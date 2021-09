Benefícios dos florais para ansiedade e medo

Você se percebe às vezes imaginando situações indesejáveis sem nenhum motivo? Usar florais para ansiedade e medo pode te ajudar. Nossa mente é capaz de criar pressentimentos, como se algo de ruim estivesse de fato prestes a acontecer, mesmo sem entender exatamente por que estamos pensando de tal forma.

Outras vezes, temos medos conhecidos de coisas comuns e terrenas, como andar de avião, não ter dinheiro, doenças, solidão ou preocupação com quem amamos. Todos esses medos despertam uma ansiedade, nos colocando em um ritmo nada adequado para o bem-estar do nosso corpo.

Florais para ansiedade e medo

Para ajudar as pessoas a entrarem em contato com todos estes medos e ansiedades, existem Florais específicos que nos suportam emocionalmente, nos dando conforto, coragem e confiança. Desse modo se torna possível acessar e liberar as emoções que estão nos aprisionando.

Nos florais de Bach, descobertos pelo médico inglês Edward Bach, recomenda-se, por exemplo, usar Aspen, Mimulus, Red Chestnut e Impatients, para trabalhar os medos e a ansiedade, através das plantas.

Floral Aspen: trabalha medos inexplicáveis, deixando mente serena.

trabalha medos inexplicáveis, deixando mente serena. Floral Mimulus: ajuda com os medos comuns e traz ousadia para enfrentá-los.

ajuda com os medos comuns e traz ousadia para enfrentá-los. Floral Red Chestnut: ajuda a confiar que as pessoas que a gente ama vão ficar bem.

ajuda a confiar que as pessoas que a gente ama vão ficar bem. Floral Impatiens: ajuda a entrar no ritmo, sem ansiedade.

A essência das plantas são muito poderosas e podem ajudar de uma maneira leve e amorosa a superar diferentes desafios.

Apesar de os nomes das florais estarem citados aqui no texto, a recomendação é sempre que você procure um especialista floral. Cada pessoa precisa de uma combinação única e os florais têm mais efeitos do que somente o que está escrito na bula. Aqui você pode conhecer como funciona uma consulta online com florais de Bach.

Natália Torchio

Consteladora familiar e terapeuta holística . Já ajudou diversas pessoas a destravarem suas vidas com seus atendimentos, no momento somente online. Dá aulas gratuitas semanais no seu Instagram e também oferece curso online.

[email protected]