Signo de Libra, a indecisão e o equilíbrio

O começo da tão conhecida canção do saudoso Jobim “Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar…” ilustra a essência do signo de Libra: a percepção da existência da outra pessoa e o poder dos encontros. O equilíbrio, a indecisão e o signo de Libra parecem estar super ligados, mas é que essas pessoas são muito capazes de enxergar os dois lados da moeda.

O egoísmo e o egocentrismo não têm lugar na vida de pessoas tipicamente librianas. Quem tem Sol ou Ascendente em Libra costuma perceber as outras pessoas não como meras extensões de seus desejos e quereres.

Quem é a pessoa libriana?

Pessoas com Sol, Ascendente e Lua em Libra costumam apresentar traços fortes na personalidade ligados ao signo.

Como todos os anos o primeiro e o último dia de Libra variam, é importante confirmar aqui no seu mapa astral onde você tem Sol, Lua e Ascendente.

Além disso, todo mundo tem Libra em uma área da vida no mapa astral porque o signo está presente na cúspide de uma casa astrológica do seu mapa – assim como todos os outros signos.

Na parte da vida em que você tem Libra, certamente você tem mais equilíbrio nos temas relacionados àquela casa. Descubra aqui onde você tem Libra no mapa

Equilíbrio e indecisão de Libra

Libra começa junto com a Primavera no Hemisfério Sul e com o Outono no Hemisfério Norte. Esta divisão harmoniosa entre dia e noite com a mesma carga horária (diferente do verão, quando há mais dia do que noite, ou do inverno, quando há mais noite do que dia) traduz perfeitamente a motivação libriana para a partilha e a igualitária divisão.

Não é à toa que Libra é conhecido como um signo para quem a justiça é algo importante. Natural é, portanto, que aquelas pessoas nascidas com muitos planetas ou o Ascendente no sétimo signo zodiacal sejam tão preocupados com simetria, harmonia, igualdade e justiça.

Muitas vezes até mesmo quebram a cara, pois o ideal (Elemento Ar) se choca com o que é real (Elemento Terra), e nem sempre é possível traduzir tais ideais harmoniosos em nossa realidade ordinária, cotidiana.

Em Libra, a percepção de si se dá por meio da percepção da outra pessoa. Descobrimos quem somos (e o que não somos) a partir da comparação com o que as outras pessoas são.

Em compensação, a dúvida e a indecisão podem ser marcas constantes. Diante da necessidade de escolher, quem é de Libra se vê dividido entre realidades que apresentam prós e contras.

Tudo é tão considerado e a pessoa com Libra em forte posição no mapa é capaz de enxergar com tanta intensidade os dois lados da moeda, que muitas vezes é especialmente difícil realizar uma escolha.

A regência de Vênus indica que pessoas librianas são muito sensíveis à beleza e a imagens como um todo. A sensibilidade estética é sem dúvida uma boa coisa, mas pode conduzir o tipo a posturas pouco realistas diante do mundo, excessivamente idealizadoras no que tange aos relacionamentos.

Outros posicionamentos de Libra no mapa

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]