O que traz motivação profissional para você

Você sente satisfação na sua carreira? As atividades as quais se dedica no seu trabalho trazem motivação profissional? A partir do seu nome completo, a numerologia calcula o seu Número de Motivação que indica aquilo que faz seus olhos brilharem, o que faz seu desempenho melhorar.

Calcule gratuitamente aqui o seu Número de Motivação no seu Mapa Numerológico e leia abaixo uma análise sobre o que é importante você vivenciar diariamente em sua carreira, seja qual for, para que você sinta motivação profissional.

A ideia é que, a partir daqui, você possa ter seu trabalho como mais uma fonte de prazer e inspiração ao entender o que seu Número de Motivação simboliza.

O que desperta sua motivação profissional

Número de Motivação 1

É fundamental que você tenha espaço para tomar decisões e lidar com atmosfera excitante, desafiante e nada rotineira.

Propor ideias, criar projetos ou mesmo exercer liderança em seu dia a dia no trabalho também são fatores motivacionais para você.

Certo clima de competição também pode ter tudo a ver com o seu desejo de contínuo progresso e avanço na carreira.

Também é importante que você tenha espaço para deixar a sua marca de originalidade e criatividade em cada tarefa executada.

Número de Motivação 2

Se você tiver espaço para negociar no trabalho, no sentido de constantemente propor a união entre partes divergentes, será ótimo.

Você sabe se colocar no lugar de outras pessoas e é excelente para delegar e contar com o apoio das pessoas. Isso também pode indicar forte tendência em estabelecer parcerias, sociedades e acordos.

Você pode ter personalidade conciliadora, com atitude diplomática sendo empregada em cada atividade que se responsabiliza.

Lidar com detalhes e também oferecer, de alguma forma, comportamento ou resultado que gere mais paz, conforto, limpeza ou cura também é algo que pode trazer motivação profissional para você.

Número de Motivação 3

Encontrar espaço para você criar e entrar em contato com muitas pessoas pode fazer você expressar o melhor de sua natureza calorosa, expressiva e cativante.

Você nasceu com o dom de encantar o público, usando explicitamente as palavras por meio de habilidades comunicativas, seja falando, representando ou escrevendo.

Também pode ser muito satisfatório para você aconselhar, motivar, divertir ou inspirar as pessoas que de alguma maneira estão ligadas às suas atividades profissionais.

Número de Motivação 4

Quanto mais puder aplicar sua habilidade produtiva de lidar com detalhes, melhor se sentirá no trabalho.

Analisar dados, organizar atividades e fazer planos são talentos que você merece empregar em sua carreira. Até mesmo usar as mãos ou lidar com questões burocráticas.

Além disso, a simbologia do 4 também favorece executar suas tarefas profissionais de modo que você possa oferecer sensação de segurança, estabilidade, limpeza e saúde.

Número de Motivação 5

Ao lidar com uma sem rotina, tal como se relacionando com os mais variados tipos e estilos de pessoas e se movimentando bastante (viajando, ensinando, etc.), você coloca seus dons em ação.

Você possivelmente tem grande versatilidade, jogo de cintura e enorme curiosidade que podem ser empregados no contato com o público, uma vez que nessas interações sociais pode promover seu produto (ou seu serviço) ou compartilhar seus conhecimentos.

Uma das experiências que mais pode trazer satisfação para você é ser um agente catalisador na vida das pessoas e desencadear mudanças ou apresentar novidades para quem entra em contato com você e seu trabalho.

Número de Motivação 6

Quanto mais você puder ajudar as pessoas no trabalho, desempenhando funções por meio das quais possa cuidar, nutrir e aconselhá-las, melhor.

Você tende a gostar de auxiliar e ser bastante prestativo.

Se puder fazer parte de uma equipe na qual você seja o elemento agregador ao resolver conflitos entre partes discordantes e unir todos em prol de um ideal social, também terá satisfação profissional.

Você pode aplicar seu talento estético ou artístico naquilo que faz e isso também proporcionará muita alegria no trabalho.

Número de Motivação 7

Se puder ter espaço para mostrar o quanto você conhece e se aprofunda cada vez mais no entendimento das tarefas que envolvem as suas funções, melhor.

Uma das suas maiores motivações é se tornar alguém altamente competente, uma autoridade no campo escolhido.

Você tende a desejar compartilhar seus conhecimentos técnicos, ensinando e revelando detalhes que o senso comum não está acostumado a enxergar sobre sua área e suas atividades.

Agindo de forma seletiva, criteriosa e crítica, inclusive ao lidar com segredos, temas complexos ou polêmicos, mais à vontade se sentirá.

Você precisa ser desafiada intelectualmente a cada dia, a fim de pesquisar e aprimorar seu olhar e sua técnica. Dessa forma, você sente seus olhos brilharem no trabalho.

Número de Motivação 8

Quanto mais puder assumir maiores responsabilidades e deveres no trabalho, melhor.

Lidar com muitos dados e detalhes, de modo a administrá-los com muita habilidade prática e produtiva, pode trazer motivação.

Você deve ser o tipo de pessoa que precisa sentir que é importante e muito exigido profissionalmente através de desafios que demandem muita organização, liderança e estratégia.

Pode se dar bem ao lidar com tarefas financeiras ou burocráticas. Embora o mais importante para você é ter uma posição respeitada através da qual precise tomar decisões que fazem tudo ao redor funcionar de forma útil e eficiente.

Número de Motivação 9

Ter espaço para servir, se doar e ajudar o maior número possível de pessoas através do seu trabalho é algo que pode satisfazer você.

A motivação profissional pode vir se você tiver a oportunidade de empregar muita inspiração, criatividade e entusiasmo na execução dessas tarefas e no contato com cada pessoa envolvida com as atividades que executa.

Você também pode ter um lado artístico ou professoral que gosta de sensibilizar, tocar e cativar quem recebe os frutos do que produz.

Liderança compassiva e motivacional é um dos talentos que você provavelmente tem. Se puder aplicá-la em seu dia a dia profissional, mais motivação para trabalhar você terá.

