para o futuro, sobre os quais você poderá ganhar mais clareza.

Outro ponto é que o Sol vai estar exata conjunção com Marte. Este é um contato considerado ambíguo, pois, do lado positivo, dá muita força, energia, pique, vontade de fazer as coisas. Ânimo é uma coisa que não vai faltar ao longo do mês, o que considero uma ótima notícia para se dar! Afinal, nada como ter altas doses de energia.

Mas o outro lado desta combinação é um potencial maior de irritabilidade, reatividade, impulsividade e agressividade também, e, conforme explicado no tópico anterior, isto poderá ter uma culminância nas proximidades da Lua cheia e durante os sete dias em que ela perdurar.

Anote este período para buscar algo que o sétimo signo zodiacal considera imprescindível: equilíbrio e racionalidade. Vai ser fundamental que tenha este tipo de prática ao longo do mês, para não agravar ou criar situações difíceis, e jogue a energia excedente propiciada pelo Sol conjunto a Marte em atividades físicas e atividades com outras pessoas. Sempre cuidando com a segurança, pois a pandemia ainda não acabou.

Mercúrio e Júpiter puxam os pensamentos para cima

Outro ponto forte do mês é um bom aspecto entre Mercúrio e Júpiter, que levanta o bom humor, festividade e para o desejo de expandir o conhecimento e o campo de visão.

Júpiter ocupa a Casa 4 do mapa da Lua Nova em Libra de 2021, levando a sua exuberância e expansividade para o lar e a vida familiar. Garante bons momentos de diversão e reunião em família. Favorece – com as devidas cautelas – passeios, atividades ao ar livre e viagens de final de final de semana. Como quadra Vênus, pode ser que haja um pouco de exagero de comilança ou bebida, mas, “quem nunca?”, como diz a fala popular.

Só atenção com gastos descabidos. O mês não é dos melhores para compras, até por conta da retrogradação de Mercúrio, que normalmente não favorece isto. A não ser que a compra seja de um item obrigatório, como um celular que dá defeito e você precisa de outro no lugar.

Trabalho em outubro: como lidar com mudanças

Urano na Casa 6 do mapa da Lua Nova em Libra de 2021 anuncia mudanças no trabalho e no cotidiano para muita gente. Com um contingente maior de pessoas vacinadas, muitas empresas públicas e privadas estão convocando quem estava só trabalhado de casa para o retorno ao trabalho presencial.

Urano rege a desacomodação e mudanças que isto vai provocar depois de mais de um ano de trabalho em casa. Muitos podem ter um tipo de choque ou surpresa em função disso.

A quadratura com Saturno na Casa 3, do plano mental, indica a necessidade de preparar a mente para esta realidade e deixar de lado o pessimismo e os pensamentos mais pesados, que, como foi dito, é um potencial negativo a se lutar contra neste mês.

Para quem não estiver vivendo isto, Urano na Casa 6 de todo modo fala em modernização, trabalho mais acelerado, mas também, por conta da quadratura com Saturno, lentidão em algumas coisas que dependem de reformulação de sistemas.

Por outro lado, a ênfase em Libra fala muito do prazer do contato e de conversar e trocar com outras pessoas, seja online ou presencialmente. Libra, não se esqueça, ama gente e interagir e o mês está muito forte neste ponto!

E agora que você já absorveu o tom desta lunação, confira quais assuntos vão ser ativados no seu mapa natal pela Lua Nova.

A Lua Nova em Libra de 2021 na sua vida

No mês lunar que começa, você vai entrar em contato com atributos ligados a Libra: ponderar, equilibrar, embelezar, evitar choques e confrontos desnecessários, atuar com racionalidade, buscar contato.

Veja aqui no seu Horóscopo Personalizado em qual casa a lua está no dia que a Lua Nova em Libra começar e leia o que estará em destaque na sua vida neste período:

Lua Nova na Casa 1: este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si mesmo vai ser algo bem importante. Seu brilho pessoal também vai ficar maior. Um novo ânimo começa agora – e uma nova fase também.

este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si mesmo vai ser algo bem importante. Seu brilho pessoal também vai ficar maior. Um novo ânimo começa agora – e uma nova fase também. Lua Nova na Casa 2: os assuntos práticos, financeiros, é que ficam realçados. Como ganhar e gastar dinheiro. Se você é autônomo e/ou depende de comissão, vai focar em como ter mais clientes. Se você tem um emprego, vai se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si mesmo e/ou para a empresa.

os assuntos práticos, financeiros, é que ficam realçados. Como ganhar e gastar dinheiro. Se você é autônomo e/ou depende de comissão, vai focar em como ter mais clientes. Se você tem um emprego, vai se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si mesmo e/ou para a empresa. Lua Nova na Casa 3: mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e contato com parentes e irmãos.

mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e contato com parentes e irmãos. Lua Nova na Casa 4: o foco vai estar na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si mesmo e para os seus. Você vai curtir um pouco a sua privacidade. Assuntos emocionais e ligados a rever o passado vão emergir mais. Questões ligadas a bens imóveis podem surgir.

o foco vai estar na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si mesmo e para os seus. Você vai curtir um pouco a sua privacidade. Assuntos emocionais e ligados a rever o passado vão emergir mais. Questões ligadas a bens imóveis podem surgir. Lua Nova na Casa 5: se você é mãe ou pai, seus filhos vão estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Você vai se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor, seja para solteiros ou comprometidos. A sua criatividade também pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo.

se você é mãe ou pai, seus filhos vão estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Você vai se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor, seja para solteiros ou comprometidos. A sua criatividade também pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo. Lua Nova na Casa 6 : mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina.

: mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina. Lua Nova na Casa 7: a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações. Este é um mês bem relacional para este Ascendente. Vai ser um assunto para se pensar e para agir. Para quem é comprometido, também pode haver fatos e projetos novos para o parceiro e/ou para a própria parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras.

a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações. Este é um mês bem relacional para este Ascendente. Vai ser um assunto para se pensar e para agir. Para quem é comprometido, também pode haver fatos e projetos novos para o parceiro e/ou para a própria parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras. Lua Nova na Casa 8: podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Além disso, temáticas ligadas a sexualidade, sentimentos profundos, intimidade, cirurgias, finalizações, renascimentos, revisões, crises ou transformações.

podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Além disso, temáticas ligadas a sexualidade, sentimentos profundos, intimidade, cirurgias, finalizações, renascimentos, revisões, crises ou transformações. Lua Nova na Casa 9: tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos, viagens ou contatos com o exterior. Ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. Vai haver um toque de entusiasmo e a busca por novos horizontes neste mês.

tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos, viagens ou contatos com o exterior. Ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. Vai haver um toque de entusiasmo e a busca por novos horizontes neste mês. Lua Nova na Casa 10: total gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores e vocação.

total gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores e vocação. Lua Nova na Casa 11: mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo. Bastante focado em projetos para o futuro e novas direções, seja com ideias ou execução.

mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo. Bastante focado em projetos para o futuro e novas direções, seja com ideias ou execução. Lua Nova na Casa 12: podem ser acionadas questões ligadas seu mundo psíquico e espiritual, bem como influências inconscientes. Lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia. Gestar projetos e/ou ter ações de bastidores. Ajudar outras pessoas ou estar mais sensível e precisar de apoio também pode ocorrer. Bom momento para retiros, trabalhos espirituais e meditação. Cuide mais do seu plano emocional.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]