Astrologia revela como você se ilude na sua vida

Já ouviu a expressão “pessoa netuniana” para descrever alguém que iludido? É porque na Astrologia Netuno nos mostra em quais circunstância podemos nos enganar mais. Então, primeira coisa: olha aqui no seu mapa astral em que casa astrológica Netuno estava quando você nasceu.

Você sabe que cada casa astrológica representa uma área da vida (entenda as casas astrológicas aqui). Então, Netuno traz um olhar mais embaçado e de ilusão para temas que são importantes.

Agora que você já sabe a casa em que você tem Netuno no seu mapa, leia em quais circunstâncias você pode se iludir na sua vida.

Netuno na Casa 1

Você ilude as pessoas sobre quem você é e pode usar isso para manipulá-las.

Você tende a se colocar no papel da vítima que todo mundo “abusa”.

Netuno na Casa 2

Você tem tendência a se enganar com investimentos ou até mesmo ser manipulada sobre bens materiais.

A sensação é de que o dinheiro simplesmente acaba do nada? Tente cuidar melhor dessa área da sua vida.

Netuno na Casa 3

Tente dar atenção especial à comunicação. Muitas vezes você acha que está compartilhando suas ideias, mas está apenas reproduzindo a fala de outras pessoas.

Você pode ter dificuldade muito grande em se expressar com palavras.

Netuno na Casa 4

Inconscientemente, você pode ter dificuldade de enfrentar as dificuldades e acaba fugindo dos problema.

Cuidado para não se colocar na posição de vítima.

Netuno na Casa 5

Você tende a se relacionar com pessoas confusas ou precisem de cuidado e acabar sacrificando seus prazere.

Inconscientemente, você pode arranjar um jeito de se sabotar quando está se divertindo ou relaxando. Reflita sobre isso!

Netuno na Casa 6

A tendência é de que você ache a vida cotidiana entediante e passe muito tempo buscando atividades fantasiosas para melhorar ao seu dia a dia.

Seu perfil é suscetível a drogas e toxinas. Evite ao máximo!

Netuno na Casa 7

Você tende a idealizar seus parceiros amorosos, projetando nos outros suas fantasias.Daí vem suas decepções afetivas.

Tente não encarar seu par como uma divindade.

Netuno na Casa 8

Você pode ter dificuldade em encontrar satisfação no sexo. Por isso, você pode acabar se iludindo ao estar sempre em busca de algo melhor.

Casos extremos têm o hábito de imaginar que estão com outra pessoa durante o sexo.

Netuno na Casa 9

Você pode se iludir ao depositar fé ou crença exagerada em uma religião, filosofia ou guru.

Tome cuidado com charlatães.

Netuno na Casa 10

Você pode ter muitas sobre sua carreira e se ilude e desaponta com a profissão. Você pode ter dificuldade em aceitar determinadas situações que ocorrem no ambiente profissional.

Tente trabalhar a sutileza, a paciência e a discrição para lutar contra as coisas erradas na profissão.

Netuno na Casa 11

Você pode ter dificuldade em discernir quem merece sua amizade.

Cuidado para não se envolver excessivamente com pessoas problemáticas.

Netuno na Casa 12

Você tem forte sensibilidade às energias de outras pessoas e dos ambientes e acaba tendo de lidar com medos, paranoias e tristezas.

Cuidado para não criar maneiras de fugir da realidade, se isolando em seu próprio mundo.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]