Vem aí uma semana cheia de energia, pressa, impaciência e empecilhos. Vamos começar com um resumo das previsões astrológicas de 4 a 10 de outubro de 2021:

Segunda semana de Mercúrio retrógrado ainda traz muito atrapalhação.

Quarta-feira começa o novo mês lunar com muito destaque para os relacionamentos. Leia as previsões completas para a Lua Nova em Libra aqui.

Quinta: Vênus entra em Sagitário aumentando clima de extroversão.

A partir de Sexta: Conjunção de Sol, Marte e Mercúrio em Libra destaca importância de controlar a impulsividade. Risco maior de acidentes, discussões e brigas.

Veja agora a análise completa das previsões astrológicas de 4 a 10 de outubro de 2021:

Mercúrio: tensão com Plutão, harmonia com Júpiter

A quadratura de Mercúrio com Plutão pode fazer rondar pensamentos mais obsessivos ou sombrios na mente. A comunicação também pode se tornar mais contundente, com pessoas fazendo comentários mais ácidos e haters nas redes sociais. Por isto, maneje bem a palavra e cuide com a impressionabilidade do plano mental ao negativo.

Porém, o aspecto é ótimo para ser mais profundo em algo, no melhor estilo “dedo na ferida”, no sentido de irmos fundos nas nossas questões. E às vezes precisamos disso. Tirar sujeira debaixo do tapete no âmbito coletivo é um efeito comum desta combinação.

Mercúrio também está em trígono com Júpiter, o que, curiosamente, nos ajuda a ver o lado bom das coisas. Então podemos ver o lado negativo com o aspecto anterior, mas sermos capaz de apreciar o lado positivo – e com toques de humor.

Segunda semana de Mercúrio retrógrado

Esta já é a segunda semana de Mercúrio retrógrado, que, como os apreciadores de Astrologia já sabem, traz mais atrapalhos no cotidiano. Aquele sistema de que você tanto precisa sai fora do ar, por exemplo – e pode demorar para voltar. Há mais tendência a remarcações. Além disso, a fase, que vai até 18/10, não é a mais indicada para a tomada de decisões, a menos que sejam inevitáveis.

O lado bom é que Mercúrio retrógrado é útil para REVER: planos, estratégias e direções, como é explicado neste post.

Sol e Marte conjuntos em Libra

Sol e Marte começam a caminhar juntos nesta semana no signo de Libra, o que vai acontecer até 17/10, com o aspecto exato na sexta-feira (08). A partir deste dia, Mercúrio também se junta aos dois planetas, com o aspecto exato com Marte no sábado (09).

Estes três juntos têm potenciais positivos e negativos, que você vai saber agora:

Energia e ânimo? Temos de sobra. Nada como dois planetas de vitalidade em conjunção! Pode investir na malhação, com ótimos resultados.

Iniciativa, fazer por onde? Não vai faltar estímulo astrológico para isto.

Mas paciência? Aqui vem o ponto fraco, pois não é o forte desta combinação. Há mais chance de ficarmos impacientes e irritáveis. Pode surgir mais belicosidade, brigas e discussões, sobretudo mais próximo do final de semana, com Mercúrio fazendo parte da configuração. Cuidado com bate bocas desnecessários.

Uma boa saída para o excesso de energia pode ser a atividade física. Quem não volta melhor depois de espairecer com uma corrida ou caminhada? Assim, se ficar muito irritado, dê um tempo e descarregue a energia excessiva.

Mas atenção com potencial de acidentes, até mesmo domésticos. Não corra riscos desnecessários.

Outra coisa que pode acontecer é um aumento de correria e urgências. Está vendo que a tal da atividade física pode ajudar nisso, também, não é, se estiver particularmente estressado.

Frustação ao querer agilizar coisas e se deparar com Mercúrio retrógrado e seus impedimentos. Pegue o fone de ouvido e ouça uma música zen. Tente mais tarde de novo.

Vênus em Sagitário: descontração e alegria

Depois da intensidade e erotismo de Vênus em Escorpião (10/09 a 07/10), Vênus passa a transitar no descontraído e alegre Sagitário a partir de quinta-feira (07), ficando neste signo até 05/11.

No amor, este posicionamento pede quebra na rotina e liberdade. “Pegação de pé”, cenas de ciúme e discussão de relação tendem a não cair bem neste período. Trata-se de um momento mais ao estilo “brinque, curta e relaxe” – e com muita autoconfiança de um signo do elemento Fogo!

A apreciação da natureza e do ar livre também aumenta. Pode pensar em tirar a bicicleta da garagem ou então se reunir com familiares vacinados em um espaço aberto, como uma casa com jardim.

Também é tempo de comemorar com mais alegria, embora com mais prejuízo de uma alimentação mais regrada. Mas aí você compensa na atividade física, que você já viu que vai estar super em alta em outubro.

No domingo (10), Vênus começa um bom aspecto com Saturno, trazendo estabilidade para as relações. Fechamos a semana com esta boa notícia.

