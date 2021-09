Mercúrio está retrógrado! Veja as previsões astrológicas para semana

Mercúrio está retrógrado! O último período Mercúrio retrógrado de 2021 começou nesta segunda-feira (27) e acaba no dia 18 de outubro (veja aqui que assuntos podem ser destacados na sua vida nesta fase). Na segunda, tem Lua Minguante, o que significa que aquela ansiedade toda semana passada pode baixar. Agora é o momento ideal para finalizar pendências, refletir e se preparar para um próximo ciclo, que vai começar na Lua Nova de 06/10.

Vênus está em excelente sintonia com Netuno e Plutão, o que é especial para o amor e o erotismo! A semana tem também Vênus em quadratura com Júpiter, então cuidado com excessos (gastos, comida, bebida, expectativas…).

Veja as previsões detalhada para a semana:

Mercúrio está retrógrado até 18/10

A semana começa com Mercúrio retrógrado até 18 de outubro. O fenômeno, bem conhecido de quem curte a Astrologia, requer:

mais paciência, pois é mais comum desmarcação de compromissos.

podem ocorrer falhas em equipamentos e na Internet.

há mais chances de greves.

atrapalhos no dia a dia podem aumentar.

compras não costumam ser aconselhadas, a menos que sejam por razões emergenciais.

pessoas e assuntos do passado podem voltar, e às vezes este tipo de retorno é produtivo e produz reflexões.

E para quem quer se preparar, aqui já estão as datas de Mercúrio retrógrado 2022 (spoiler: serão quatro períodos!)

Mercúrio em tensão com Plutão, mas em harmonia com Júpiter

Estes dois trânsitos, que acontecem desde meados de setembro, prosseguem nesta semana. A quadratura de Mercúrio com Plutão pode fazer rondar pensamentos mais obsessivos na mente. A comunicação também pode se tornar mais contundente, com pessoas fazendo comentários mais ácidos e haters nas redes sociais. Por isto, maneje bem a palavra, que, como todo munda sabe, pode ser também uma espada que corta.

Porém, o aspecto é ótimo para ser mais profundo em algo, no melhor estilo “dedo na ferida”, no sentido de irmos fundos nas nossas questões. E às vezes precisamos disso.

Fica exato na sexta-feira (1), então observe se pode surgir também alguma notícia ou comunicação mais intensa neste dia. Notícias intensas no âmbito coletivo também, como já vem se acontecendo, corrupção, crimes, etc. Tirar sujeira debaixo do tapete é um efeito comum desta combinação.

Mercúrio também está em trígono com Júpiter, o que, curiosamente, nos ajuda a ver o lado bom das coisas. Então podemos ver o lado negativo com o aspecto anterior, mas sermos capaz de apreciar o lado positivo.

Por exemplo, você termina uma parceria por algo negativo que sente que não dá para prosseguir, mas consegue perceber o que houve de bom com a parceria, os ganhos e os aprendizados.

O fato de Mercúrio fazer aspecto simultâneo com Plutão e Júpiter também pode indicar a possibilidade de surgirem algumas crises (Plutão), mas também soluções, saídas e ajudas de outras pessoas (Júpiter). E de o pensamento ser direcionado para coisas boas. Por isto, estiver em uma frequência negativa demais, mude o foco ou converse com alguém que seja capaz de te mostrar um outro lado!

Marte e Saturno bem alinhados favorecem produtividade e maturidade

Este é um ótimo contato, que ajuda na disciplina, produtividade e cumprimento de tarefas. Você vai ficar focado e produtivo em muitos momentos! E, além disso, serve para que se tente dar soluções mais maduras para o andamento de qualquer situação. Inspira bom senso na hora de agir.

Está atuando desde a semana passada, em que podem ter surgido imprevistos e estresse em algumas relações e/ou situações, o que ainda marca, de alguma forma, esta semana, por Vênus e Urano terem ficado em oposição no mapa astral da Lua cheia do dia 20/09, sendo que toda Lua cheia estende efeitos por 15 dias.

Então, aproveite esta conexão de eficiência e possibilidade de ter força de vontade e resiliência para muitos assuntos que pedem isto!

Vênus em tensão com Júpiter: um pouco mais de ansiedade e exagero

A disciplina só não fica maior porque Vênus quadra Júpiter, o que pode indicar possibilidade de exagero com gastos, comida, bebida, etc. O aspecto fica exato na quinta-feira (30), então observe como você vai estar neste dia.

Se estiver um pouco mais ansioso, já sabe o motivo, mas depois é só tentar voltar para o eixo. Também gerencie expectativas, que em alguns casos podem ser inflacionadas, bem como os preços de vários itens.

Vênus em ótima sinergia com Netuno e Plutão

Mas Vênus, o planeta do amor e das relações, vai estar em ótima sintonia com Netuno e com Plutão! Isto significa, para as relações em geral, mais doses de empatia, compreensão e proximidade.

Relações que vinham um pouco arranhadas e desgastadas podem ser regeneradas ou melhoradas por estes dias! Encontros sociais ou afetivos tendem a ser prazerosos, com lazeres também preenchedores e relaxantes. Muito bom, não? Pode rolar um certo exagero, como foi dito, mas quem nunca sai da linha de vez em quando?

No amor, temos uma combinação muito especial de romantismo, química e erotismo! Só fique atento, em relações novas, com expectativas, pois às vezes um está esperando um aprofundamento da relação, enquanto a outra pessoa vê no encontro um momento de curtir, sem maiores planos.

Mas estes são lindos aspectos nos brindando nesta semana, que podem ajudar a suavizar tensões e problemas, seja os que eventualmente surjam por estes dias ou que vieram da semana anterior.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]