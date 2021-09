A alimentação de cada signo: reflita sobre o que você come

Como é a alimentação de cada signo? Vamos começar do princípio: veja é o seu signo da Lua no Mapa Astral (aqui é gratuito). É a posição da lua quando você nasceu que vai ajudar você a entender a relação entre emoções e o que você come. A Lua mostra o que nos nutre emocionalmente.

Ao entender a alimentação de cada signo lunar você pode aprender a refletir sobre como você se relaciona com a comida e o que pode desequilibrar na hora das refeições. Com ajuda da astróloga Vanessa Tuleski e da especialista em Aromaterapia Solange Lima, este guia de alimentação e astrologia foi criado para você começar a analisar seus hábitos alimentares.

Como é a alimentação de cada signo

Lua em Áries: tem muita energia e vitalidade. Cuidado para que sua alimentação não seja agitada e apressada, com muito fast foods e industrializados. Pode acabar excedendo o consumo de carne, de sal e condimentos. O óleo essencial de lavanda pode ajuda a trazer tranquilidade e calam e desinflamar as emoções.

tem muita energia e vitalidade. Cuidado para que sua alimentação não seja agitada e apressada, com muito fast foods e industrializados. Pode acabar excedendo o consumo de carne, de sal e condimentos. O óleo essencial de lavanda pode ajuda a trazer tranquilidade e calam e desinflamar as emoções. Lua em Touro: pode ser resistente a mudanças e precisar de ajuda para ter hábitos mais saudáveis. Cuidado com procrastinação, autossabotagem e com o excesso doces, frituras e carboidratos. O óleo essencial de bergamota pode ajudar a controlar vontade por doces.

óleo essencial de bergamota pode ajudar a controlar vontade por doces. Lua em Gêmeos: atenção para não se distrair na hora de comer e acabar comendo de mais ou belicando sem ter fome. Os óleos essenciais de limão, hortelã, alecrim e cardamomo ajudam a ter foco, ou seja, se concentrar e estar presente na hora de escolher o que comer.

atenção para não se distrair na hora de comer e acabar comendo de mais ou belicando sem ter fome. Os óleos essenciais de limão, hortelã, alecrim e cardamomo ajudam a ter foco, ou seja, se concentrar e estar presente na hora de escolher o que comer. Lua em Câncer: pode buscar acolhimento na comida. Cuidado para não ter uma relação muito emocional com a alimentação, do tipo comer muito ou nada quando está triste. O óleo essencial de Patchouly ajuda a quebrar padrões de comportamento.

pode buscar acolhimento na comida. Cuidado para não ter uma relação muito emocional com a alimentação, do tipo comer muito ou nada quando está triste. O óleo essencial de Patchouly ajuda a quebrar padrões de comportamento. Lua em Leão: pode acabar exagerando em alimentos com muita gordura, sal e açúcar. Os óleos essenciais de limão e de laranja são desintoxicantes e purificantes do sangue e potencializam a alegria e a leveza típicas da Lua em Leão.

pode acabar exagerando em alimentos com muita gordura, sal e açúcar. Os óleos essenciais de limão e de laranja são desintoxicantes e purificantes do sangue e potencializam a alegria e a leveza típicas da Lua em Leão. Lua em Virgem: pode ser bastante nervosa e ansiosa na hora de comer. Cuidado com gastrite! Os óleos essenciais de laranja, tangerina, bergamota e lavanda ajudam a lidar com nervosismo e ansiedade.

pode ser bastante nervosa e ansiosa na hora de comer. Cuidado com gastrite! Os óleos essenciais de laranja, tangerina, bergamota e lavanda ajudam a lidar com nervosismo e ansiedade. Lua em Libra: pode ser do tipo formiguinha e comer muito doce e ter problema para tomar água. A combinação dos óleos essenciais de cacau, bergamota e patchouly pode ser usada para ajudar a controlar a compulsão por doces. E, agora, por favor, beba água!

pode ser do tipo formiguinha e comer muito doce e ter problema para tomar água. A combinação dos óleos essenciais de cacau, bergamota e patchouly pode ser usada para ajudar a controlar a compulsão por doces. E, agora, por favor, beba água! Lua em Escorpião: a ligação com as emoções pode ser algo muito profundo para você. Cuidado para não desenvolver distúrbios alimentares. O óleo essencial de Tea tree ajuda na limpeza do campo energético, e o de lavanda ajuda quem precisa equilibrar o emocional.

a ligação com as emoções pode ser algo muito profundo para você. Cuidado para não desenvolver distúrbios alimentares. O óleo essencial de Tea tree ajuda na limpeza do campo energético, e o de lavanda ajuda quem precisa equilibrar o emocional. Lua em Sagitário: costuma ter muita energia, gostar de festas e acabar exagerando na comida. Tente se concentrar mais na hora de comer. O óleo essencial de limão é excelente para ajudar em processos de detox.

costuma ter muita energia, gostar de festas e acabar exagerando na comida. Tente se concentrar mais na hora de comer. O óleo essencial de limão é excelente para ajudar em processos de detox. Lua em Capricórnio: tente evitar de comer e trabalhar ou estudar ao mesmo tempo. Focar no aqui e no agora pode ser importante na hora das refeições. O óleo essencial de laranja ajuda exatamente nisso.

tente evitar de comer e trabalhar ou estudar ao mesmo tempo. Focar no aqui e no agora pode ser importante na hora das refeições. O óleo essencial de laranja ajuda exatamente nisso. Lua em Aquário: tem tendência a comer ou não comer por excesso de distração. Por isso, equilíbrio é fundalmental para acalmar suas ideias. Tente óleos cítricos, como laranja, tangerina e limão.

tem tendência a comer ou não comer por excesso de distração. Por isso, equilíbrio é fundalmental para acalmar suas ideias. Tente óleos cítricos, como laranja, tangerina e limão. Lua em Peixes: tendência a carência. Cuidado para não descontar isso na comida. Terapia, meditação, yoga podem ser ótimos para você. Funcho-doce, erva-doce, limão e pimenta são óleos desintoxicantes e ajudam muito a purificar o organismo de quem comeu demais por estar triste ou carente.

Você pode ler esse artigo completo, com mais dicas de óleos essenciais para cada Lua no Mapa aqui.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais,

Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

