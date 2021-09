Como entender padrões de relacionamento repetitivos

“Aquilo a que você resiste, persiste”. A frase é do fundador da pesicologia analítica, Carl Gustav Jung, e se encaixa perfeitamente para compreendermos padrões de relacionamento repetitivos. Na Numerologia, a frase de Jung remete ao Número de Impressão.

Esse número ajuda a entender os motivos do interesse pelo mesmo tipo de pessoa repetidamente ou de alguém que sempre adota as mesmas justificativas para os problemas amororos. Sabe aquele famosos “não quero um relacionamento sério” ou “eu sempre sofro”?

Não é simples se conscientizar do que o Número de Impressão revela. Um exemplo: uma pessoa com Número de Impressão 7 pode não ter consciência de seu nível de exigência em termos afetivos. E, assim, também tende a não reconhecer o quanto gosta de momentos de solidão para ler, estudar, se conhecer. Por não admitir esse desejo, a pessoa pode sentir atração por alguém que exagera nessas necessidades.

Daí a importância de saber qual o seu Número de Impressão porque você pode entender e refletir sobre seus desejos, mesmo aqueles inconscientes.

Então, para começar a entender sobre seus desejos, até aqueles incoscientes, veja aqui no seu Mapa do Amor qual é o seu Número de Impressão e leia abaixo algumas reflexões sobre cada um.

Entenda os padrões de relacionamento repetitivos pela Numerologia

Número de Impressão 1

Será que você nega seus desejos por autonomia?

Pode ser que você acabe sempre sentindo atração por alguém bastante independente ou muito dependente.

Número de Impressão 2

Você pode sentir desejo por companheirismo e tranquilidade.

Tenha cuidado para não repetir relacionamentos com pessoas muito agressivas ou bastante carentes.

Número de Impressão 3

Será que você se recusando a admitir sua necessidade de sociabilidade?

Pessoas com número de impressão 3 podem sentir atração por alguém muito tímido ou que constantemente seduz em suas interações sociais.

Número de Impressão 4

Tente refletir sobre seu desejo por organização

Pode ser que você sempre acabe se interessando por gente muito desorganizada ou com mania de limpeza.

Número de Impressão 5

Seus desejos por novidades e liberdade são importantes. Não sufoque-os.

Caso você não viva esse desejo, pode ser que seus padrões de relacionamento repetitivos sejam com pessoas bastante apegadas a rotina ou com pessoas instáveis e confusas sobre o que querem.

Número de Impressão 6

Se você não reconhece seu desejo por um núcleo familiar harmonioso pode acabar sempre tendo os mesmos padrões de relacionamentos.

Se envolver com pessoas muito vinculadas aos próprios familiares ou distante emocionalmente deles pode ser uma questão para você que tem número de impressão 6.

Número de Impressão 7

Será que você nega seus desejos por fé na vida?

Se a resposta for sim, seus padrões de relacionamentos repetitivos podem envolver pessoas bastante supersticiosas ou gente sem qualquer ligação com fé.

Número de Impressão 8

Seu desejo por sucesso, inclusive financeiro, é legítimo. Não oculte isso.

Pode ser que, ao sufocar o seu desejo, você acabe sempre se relacionamento com pessoas materialistas ou com dificuldades para lidar com o dinheiro.

Número de Impressão 9

Se não percebe seu desejo por ajudar as pessoas, pode ser que você tenha questões para resolver sobre seus envolvimentos amororos.

Seus padrões de relacionamentos repetitivos podem ser com pessoas egoístas ou com gente que sacrifica a vida pessoal em prol de outras causas.

Como entender seus padrões de relacionamento repetitivos

Quando você depara com aquilo que está negando pode ser que, em um primeiro momento, não reconheça o simbolismo do seu Número de Impressa, e acabe resistindo ou negando. Tente entender essa questão na sua vida e reflita sobre situações que exemplifiquem as necessidades que você tem – e que merecem ser vividas num relacionamento amoroso.

Dessa forma, você terá melhores condições de se envolver num vínculo afetivo prazeroso e enriquecedor.

O Mapa do Amor é um estudo da Numerologia que ajuda você a entender o que você busca nas relações. É um passo importante para você entender bloqueios na sua vida amorosa que, na sequência, você pode dividir na terapia para buscar superar seus desafios afetivos e encontrar equilíbrio nas suas emoções. Se você quiser, aqui você encontra todos os terapeutas sobre amor e sexualidade com consulta no Personare.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

