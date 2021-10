Feng Shui para crianças: como cuidar da energia dos pequenos

As crianças são seres intuitivos por natureza. Elas são como antenas humanas, pois sentem com muita sensibilidade as energias dos espaços. O Feng Shui para crianças ajuda a cuidar da energia, do sono e da serenidade das crianças.

É importante respeitar a sensibilidade quando a criança se manifesta com choros e irritabilidade em determinados lugares. Antes de dar bronca, reflita se o ambiente não está “carregado”.

Muitas cores, espaço abafado e aglomerado, com excesso de brinquedos e objetos, pode afetar os miúdos. Esse exagero ocorre, muitas vezes, na intenção de deixar “legal” o quarto dos pequenos

Se você sente que o ambiente está afetando sua cria, comece livrando-se dos excessos, deixando o ar entrar e suavizando as cores do quarto.

Outra recomendação do Feng Shui para crianças é fazer com que o pequeno participe na escolha da decoração do quarto. Pergunte à criança:

que tipo de figura você gosta?

que tipo de animal você gosta?

qual personagem de desenho você prefere?

qual sua cor preferida.

Sempre que possível, leve a criança para escolher brinquedos, bichos de pelúcia, pufes, almofada, cama, roupa de cama, cortinas, tapetes – que farão parte do seu mundo.

A seguir, algumas sugestões de como usar o Feng Shui para crianças e harmonizar o quarto da garotada:

Cores para quarto de criança

Amarelo no quarto de criança significa alegria e ajuda a aumentar a concentração.

Azul no quarto de criança traz tranqüilidade e paz.

Branco no quarto de criança destaca frescor e clareza.

Lilás no quarto de criança é relaxante e intuitivo.

Verde no quarto de criança ajuda no desenvolvimento e na harmonia.

Rosa no quarto de criança significa amor, felicidade e é calmante.

Vermelho e laranja são cores intensas e estimulantes, por isso não são recomendadas pelo Feng Shui para crianças, principalmente para os quartos de dormir. Se sua casa tem um quarto de brincar, essas duas cores podem ser bacanas.

Feng Shui para o quarto de criança

A cama deve ficar de frente para a porta de entrada, de modo que a criança veja quem entra no quarto.

Evite posicionar a cama com os pés diretamente voltados para a porta.

Não coloque prateleiras sobre berços ou camas.

O quarto de dormir ou de brincar deve ser alegre, organizado, arejado e bem iluminado.

Coloque os quadros na altura dos olhos da garotada.

Reserve uma parede para que os pimpolhos possam rabiscar ou colar adesivos.

Use caixas ou baús para organizar os brinquedos: uma caixa para carrinhos, outra para instrumentos musicais, outra para livros, outra para as bonecas, outra para bichinhos, outra para quebra-cabeças e brinquedos de montar.

Na hora de relaxar prefira as músicas instrumentais ou com sons de caixinhas musicais. Para brincar prefira as músicas com cantigas de rodas.

Móbiles: os melhores são os que reproduzem os sons de natureza, como o barulho da chuva ou canto dos pássaros.

Relógios: escolha os silenciosos, sem barulho de tique-taque.

Cheirinho bom para o quarto das crianças

Alecrim: transmite segurança e é bom para qualquer hora.

Erva-doce: ajuda na comunicação, bom para os tímidos.

Eucalipto: Indicado para na limpeza do quarto e elimina energias negativas.

Gerânio: Estabiliza a energia dos demasiadamente agitados. Lavanda: indicado para acalmar, ter bom sono e bons sonhos.

Limão: Estimulante e elimina pensamentos negativos.

Tangerina: Confortante e revigorante.

Atenção:

os óleos essenciais são muito concentrados e devem ser bem diluídos em água. Não use os aromas estimulantes ou revigorantes no horário de dormir. Evite qualquer aroma se a criança tiver problemas respiratórios como bronquite, asma ou rinite.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]