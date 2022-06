"Color Blocking": entenda os significados dos looks coloridos

Está em alta usar roupas, maquiagem, acessórios e móveis com cores vivas e energizantes. Os tons vibrantes potencializam os efeitos da Cromoterapia nas emoções e comportamentos das pessoas que curtem o “Color Blocking”.

A Cromoterapia é uma terapia que trabalha a harmonia e o equilíbrio do físico, mental e emocional por meio da energia das cores. Cada cor atua sob nosso corpo por meio dos campos de energia (chackras) que circundam nossos órgãos, fortalecendo as energias positivas. Neste guia, entenda a vibração de cada cor e montar seu look Color Blocking:

As cores para o Color Blocking de acordo com suas metas

Na Cromoterapia a energia da cor ajuda trabalhando nas questões emocionais, e, consequentemente físicas. Confira abaixo o significado de algumas:

Color Blocking Vermelho

Ajuda a centrar no aqui e agora. Oferece energia e movimento. A cor tem o poder de sedução sobre as pessoas. Estimular a vitalidade. Desperta a sexualidade e o erotismo.

Color Blocking Laranja

Representa coragem, decisão. Simboliza as pessoas aventureiras. A cor tem capacidade de elevar a autoestima. Trabalha a ousadia, para as tomadas de decisões. Oferece força extra para enfrentar desafios.

Color blocking Amarelo

Representa vivacidade Estimula criatividade e concentração. Símbolo de dinamismo e habilidade de expressão. Ajuda a clarear pensamentos. Oferece mais produtividade.

Color blocking Verde

Ajuda a combater o estresse. É indicado para quem sofre de insônia. Ajuda a acalmar raiva e tensões do dia. Traz serenidade. Oferece centramento.

Color Blockin Azul

Simboliza calma, serenidade e tranquilidade. Representa pessoas prestativas, intuitivas. Ofecerece sensibilidade e harmonia. Suaviza tensões diárias. Ajuda a manter o controle das situações.

Color Blocking Índigo

Oferece intuição e compreensão Ajuda a dar noção da amplitude das situações. Ajuda a aguçar a intuição e elevar a consciência Permite melhor compreensão das situações.

Color Blocking Violeta

Oferece conexão com a própria alma. Ajuda a aumentar a concentração. Permite elevação espiritual. Simboliza paz e nobreza. Ótima para quando você quer mudar situações.

Color Blocking Rosa

Sugere afetividade. Oferece energia de harmonização dos órgãos reprodutores femininos. Melhora a comunicação nos relacionamentos. Ensina a trabalhar a energia do perdão. Ajuda a aceitar as diferenças.

Como combinar as cores para o Color Blocking

A proposta do color blocking é misturar dois ou três tons vibrantes e contrastantes no seu look. O importante é colocar a roupa e se sentir à vontade, sem ter medo de ousar. Algumas dicas:

Laranja e Rosa escuro é ideal para quem busca novas conquistas afetivas ou para dar mais contorno e estabilidade ao seu relacionamento. O laranja primeira trabalha a audácia e a coragem de inovar, mudar e tomar iniciativas, e o rosa escuro remete ao afeto, amor e harmonia. A combinação garante mais força e confiança para agir nas questões amorosas. Verde e azul formam a combinação é perfeita para se harmonizar, entrar em contato com seu Eu interior e se tornar uma pessoa mais “zen” e menos reagente aos intensos estímulos externo. Também ajudam a trabalhar estados de ansiedade e angústia. A primeira cor sugere equilíbrio e é antiestresse. O azul, por sua vez, traz tranquilidade, serenidade e paz.

Atenção ao amarelo e azul!

Duas cores que utilizadas em conjunto não se unem positivamente são o amarelo e o azul. O amarelo é usado para estimular a mente e deixar as pessoas mais alertas e antenadas, ativando o poder criativo. O azul remete à tranquilidade e calma, sendo excelente para ajudar a relaxar e ter uma noite de sono saudável. Enquanto o amarelo estimula, o azul acalma, abrindo espaço para um possível desequilíbrio.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com