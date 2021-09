Oito maneiras de aproveitar a Primavera

Cada estação desperta potenciais nas pessoas. É bacana se preparar para cada uma delas, refletir sobre seus objetivos, o que você quer potencializar, o que você quer mudar. A primavera, por exemplo, traz dias mais longos e floridos. O que você pretende germinar nesta estação?

Para você se preparar para a primavera, veja oito maneiras de aproveitar o novo ciclo na sua vida:

1. O que você quer fazer prosperar?

A primeira manifestação de energia na primavera é o nascer e crescer. Este é o momento de prosperidade. Segundo a psicóloga Adriana Feijó, a fase é excelente para trabalhar comunicação, abundância e fertilidade.

Dicas para prosperar na primavera:

Entenda porque o laranja é a cor da prosperidade

Se você tem medo da escassez, veja os florais que podem te ajudar a se abrir para a abundância

Comer de forma sustentável, gerando mais saúde, menos sofrimento animal e menos destruição de florestas, são fatores para a reflexão da luz que chega com a primavera.

2. Florais na primavera

A palavra é renovação. Para ajudar neste processo, alguns florais podem ajudar a trazer esta perspectiva de espanar a poeira da alma, deixando espaço para a luz e para as sementes de um novo dia.

O composto Bless the old, embrace the new (Florais do Deserto) ajuda a deixar ir o que não serve mais, ao mesmo tempo em que nos abre para aceitar o novo em nossas vidas. Walnut, de Bach, é excelente nos momentos de transição na vida, pois ajuda a quebrar hábitos e vínculos antigos e a dissipar qualquer vínculo que possa prender a pessoa ao passado. Sagebrush, da Califórnia, também é indicada para os momentos de transição. Este floral ajuda no reconhecimento de quem realmente somos e deixa para trás as ilusões que não permitem a evolução da alma. Morning Glory, da Califórnia, é indicado para romper padrões de hábitos destrutivos e ajudar a ganhar uma nova perspectiva de vida. Excelente auxiliar para quebrar vícios.

3. Homeopatia contra as “doenças da Primavera”

A primavera é a estação das flores, é a época em que tudo fica mais bonito. Por conta da floração, há acúmulo de pólen no ar, que pode provocar reações alérgicas nas pessoas sensíveis, as famosas doenças da Primavera.

As pessoas que sofrem com asma ou rinite alérgica podem se beneficiar bastante com o tratamento homeopático. Com ele, é possível dessensibilizar o organismo às substâncias que desencadeiam as crises, como o pólen, a poeira e o mofo. Além da homeopatia, vale conhecer aqui os óleos essenciais que ajudam em tratamentos de doenças respiratórias.

4. Cheiro de Primavera

Na Primavera, os óleos de Bergamota e Ylang Ylang são os mais recomendados.

O óleo essencial de bergamota promove alegria, leveza, dissipando julgamento e crítica excessiva que impedem o desfrutar das situações boas, traz autoconfiança, fé em si e na vida. A fruta fala também sobre amor-próprio e de aceitar nossas imperfeições, seguindo com o coração aberto.

promove alegria, leveza, dissipando julgamento e crítica excessiva que impedem o desfrutar das situações boas, traz autoconfiança, fé em si e na vida. A fruta fala também sobre amor-próprio e de aceitar nossas imperfeições, seguindo com o coração aberto. O óleo essencial de ylang ylang vem dizer sobre ter atitudes mais relaxadas, se permitir viver a beleza da vida, ter prazer, entusiasmo, autovalorização, desperta a criatividade e sensualidade.

Você pode experimentar utilizar uma gota do óleo essencial no difusor pessoal por 30 dias (15 dias de Bergamota, seguidos de mais 15 dias de Ylang Ylang). Outra opção é diluir seis gotas em 30ml de óleo vegetal e aplicar no plexo solar e trapézio uma vez ao dia.

5. Detox na primavera para se preparar para o verão

Antes de o Verão chegar, que tal preparar o corpo e a mente com um Detox de Primavera? Como essa é uma época em que tendemos a acumular muco e líquidos no corpo, é muito provável que você se sinta mais inchado, sem energia e até mesmo com acessos de raiva. Por isso, este é o momento ideal para iniciar práticas de limpeza do corpo e da mente.

Para começar seu Detox de Primavera, invista em alimentos funcionais que ajudam o organismo e o fígado a eliminar toxinas, e a equilibrar os hormônios e o peso.

Três ingredientes-chave para uma poderosa desintoxicação são água, limão e folhas verde-escuras. Um suco verde contendo estes ingredientes como desjejum é uma das melhores formas de ajudar seu corpo a entrar em modo detox para o resto do dia.

Use e abuse dos vegetais da época, com o destaque especial para o coentro, aspargo e a erva-doce (funcho) que são ótimos para evitar ou eliminar aquele inchaço por retenção de líquidos.

O passo a passo do detox de primavera está aqui.

6. Mexa o corpo na primavera

Segundo o fisioterapeuta e acupunturista Eric Flor, mexer o corpo é muito importante para descongestionar o sistema linfático. Os benefícios para o fígado são enormes. Em época de pandemia, não faltam vídeos e aulas gratuitas, ao vivo ou gravadas, para quem quer se movimentar no jardim, no parque ou na praia.

7. Beba água

Não adianta nada seguir as seis dicas anteriores se você não se comprometer a beber bastante água. Dê preferência para água filtrada, em temperatura ambiente e, se possível, sem gás.

Para cuidar ainda mais do seu fígado, adicione limão, folhas de hortelã e outras ervas a sua àgua.

8. Pratos primaveris

Saiba que o sabor da primavera é o ácido. O excesso ou a falta de alimentos ácidos, como as frutas cítricas, pode desequilibrar a energia do fígado.

O que não pode faltar no seu prato: brotos, salsa, coentro, cebolinha, manjericão, orégano, alho-poró, legumes em geral, cebola, aipo, pães com farinha integral, chás de dente de leão ou boldo e espinafre.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

conteudo[email protected]