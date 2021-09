Lua Cheia pode agitar a semana; veja as previsões astrológicas

A semana é agitada, com fase lunar cheia a partir de segunda-feira (veja aqui o horário, o signo e o calendário lunar 2021 completo). Um forte desejo de renovar e inovar estará no ar, por conta da oposição Vênus/Urano, em destaque no mapa desta Lua cheia, cujos efeitos se estendem por duas semanas. Mas também podem surgir imprevistos na vida pessoal e no âmbito coletivo.

Entenda as previsões do que está em alta nesta semana com esta Lua Cheia mais agitada:

No âmbito coletivo, pode haver aumento de protestos em várias partes do mundo.

Acontecimentos imprevisíveis, oscilação e instabilidade no âmbito financeir também são prováveis.

Há potencial de perdas súbitas de pessoas famosas ou eventos que chocam.

A semana também tem Mercúrio em tensão com Plutão e em trígono com Júpiter e bom relacionamento entre Marte e Saturno. Entenda agora todos os trânsitos nas previsões astrológicas para os próximos dias:

Mercúrio: tensão com Plutão, harmonia com Júpiter

Desde sexta-feira (17), Mercúrio faz um aspecto de tensão com Plutão e de harmonia com Júpiter, que ficam exatos, respectivamente, na segunda (20) e na quarta-feira (22).

A quadratura de Mercúrio com Plutão pode trazer possibilidade de:

notícias de crises

aumento de problemas

mortes tanto na esfera individual como na coletiva

o que não vai bem tende a ganhar destaque

é um período de palavras mais críticas, por isso é bom não provocar ou fazer postagens polêmicas

é preciso tomar certo cuidado com o uso da palavra, pois, como diz o ditado, “não se recupera a pedra depois de atirada e a palavra depois de dita”

pode ser necessáriomais cuidado em vias e deslocamentos, que podem se tornar mais perigosos.

Já aspecto de Mercúrio com Júpiter pode indicar ajudas e apoios em situações críticas. Por exemplo, você escuta uma notícia difícil e uma pessoa amiga indica algo que pode ajudar no problema que você vem passando. Mercúrio-Júpiter também auxilia a manter um foco mais amplo e positivo, ao invés de se deixar levar pela negatividade. Mas só para quem busca isso, claro.

Mercúrio-Plutão pede profundidade e força a encarar realidades, o que eventualmente é doloroso na hora, mas pode ajudar depois. Assim, consultas, conversas e terapias podem ter este efeito. Depois de encarar verdades mais duras, a visão pode ficar mais ampliada, com Mercúrio em trígono com Júpiter.

Sol em Libra na quarta-feira

Marte ingressou em Libra na semana passada, e agora é a vez da entrada do Sol em Libra na quarta-feira (22). Depois de um período muito virginiano e focado em trabalho, é hora de socializar e focar mais nas relações.

Libra também fala em equilíbrio, equilibrar trabalho e lazer, razão e emoção, regramento e momentos de relaxamento. Por isso, com a entrada do Sol em Libra o tema do equilíbrio e das relações vai estar em alta, além das questões ligadas às habilidades diplomáticas. Um tempo de procurar mais beleza, prazer e interação!

Dica do Personare: todo mundo tem Libra no Mapa Astral. Veja aqui em que área da sua vida você tem mais equilíbrio.

Oposição de Vênus com Urano: imprevisibilidade

A semana é marcada também pela oposição de Vênus com Urano, exata na quinta-feira (23). Esse trânsito está em destaque no mapa da Lua Cheia – que tem efeitos por duas semanas, até a próxima Lua Nova.

A oposição de Vênus com Urano pode incentivar mudanças, viradas e guinadas. Por exemplo, quem terminou um relacionamento recentemente sentir mais o incentivo de “virar a página”. Se não é o seu caso, e você ainda quer voltar para seu/sua ex, a próxima quinzena é desaconselhável para tentar isto.

Porém, a oposição também pode trazer circunstâncias inesperadas ou de agitação. No âmbito coletivo, pode haver aumento de protestos em várias partes do mundo, acontecimentos imprevisíveis, oscilação ou mesmo instabilidade no âmbito financeiro. Também há potencial de perdas súbitas de pessoas famosas ou eventos que chocam.

Na vida pessoal, também pode haver mais agitação e imprevisibilidade, seja como maior correria no dia a dia, até algum familiar ou pessoa amiga que fica doente e precisa ser levado para o hospital (embora possa sair bem de lá depois, em muitos casos).

Também podem surgir despesas com as quais não se contava, como uma geladeira que dá defeito e tem conserto caro. Ou seja, pode haver um pouco de adrenalina, correria e imprevisibilidade. Mas há também ar de renovação, quebra na rotina e busca de estímulo.

A combinação também pode ensejar rompimento de parcerias ou relacionamentos que já não estejam indo bem, parecendo acontecer de forma súbita. Se a sua parceria anda por um fio, e você não quer que rompa, é bom pegar leve, já que Vênus/Urano odeia controle excessivo, exagero com ciúme, chatices ou cobranças. Lembre-se disso se você for a pessoa que está nesta polaridade.

Marte em trígono com Saturno: resiliência

Para contrabalançar o aspecto anterior, Marte faz bom aspecto com Saturno, o que ajuda no gerenciamento de situações que possam aparecer, para quem lançar mão desta energia. Por exemplo, um bom funcionário quer ir embora.

Talvez não seja exatamente um problema com o emprego, mas uma circunstância na vida dessa pessoa, em que uma boa conversa e a apresentação de novas alternativas ajudam a encontrar caminhos para que a saída não ocorra – ao menos não de imediato.

A via da maturidade será a melhor na semana. Vênus/Urano dá vontade de “chutar o pau da barraca”, mas você vai ter de avaliar se é a melhor pedida ou se, sim, como fazer isso.

Marte/Saturno pode indicar a negociação de prazos. A combinação também ajuda no regramento e a tentar cumprir seus compromissos. Claro que imprevistos podem aparecer nesta semana, como ficou claro, mas você pode tentar fazer o melhor possível para cumprir a sua agenda.

Boa capacidade de trabalho e possibilidade de ter força de vontade e resiliência para muitos assuntos que pedem isso!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

