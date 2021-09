Conheça os benefícios de usar flores na meditação

O cheiro das flores pode nos transportar para lugares agradáveis da nossa mente e assim relaxar o corpo e as emoções ficarem mais estáveis. Se olhar no espelho é possível até ver um sorriso nascendo no canto da boca. Assim é o poder das flores com todo o seu esplendor e beleza. Nos encantam, cativam e curam não só o corpo, mas a alma também.

As flores têm poder regenerador e curativo para o corpo como um todo. A beleza e a presença de flores – tanto física como de forma representativa como um quadro, enfeite, aroma num óleo essencial ou perfume – pode ajudar a elevar o espírito.

Cuidar de flores pode ser como uma terapia

A flor natural naturalmente é mais encantadora e um exercício ocular. Tente observar seus detalhes e nuances e sinta que, no seu tempo, ela pode aliviar sua visão trazendo leveza. Cuidar de um jardim ou de um vaso de planta dentro de casa pode ser uma terapia agradável que traz bem estar, alegria, inspiração, dedicação, atenção plena.

O desenho de cada flor tem geometria perfeita que agrada aos olhos e a mente, se enaltece com sua grandiosidade e, ao mesmo tempo, traz simplicidade que a força da natureza nos disponibiliza.

Flores na meditação

A visualização de flores um jardim durante uma meditação guiada tem o poder de proporcionar forte conexão com a natureza tanto quanto lidar com um jardim real. Cuidar de flores, aliás, nos faz agir com atenção plena (entenda mais aqui). Acessamos nosso jardim interno, as flores que embelezam nosso ser. E com um pouco mais de concentração podemos até sentir o cheiro das flores. Entenda os benefícios de usar flores na meditação ou de cuidar de um jardim:

Visualizar flores na meditação guiada ou cuidar de um jardim podem ser considerado antidepressivo natural. Tanto as flores na meditação quanto cuidar de um jardim trazem sensação de alívio e encantamento e ajudam a diminuir o estresse. O poder das flores ainda pode se fazer presente através da terapia floral que ajuda despertar as virtudes que existem dentro do nosso jardim interno. Ao lidar com esse elemento da natureza, que parece frágil, você pode ficar mais em atenção plena (mindfulness), focada no aqui e agora ao perceber a beleza das flores, sentir seu cheiro e se encantar com sua riqueza de detalhes.

Sugestão: Tente fazer uma meditação relaxante e visualize um jardim florido e cheiroso para elevar sua alma e acalmar o coração. Aqui vão algumas que podem ajudar você:

Como usar flores no dia a dia

As flores podem estar presentes na nossa vida de várias formas: seja na decoração, aromoterapia, terapia Floral, jardinagem ou numa imagem mental evocada numa meditação. Como os ciclos da natureza, nossa mente também pode passar por eles.

Para você que não fique eternamente num inverno frio e com pouca vida, é preciso cultivar um jardim para que a primavera da vida floresça dentro da sua alma e o encanto das flores pode ajudar a despertar para a vida. Seja com suas formas, cores, aromas e poder de florescer e crescer rumo ao sol.

Deixe o encanto das flores te elevar, seja um girassol ou uma rosa. Todas têm graça para que você possamos agradecer!

Andrea Leandro

Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do Brain Gym®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

[email protected]