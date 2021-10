Como substituir alimentos comuns por saudáveis

Mudar a alimentação requer algumas trocas que podem ajudar você nesse momento de transição para hábitos mais saudáveis. E substituir alimentos comuns por opções saudáveis não precisa ser mais caro. Pelo contrário, pode ser até mais barato. A riqueza está nos nutrientes que você vai adquirir. Então, é bom para o organismo e bom para o bolso.

A nutricionista especialista em Ayurveda Catarina Goldani explica que consumir alimentos naturais é possível interagir com a estrutura original dos nutrientes. “Quando ocorre a manipulação na indústria, além do valor econômico aumentar significativamente, os compostos benéficos se perdem”, conta.

Então, veja algumas substituições fáceis e baratas que você pode fazer hoje mesmo:

Troque a soja por lentilha

A soja está no topo dos alumentos contaminados por agrotóxicos e e faz parte do mesmo grupo dos feijões, lentilhas e grão de bico, podendo facilmente ser substituída por dessas opções mais saudáveis.

Faça seu próprio leite

Você pode substituir a lactose do leite animal por um leite vegetal que você pode fazer em casa. É muito simples de fazer (e barato!). O preparo abaixo leva apenas dois ingredientes: água e aveia ou gergelim – que são fontes de aminoácidos, cálcio e fibras. A receita completa do leite vegetal está aqui.

Adeus, refrigerante! Bem-vinda, Kombucha

De sabor marcante e levemente gaseificado, que lembra uma cidra, a kombucha é uma bebida fermentada por uma comunidade de microorganismos a partir de chá verde ou preto com açúcar. Você precisa de um scoby (que muitas pessoas doam em grupos de Kombucha nas redes sociais), água, açúcar e chá preto ou verde. Mas como pode ser saudável se leva açúcar? Por que o scoby (que é a cultura viva que transforma o chá nessa bebida fermentada) se alimenta do açúcar.

A kombucha é uma bebida que fortalece a imunidade porque ajuda a colonizar o intestino com bactérias do bem, tratando doenças relacionadas a esse órgão e protegendo a importante barreira de absorção do meio externo para o meio interno do corpo. Saiba como preparar a kombucha aqui.

Chá para não depender do café

Sejamos francos: o café pode fazer bem, mas pode ser uma opção nada saudável se você exagerar. Ele tem poucas calorias e é rica em antioxidantes. Mas em excesso pode reduzir a oxigenação dos neurônios, levar à perda de minerais e vitaminas, agravar gástrites, úlceras e ansiedade. A dica é beba menos. Se você sente falta de algo quentinho, troque por chá. Inclusive, aqui tem uma lista de chás para a ansiedade.

Óleo de coco faz bem!

A metabolização do Óleo de coco é mais rápida que as outras gorduras e fornece mais energia que os carboidratos. Além disso, prolonga a sensação de saciedade, tem efeito termogênico, ajuda a reduzir os triglicerídeos e tem ação anti-inflamatória, imunológica, antiviral, antifúngica e antimicrobiana, explica a nutricionista Carina Muller.

Substitua o chocolate por cacau nas suas receitas

O cacau é rico em flavonóides, protege a pele do sol e evita manchas. Pode ser usado salpicado sobre a salada de fruta ou em iogurtes.

