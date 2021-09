Como aproveitar a temporada de Sol em Libra

Todos os signos importam na sua vida. Então, quando o Sol entra em um signo é importante que você saiba que área da sua vida será iluminada, assim você vai poder aproveitar, por exemplo, a temporada do Sol em Libra, que começa às 16h20 do dia 22 de setembro de 2021 (sim, esse dia e essa hora mudam todo ano)!

O mapa astral tem 12 áreas da vida. Cada uma delas começa em um signo, que traz características para essa parte da sua vida. Você pode entender tudo sobre as casas astrológicas aqui. Veja o exemplo abaixo, aparentemente a pessoa não tem planetas em Libra.

Só que se você olhar a mandala, perceberá que a casa 10 está começando em Libra. Ou seja, a área da carreira da pessoa com esse mapa estará iluminada pelo Sol quando o astro entrar no signo de Libra. Agora, veja aqui no seu mapa onde você tem Libra e leia abaixo algumas dicas sobre esse signo espectacular!

Tudo sobre Libra no mapa astral

Libra significa equilíbrio e jogo de cintura. Libra é o signo da balança. Se vivido de maneira positiva – e dependendo da presença de Planetas –, a Casa Astrológica onde o signo estiver é onde você quer que todo mundo ganhe. A pessoa daquela figura lá no início deste texto provavelmente sente as características de Libra em tudo o que envolve vida pública, profissão, fama e prestígio. Já uma pessoa com Libra na casa 4 vai sentir mais a presença desse signo nos assuntos relacionados ao lar e à família.

Se você quiser entender melhor sobre Libra no mapa astral, veja este texto aqui.

Como aproveitar o Sol em Libra em 2021

Se você tem Libra na casa 1: tempo dar início a coisas novas. Você provavelmente tem charme super natural e detesta agressividade e vulgaridade. A fase promete ainda mais brilho pessoal. Aproveite para ter mais tempo para você!

Se você tem Libra na casa 2: sua inteligência financeira provavelmente é ótima! Aproveite o Sol em Libra para se mobilizar para gerar melhores resultados para você, para o lugar em que você trabalha ou para o seu negócio.

Se você tem Libra na casa 3: dificilmente você é o tipo de pessoa que gosta de discutir e bater boca. Esse mês seu plano mental deve ficar super ativo. Aproveite para escrever, falar mais (com vizinhos, amigos, em lives, parentes…), dar cursos (ou participar).

Se você tem Libra na casa 4: você deve ser do tipo que tem a casa super bonita e organizada! Com a temporada de Sol em Libra, vem o foco na família, no lar e na vida pessoal. Assuntos emocionais e ao passado podem ficar em destaque neste mês.

Se você tem Libra na casa 5: romance pra você tem que ser equilibrado, senão nada feito! Neste mÇes de Sol em Libra pode ser que você se volte mais para seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Aproveite!

Se você tem Libra na casa 6: essa é a casa da rotina e da saúde, por isso certamente essas áreas é onde você mais precisa de harmonia. Aproveite o tempo de Sol em Libra para cuidar mais da sua saúde e rever hábitos. Hora de marcar aquele exame!

Se você tem Libra na casa 7: possivelmente você é do tipo que todo mundo gosta. Esse mês pode ser bem relacional para você. Aproveite para refletir sobre parcerias e relações.

Se você tem Libra na casa 8: casa do sexo, da intimidade e do dinheiro compartilhado. Esses assuntos, portanto, podem brilhar mais para você neste mês. Você tende a ser uma pessoa que gosta fazer projetos com outras pessoas sobre ganhar dinheiro.

Se você tem Libra na casa 9: Assuntos sobre cursos, especializações, viagens e questões filosóficas podem ganhar luz solar neste mês na sua vida! Aproveite para buscar novos horizontes neste mês.

Se você tem Libra na casa 10: a parte profissional e de carreira da sua vida deve ganhar super gás neste mês. Que tal refletir sobre seus objetivos de vida, sua reputação e sua imagem pública.

Se você tem Libra na casa 11: é a sua cara ter amigos super refinados e educados, com bom gosto. Curta este mês com suas amizades e faça planos para o futuro e novas direções na sua vida!

Se você tem Libra na casa 12: essa área fala sobre o que não vemos e o que é inconsciente. Tente refletir mais sobre solidão e questões sobre espiritualidade.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]