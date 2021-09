As tendências do último trimestre do ano para você se planejar

Você costuma colocar prazo para a realização de suas metas? Quando fazemos isso, mais do que ter em mente o que queremos conquistar, fazer ou buscar, também nos comprometemos para valer no rumo desse objetivo. Aqui você vai ficar sabendo o que pode acontecer na sua vida no último trimestre do ano a partir de uma análise numerológica. Assi, você pode começar o seu planejamento.

Em geral, quando colocamos uma data limite para concretizar algo, essa decisão nos dá foco para seguir adiante. Só que muita gente sente que se dispersa se o prazo para esse objetivo for muito longo. Planejar a longo prazo exige mais disciplina e perseverança, senão podemos desperdiçar potenciais e oportunidades.

Então, para começar o seu planejamento, você vai precisar saber o número do seu último trimestre do ano (você pode calcular seu Trimestre gratuitamente aqui).

Depois disso, você pode ler aqui a análise do seu Trimestre Pessoal e organizar melhor as condições de cumprir aquilo que você planejou para o último trimestre do ano.

O que esperar do seu último trimestre do ano

Trimestre Pessoal 1

Independência e capacidade de liderar estão em alta. No último trimestre do ano, você terá a oportunidade de iniciar algo novo ou ter uma ideia para algum projeto.

Este é um período muito apropriado para vencer inseguranças e medos, porque existe muita chance de você sentir ímpeto mais corajoso para a encarar de frente os desafios. É uma fase apropriada para investir sua energia em algo que tende a desenvolver futuramente.

Trimestre Pessoal 2

O último trimestre do ano é muito apropriado para você desenvolver sua capacidade de servir e ser útil às pessoas.

Para suas metas serem realizadas, você precisará de muita paciência e atenção aos detalhes para ajustar o que precisa ser aperfeiçoado. É uma fase de gestação, de espera e de adquirir mais conhecimentos, de modo a estar preparado para as oportunidades que virão.

Trimestre Pessoal 3

Aquilo a que você se dedica está num processo de desenvolvimento e com os primeiros frutos se apresentando neste último trimestre do ano. Desfrute.

Suas metas podem girar em torno da vontade de se expor, se comunicar e interagir mais com as pessoas, de um jeito divertido. A época é favorável para viver a vida com mais otimismo para cumprir seus objetivos de forma mais criativa e espontânea. Fase de expansão.

Trimestre Pessoal 4

Momento em que suas metas podem ser melhor definidas, planejadas e cumpridas com muita praticidade.

Determinação, perseverança e trabalho em equipe determinarão o sucesso de seus objetivos nesta época. Os resultados do que está envolvido poderão ser mais efetivos e estáveis. E você pode sentir mais segurança, principalmente porque tende buscar por mais estabilidade.

Trimestre Pessoal 5

Época favorável para se abrir ao novo, nem que seja tendo uma postura receptiva às crises. Lembrando que elas indicam ótimas oportunidades para mudanças.

Suas metas podem demandar flexibilidade, jogo de cintura e capacidade de lidar com diversas atividades simultaneamente. Nesta fase, espere pelo inesperado e se envolva com novas experiências.

Trimestre Pessoal 6

Eis um ciclo que demanda maiores sacrifícios pessoais. Pode ser que família, amizades ou colegas dos grupos dos quais você faz parte (virtual ou presencial) podem demandar de você maior capacidade de negociação.

Para cumprir com suas metas, precisará desenvolver a diplomacia e adquirir maior compreensão sobre as relações humanas.

Trimestre Pessoal 7

Período muito apropriado para estudos. Suas metas exigirão mais eficiência de sua parte. Daí a importância de ler mais, fazer algum curso de especialização ou simplesmente focar em algo que poderá aperfeiçoar suas habilidades técnicas e intelectuais.

Trimestre Pessoal 8

Para aproveitar o ímpeto mais ambicioso que provavelmente sentirá no último trimestre do ano, pense grande. E coloque sua força de vontade para realizar suas metas com organização, determinação e praticidade.

Como tudo aquilo que fizer poderá repercutir mais e ter maior evidência, procure agir com ética e de maneira responsável.

Trimestre Pessoal 9

Este é um ciclo apropriado para finalizar tarefas, concluir pendências e fechar ciclos. Consequentemente, suas metas poderão ser realizadas e você poderá desfrutar dos resultados obtidos.

Além disso, é importante praticar o desapego neste ciclo, se preparando para começar uma nova fase, com novos e diferentes objetivos em mente.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

