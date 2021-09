O décimo mês do ano é representado pelo número 6, que simboliza relações como um todo (familiares, afetivas e até com amigos). E estamos em um ano de crises e mudanças (Ano 5). Isso significa que as previsões para o Amor em outubro de 2021 indicam que o período é ótimo para se abrir ao novo e propor novidades em seus relacionamentos.

O objetivo é encontrar mais estímulo, companheirismo renovado e uma convivência mais justa. Mas se não há diálogo nem receptividade às mudanças, seja em você ou nas pessoas com as quais convive, existe o potencial de término, separação e rompimento.

Que você possa conviver com gente que traga estímulos a crescer e que você também possa ser essa pessoa que aponta novos horizontes. Soluções pensadas em parceria ou grupo poderão ser aplicadas e haver melhorias na convivência (afetiva, grupal, social).

SUA VIDA PESSOAL E AS PREVISÕES PARA O AMOR EM OUTUBRO DE 2021

Para ver na sua vida as previsões para o Amor em Outubro é importante saber qual é o número do seu trimestre e mês pessoal aqui nas suas previsões numerológicas.

Selecione o trimestre de outubro a dezembro

Veja o resultado para o mês de outubro como na imagem ao lado.

Depois, leia abaixo um resumo das suas previsões para o amor em outubro de 2021.

TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 6

Tem um lado seu que está mais romântico em outubro e que poderá aproveitar o potencial de mudanças e início do 5 e do 1 para começar um relacionamento amoroso. Mas sem perder seu espaço de independência caso se comprometa.

Se você já está num relacionamento, este mês poderá ser bastante favorável para implementar mudanças que vão trazer mais estímulo, inclusive sexual, para a vida a dois. Também poderá indicar uma viagem com a família, uma lua-de-mel ou novos cenários dentro de sua relação.

Até mesmo mudanças na família (tal como de moradia ou o nascimento de uma criança) poderão ser esse evento estimulante para renovar o vínculo afetivo.

TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 7

O desejo por um nível mais íntimo e profundo de companheirismo está ativado em outubro. Para quem não está se relacionando, pode representar a oportunidade de se envolver de corpo e alma em uma nova história de amor.

Todavia, antes você pode precisar vencer o medo da rejeição, da traição, da crítica e de sofrer em um relacionamento.

Certos fantasmas de relacionamentos passados poderão assombrar novamente neste mês. Um trabalho terapêutico ou de reflexão sobre erros e acertos em relações anteriores poderá gerar um belo aprendizado para amar de um jeito mais cativante, justo e satisfatório daqui em diante.

Para quem está num relacionamento, o período é ótimo para buscar esse novo nível de intimidade. E, para isso, muito diálogo será necessário. Esconder seus sentimentos, bem como não expor seus desejos e seus temores pode isolar você da pessoa parceira. Aproveite para dialogar profundamente e tocar em certos pontos, inclusive de divergências, entre vocês, a fim de se entenderem e aperfeiçoarem a maneira de dar e receber afeto em outubro.

TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 8

Há mistura de desejos e sentimentos neste mês. Um lado seu querendo se dedicar mais à carreira ou a alguma ambição pessoal, buscando se expandir por oportunidades através das quais atingirá esse objetivo.

Há, inclusive, a tendência de se direcionar para uma meta externa para fugir do medo de não ser amada ou amado ou sofrer no amor.

O outro lado quer um vínculo estável e, ao mesmo tempo, marcado por um companheirismo íntimo satisfatório.

Procure administrar bem o seu tempo e use a praticidade do 8 de seu Mês Pessoal para tanto crescer profissional e financeiramente, bem como para solidificar um laço afetivo, caso não se relacione (e reestruturar sua relação, se você está num relacionamento).

Uma atitude madura, sem perder a leveza e o bom humor, será essencial para realizar o desejo de uma relação mais profunda e divertida.

TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 9

Como o 9 é um número que simboliza a realização de um grande sonho e vem junto com 4, que é um número concretizador, você poderá direcionar este potencial para alcançar um lindo objetivo afetivo, tal como formalizando uma relação, se casando, fazendo uma viagem dos sonhos com seu par, constituindo família (ou vendo a família crescer com o nascimento de uma criança).

Seja qual for esse sonho, dedique-se com perseverança para viabilizá-lo, inclusive em termos de mudança residencial, reforma ou construção de uma moradia que abrigará seu ninho de amor e sua família em bases mais sólidas e duradouras.

Claro que alguns sacrifícios pessoais serão necessários, inclusive em termos de oferecer seu amparo para seu par ou ao dar conta de maiores responsabilidades familiares e contando com o apoio da pessoa parceira.

TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 1

Muitas mudanças podem ocorrer em sua vida neste mês. Outubro não só apresentará um cenário novo quanto você poderá buscar essas novas experiências. E esse potencial altamente renovador poderá ser direcionado para sua vida afetiva.

Se não está se relacionando, poderá ter o ímpeto e a ousadia de conquistar alguém (mas para isso precisará vencer uma tendência tremendamente libertária que não aceitará ter menos autonomia e independência caso se comprometa afetivamente com alguém).

Caso esteja se relacionando, as previsões para o amor em outubro de 2021 indicam que você terá a disposição de fazer as devidas mudanças e propor novas experiências para seu par, a fim de reciclarem a relação de vocês praticamente do zero.

Se não houver mais o desejo de continuar a relação de um jeito renovado, seja de sua parte ou da pessoa parceira, eis um mês para romper e desfrutar de um novo ciclo, muito mais livre.

É útil avisar você que uma simples viagem, curso ou um outubro que gere distância física da pessoa parceira poderão ser o estímulo para refletir o que precisa ser mudado neste vínculo, se ainda quiserem manter esta relação.

TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está se relacionando, pode ser ótimo para começar um vínculo afetivo. Caso já esteja se relacionando, antes de alcançar esse objetivo de estabelecer um laço mais estreito com o seu par, vocês precisarão vencer algum conflito.

Tanto o 2 quanto o 6 apontam para a percepção de algum detalhe divergente entre vocês, talvez algo que sempre esteve presente, mas que agora passa a ser desconfortável. Por isso, será importante dialogar, ter DR e cada qual ceder um pouco, a fim de apararem essa aresta e criarem um vínculo mais justo e satisfatório para ambos.

Um desafio para quem tem a oportunidade de iniciar um relacionamento amoroso em outubro é o do idealismo. Romantismo é ótimo e este mês está ativado. Todavia, idealizar uma pessoa ou relação perfeita pode gerar decepção. Procure não colocar óculos cor de rosa e confundir uma espinha com uma covinha quando encontrar alguém.

TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 3

Um lado romântico e mais afetuoso pode marcar a expressão de seus sentimentos em outubro. Você só precisará redobrar a atenção com o medo de expor seus desejos e sua amorosidade.

Essa resistência em se abrir e se entregar pode fazer com que você se tranque emocionalmente, guarde mágoas e ressentimentos ou mesmo decida se envolver com outra pessoa.

A melhor estratégia para este período, a fim de vencer essa insegurança, gira em torno de criar um clima romântico e sensível de convivência e de companheirismo.

E, com isso, preparar o terreno e também o estado emocional da outra pessoa. Assim você poderá sentir qual é o melhor momento e maneira mais certeira de expressar o que deseja, o que não quer e o que sente dentro da relação, até criar aquele companheirismo divertido, profundo e satisfatório.

TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 4

Em outubro, o dever pode vencer o lazer. Maiores responsabilidades (familiares ou profissionais) poderão tomar bastante de seu tempo e você pode acabar não podendo desfrutar os momentos de diversão, namoro e de sexo.

Planejar o seu dia, a sua semana e este mês poderá ser uma ótima estratégia, a fim de abrir uma brecha em sua agenda para o romance.

Também há o potencial da formalização (mostrado tanto no 4 quanto no 8) de um relacionamento. Isso pode representar assumir um namoro, noivar ou mesmo casar.

E para quem já está num vínculo oficial, pode representar gravidez, nascimento de uma criança na família ou mesmo a constituição de uma família.

TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 5

Por mais que neste ano você esteja querendo mais segurança, neste mês de outubro a tendência é de instabilidade e mudanças. Essas tendências aplicadas à sua vida afetiva podem representar crise que demanda o fim de um ciclo dentro de seu relacionamento.

Se vocês estão tentando reconstruir o laço afetivo, aproveitem essa força de renascimento do 5 e do 9, a fim de encontrar soluções para mudar certos hábitos na troca afetiva e na convivência de vocês. Daí poderão reestruturar o relacionamento.

Para quem está sem se relacionar, este mês pode apresentar o conflito entre a liberdade e o comprometimento afetivo. E o lado mais livre poderá preponderar.

A não ser que você se abra para conhecer uma pessoa através de uma viagem, curso ou dentro de um grupo-equipe. Daí poderá se envolver numa aventura romântica, a qual pode apresentar a oportunidade de formalizar o laço afetivo em novembro.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

