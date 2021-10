Previsões do Tarot para Outubro de 2021

Nada permanece fora do seu lugar, tudo volta para onde tem de estar. A ordem pressiona e luta contra o caos. A balança sempre busca o equilíbrio. A Carta de Tarot para Outubro de 2021, “A Justiça”, dá o tom ao mês e inicia a fase final do ano de 2021.

Num jogo de Tarot, a Justiça mostra onde temos que ter atenção, onde precisamos agir com cuidado e cautela, responsabilidade e precisão, pois estamos sob rígida avaliação e seremos cobrados pelos nossos atos, sendo condecorados com o certo e justo e punidos com o inadequado e errado.

Tudo isso faz de outubro um dos meses importantes do ano, talvez o mais importante, pois diferente dos anteriores que nos trouxeram grandes desafios externos, agora a maior importância se dá em como estamos lidando com nossas vidas e nossa relação com as pessoas a nossa volta, e o que faremos daqui para frente.

Comparando o arcano do mês anterior, o Carro, que mostra o movimento livre e veloz, a Justiça aparece como um freio para, lembrando que é hora de parar ou reduzir a velocidade, fazer a manutenção no veículo e verificar se ainda há combustível, é um sinal amarelo indo para o vermelho.

Provavelmente, ajustes deverão ser feitos na coletividade, em todas as áreas: economia, saúde pública, meio ambiente, segurança, nos três poderes, na própria população. É um período de cobranças e fiscalizações necessárias. Interpretando a carta de tarot de outubro pelo seu nível mais literal, teremos o foco em questões de Justiça, de Tribunal, havendo ênfase em tudo dessa natureza.

A Justiça é um instrumento de controle e regulação social que busca um estado ideal de interação entre as pessoas e de igualdade. Portanto, algumas das personagens de destaque do mês de outubro serão os julgamentos, as CPIs, o Judiciário e tudo que perturba a ordem.

Outro destaque para esse período é a necessidade de cuidado com a saúde, sendo importante mantermos os protocolos sanitários de uso de máscara, distanciamento social, uso de álcool para higienização e procurar ambientes com ventilação natural, mesmo que estejamos vacinados, pois a proteção real só virá com mais de 80% da população vacinada e os números de internação por casos graves e óbitos perto do zero.

Ampliando o nosso olhar, teremos o arcano O Julgamento para o mês de dezembro. Essas duas cartas se afinam no mesmo tema, compondo o binário Justiça-Julgamento. As consequências dos eventos de outubro culminarão no mês de dezembro, o mês das revelações. No nível pessoal, quem tem questões judiciais é importante ter atenção a elas. As que estavam paradas tendem a andar e as que estavam em andamento, tendem a se aproximarem de uma conclusão.

Se você usou de algum meio ilícito, pulou etapas ou burlou alguma regra, espere prejuízo, caso tenha feito tudo corretamente, espere o que for de direito, nem a mais, nem a menos.

Essas são as previsões coletivas o Tarot de outubro. Veja aqui o que o Tarot reserva para sua vida neste mês no Tarot Mensal.

Trabalho e Dinheiro em Outubro

Para as pessoas que estão desempregadas, é um momento favorável para reverter essa situação, porém isso demandará esforço e ação. Num período de Justiça, nada caí do céu, temos que ir à luta. Se alguma oportunidade não se concretizar, pode ter sido para o seu próprio bem.

Se você deixou currículos em algum lugar ou esperar alguma convocação ou resposta, esta pode ser a hora. Para quem tem trabalho, é um momento de atenção à carreira pois, provavelmente passará por algum tipo de avaliação ou por um momento que exigirá maior esforço e concentração, havendo pouca tolerância ao erro.

Outra possibilidade é você começar a se questionar se esse emprego atende realmente as suas necessidades ou se se quer realmente continuar. Se for o caso, não se precipite, pense com cuidado e tempo para poder tomar a decisão correta.

Independente de desempregado ou empregado, é importante que se evitem os acordos de boca e que se faça tudo no papel, legalizado, registrado.

No campo financeiro, é um excelente período para fazer uma avaliação das suas finanças, um balanço para definir novas estratégias. Tudo que for gasto ou guardado deve ser anotado, registrado. Evite impulsividades com o dinheiro, agora, tem de ser tudo feito na ponta do lápis. Também é um bom momento para pagar ou renegociar dívidas.

O que esperar do Amor em outubro

Para os solteiros temos duas possibilidades: Uma é de continuarem solteiros, tendo esse tempo para avaliarem a própria vida, perguntando-se se essa é a melhor fase para um relacionamento, o que é preciso mudar em si a partir de uma reflexão sobre seus erros e acertos no amor e que tipo de pessoa é a melhor para se relacionar.

A outra possibilidade são as relações informais, as ficadas sem compromisso com pessoas que gostamos chegarem a um ponto que precisam se definir: ou vai, ou racha.

Para casais, é momento de ajustes. Os problemas, grandes ou pequenos não poderão mais serem deixados de lado, tendo de serem confrontados e resolvidos. As possibilidades dessas resoluções são a separação por não haver mais equilíbrio e afinidade ou o fortalecimento dos vínculos e dos sentimentos. É um bom momento para legalizar as uniões, sendo favorável aos casamentos

Previsões para a área da Saúde

O Arcano do equilíbrio, da avaliação e da regulação pede sempre um bom check-up. Se puder, faça uma consulta médica de rotina e passe por uma boa avaliação geral. As balanças da justiça nos alertam para evitar tanto os excessos, como as faltas, tenham atenção ao que está demais e o que está de menos.

Quem vive algum problema de saúde, essa é uma fase favorável para que haja o controle ou a cura. Num sentido mais amplo, não se exponham a riscos de infecção por coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Seja firme nas medidas de segurança.

Espiritualidade

Os Deuses da Justiça estão em evidência, mais ativos no nosso mundo. Sua presença nos permite buscar o equilíbrio de nossas energias e de nossa vida, de clamar por justiça onde há injustiça e termos a oportunidade de aprendermos com nossos erros e acertos. A conexão com a espiritualidade é fortalecida nos permitindo ter uma visão mais clara da vida para que possamos reconhecer nossos limites e não limitarmos nossos potenciais. Se algo está fora do lugar na sua vida ou é, de alguma forma, injusto, é hora de clamar por ordem e justiça.

Faça a oração de São Miguel Arcanjo por 21 dias, pedindo que todo mal e obstáculos sejam removidos de sua vida. Depois, num momento mais tranquilo, procure um lugar onde fique só, acenda um incenso ou uma vela (pode ser aquelas pequenas de richaud), respire fundo, entre me conexão com o universo, veja a sua vida passar em sua mente como um filme.

Selecione as atitudes mais nobres, dignas e cheias de amor, sejam pequenos gestos ou grandes feitos e ofereça ao universo, pedindo que se multipliquem em felicidade e prosperidade nos seus caminhos e na sua alma

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

[email protected]