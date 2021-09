Entenda a personalidade do signo de cada criança

A criança de cada signo é um guia rápido para entender o comportamento dos pequenos. O signo solar é o mais conhecido. Basta você saber o dia e o mês que a pessoa nasceu. Esse signo remete ao papel que cada pessoa representa no mundo e isso também funciona para as crianças.

O signo solar é a porta de entrada para entendermos a personalidade de cada criança, porque uma é organizada e a outra é falante, ou mesmo como uma mesma criança é ambiciosa e emotiva. Mas é só o começo.

Para entender uma criança por completo, é preciso analisar o mapa astral completo (você pode ver aqui) para compreender, por exemplo:

Sol no Mapa Astral ajuda a entender sentimentos e desejos.

Lua no mapa mostra reações de emoção

Mercúrio revela como as caracteríricas mentais e de comunicação

Júpiter no Mapa representa a sua busca pela felicidade emocional e espiritual

Confira abaixo as características da criança de cada signo solar. Inspire-se na descrição para educar da melhor forma possível quem você tanto gosta e passe a entender melhor sua criança e aquelas com as quais você convive.

A CRIANÇA DE ÁRIES

A criança ariana costuma ser cheia de disposição e, por esse motivo, pode ter facilidade em aprender coisas novas.

Os responsáveis precisam ficar atentos ao jeito destemido da criança porque ela pode ignorar perigos.

O ideal é que a criança seja orientada de que é preciso ter cuidado em determinadas situações.

Para canalizar tanta energia, é indicada a prática de esportes para este pequeno.

A CRIANÇA DE TOURO

Em geral, são crianças calmas mais estáveis emocionalmente (isso, claro, vai depender de alguns aspectos do mapa completo).

Existe tendência ao apego a uma única coisa – como um brinqueno, um amigo, uma atividade, por exemplo. Se for o caso, tente orientá-la a ser mais flexível.

É importante trabalhar a adaptação às mudanças desde pequeno.

Essa criança pode precisa de mais tempo para aceitar novas situações. Tenha paciência e respeite.

A CRIANÇA DE GÊMEOS

Ter um pequeno geminiano em casa costuma ser sinal de que o tédio não existirá nessa lar.

Curiosa, a criança geminiana costuma mostrar desde cedo interesse sobre tudo que existe.

Aproveite a oportunidade para exercitar sua paciência e dar longas explicações a essa criança e saciar sua curiosidade.

Como Gêmeos é um signo Mutável, é interessante que a decoração do quarto seja modificada de tempos em tempos, para que a criança viva sempre o clima de novidade que tanto gosta.

A CRIANÇA DE CÂNCER

A criança de Câncer costuma ser carinhosa e gosta de participar do contexto familiar.

Pode demonstrar medo e insegurança com novas situações. Ajude-a a aprender a se virar sozinha.

Assim como o caranguejo que simboliza o signo, a criança de Câncer costuma se recolher para dentro de sua carapaça, antes de investir em novas atividades.

É importante saber respeitar o tempo desse pequeno canceriano.

A CRIANÇA DE LEÃO

Generosidade costuma ser uma das principais características da criança leonina.

Prepare-se para viver momentos de muita alegria ao lado dela.

É importante ensinar que cada pessoa tem o seu valor e pode ser especial do seu jeito. Esses pequenos costumam achar que são os únicos a merecerem elogios.

Outro cuidado que você pode precisar ter ao educar um leonino é mostrar quem dá as regras dentro de casa. Ela precisa aprender a respeitar limites.

A CRIANÇA DE VIRGEM

Aparentemente tímida, a criança virginiana costuma ter o poder de observar todas as pessoas e situações ao seu redor.

Crianças virginianas vivem melhor em contato com a natureza, ao invés de ambientes muito urbanizados.

Se você mora na cidade, essa criança pode gostar muito de parques. Ela se sentirá renovada!

Já se sua vontade for presentear o pequeno virginiano, pense em brinquedos intelectualmente estimulantes, porque costuma ser pessoas muito exigentes!

A CRIANÇA DE LIBRA

Crianças de Libra não costuma suportar brigas. É importante que não se desentender com este pequeno por motivos bobos.

Amante da harmonia, a própria criança é capaz de mostrar aos adultos como viver em um clima de paz.

Outra bonita característica do libriano é saber enxergar os reais desejos das outras pessoas.

Crianças de Libra costumam ter facilidade para se relacionar com todo tipo de gente e gostam de amigos que o adoram e admiram sua capacidade de saber compartilhar.

A CRIANÇA DE ESCORPIÃO

A criança de Escorpião costuma ser bastante intensa e adotar comportamento de “tudo ou nada”, mostrando seu amor sem meios termos.

Podem sentir bastante ciúmes e possessividade.

É importante que os responsáveis por sua educação ensinem essa criança a relaxar e a confiar mais. Tente esconder nada dessa criança.

Como tem atração pelo mistério, uma boa ideia de presente para a criança do signo de escorpião são jogos de adivinhação.

A CRIANÇA DE SAGITÁRIO

A criança de Sagitário costuma ser a alegria da casa por seu bom humor.

Crianças sagitarianas, em geral, não gostam de limites e restrições. Precisam de espaços amplos para colocar em prática toda sua necessidade de viver grandes aventuras.

Um dos desafios para os adultos que convivem com pequenos de Sagitário é mostrar que não é possível fazer tudo o que se deseja ou ir a todos os lugares que se gostaria.

Pode ser importante ensinar sobre assumir deveres e obrigações.

A CRIANÇA DE CAPRICÓRNIO

A criança de Capricórnio costuma gostar de assumir responsabilidades e obrigações.

Pode ser importante estimular essa criança a viver os momentos de lazer, brincar, relaxar e ficar longe de preocupações que não são próprias para sua idade.

A criança capricorniana pode ter dificuldade em lidar com as emoções.

Ensinar a não esconder sua profunda sensibilidade pode ser bem importante.

A CRIANÇA DE AQUÁRIO

Criatividade e facilidade para imaginar o futuro são características bastante comuns em crianças aquarianas.

Pensar no bem de todos também costuma fazer parte da personalidade da criança do signo de Aquário.

Os responsáveis pela educação desse pequeno precisam ficar atentos à ingenuidade que essa criança pode apresentar.

Ensinar que suas ideias podem não ter espaço em alguns lugares também pode ser importante.

A CRIANÇA DE PEIXES

A criança do signo de Peixes pode aparentar ser distraída.

Costuma perceber e sentir tudo que acontece ao seu redor.

Pode ser muito afetiva e sentrir muita compaixão pelas outras pessoas.

Quando sofre alguma decepção, procura não se abater e permanece com sua boa vontade e gentileza.

