Previsões astrológicas de 13 a 19 de setembro de 2021

Na segunda-feira (13), a fase lunar é crescente a partir das 17h39 (veja aqui o signo da lua e o calendário lunar de 2021 completo), o que significa uma semana agitada. Veja o resumo da semana e, logo abaixo, entenda o que está por vir entre os dias 13 e 19 de setembro:

Sol em oposição a Netuno pode trazer distração, baixa na imunidade e possibilidade de viroses e alergias (prepare-se com o nosso guia de alimentos para imunidade). Algumas pessoas podem sentir mais sono.

pode trazer distração, baixa na imunidade e possibilidade de viroses e alergias (prepare-se com o nosso guia de alimentos para imunidade). Algumas pessoas podem sentir mais sono. Vênus em quadratura com Saturno pode aumentar preocupações, problemas e ânimo mais fechado. A combinação pede mais habilidade diplomática para evitar mal-entendidos.

pode aumentar preocupações, problemas e ânimo mais fechado. A combinação pede mais habilidade diplomática para evitar mal-entendidos. Marte ingressa em Libra : é tempo de muito mais ação e ativação de parcerias, relacionamentos sociais e afetivos e contatos.

: é tempo de muito mais ação e ativação de parcerias, relacionamentos sociais e afetivos e contatos. Mercúrio em quadratura com Plutão: notícias mais intensas podem aparecer na vida pessoal ou no âmbito coletivo. Ótimo para revelar sujeiras que estão debaixo do tapete e para quem faz terapia e busca o autoconhecimento para aprofundar questões.

Sol oposto a Netuno: distração e menor clareza

Ao longo da semana o Sol se opõe a Netuno, com o aspecto exato na terça-feira (14). Este contato pode se manifestar de muitas formas, veja algumas.

Mais sensibilidade. Chorar, se emocionar mais fácil ou se sentir mais vulnerável.

Está se sentindo confusa ou confuso sobre algo, sem ter muita clareza? É um dos efeitos desta combinação. Se possível, evite tomar decisões importantes enquanto não puder enxergando o quadro todo.

Estar com a cabeça “no mundo da Lua”, se perder no tempo, estar mais difícil ficar no “mundo real” também são possibilidades. Se puder, tire um tempo para ouvir música, ter lazer, relaxar. Criatividade, conexão espiritual e meditação combinam com Netuno.

Pode haver um pouco de confusão e atrapalho.

Doses de preguiça e maior sono.

Chance de indisposição com gripes, viroses e alergias.

O Sol, porém, também vai fazer um trígono com Plutão, presente até a terça-feira (20) da semana que vem, mas fica exato na quinta-feira (16) desta semana.

Este é um aspecto que ajuda a recuperar o rumo e a dar mais força para lidar com eventos e situações. A motivação volta a crescer, em um efeito vitalizador e renovador das energias. Mas antes tende a aparecer mais o contato com Netuno.

Vênus em quadratura com Saturno pede resiliência

Vênus e Saturno ficam em tensão nesta semana de terça-feira (14) a domingo (19), com o aspecto exato na sexta (17). Há possibilidade de disputa entre lazer e dever, com predominância do segundo. “Chatices” podem surgir, como reuniões chatas, preocupações, contas inesperadas para pagar e cobranças.

Também pode aparecer algo “estraga prazeres”, como pegar gripe e ficar com sintomas fortes no dia de comemorar algo. Você pode ter de lidar com alguns contratempos (que tal se preparar com meditação guiada? Veja aqui)

Algumas pessoas podem ficar um pouco mais fechadas por estes dias, mais focadas em trabalho. É comum que haja uma avaliação também das relações, com possibilidade de ajustes serem feitos no que não vai bem. Em terapias, vai ser mais possível realmente abordar problemas de forma mais madura.

E aconselha-se atuar com mais diplomacia nos contatos em geral, já que o clima não é tão “livre, leve e solto” como em outros aspectos de Vênus, de modo que palavras podem ser mal interpretadas.

Marte ingressa em Libra e o foco voltado para parceiras

Marte ficou em Virgem de 29/07 a 14/09, dando grande força para o trabalho, rotina e cuidar melhor da saúde. Na terça-feira (14), e até 30/10, Marte transita por Libra, levando seu aporte de energia e iniciativas para os relacionamentos, contatos, parcerias, vida amorosa.

Ou seja, não vamos só focar nas tarefas, algo ligado a passagem anterior de Marte, mas também na parte relacional.

Este é o momento para tomar iniciativas envolvendo parcerias, público, pessoas.

Marte em Libra também pode trazer o desafio de agir de maneira estratégica e levando em consideração o melhor caminho, já que este signo zela por justiça e equilíbrio. Isto nem sempre vai ser fácil, pois há circunstâncias em que vai existir a tentação de ser impulsivo.

Mercúrio em tensão com Plutão e harmonia com Júpiter

A partir de sexta-feira (17), Mercúrio faz um aspecto de tensão com Plutão e de harmonia com Júpiter que vai durar pouco mais de duas semanas.

A quadratura de Mercúrio com Plutão pode trazer notícias de crises, problemas, mortes, tanto na esfera individual, sua e de amigos e pessoas próximas, como na coletiva. O que não vai bem tende a aparecer. É um período, também, de palavras mais críticas.

Vai ser preciso tomar um certo cuidado com o uso da palavra, pois, como diz o ditado, “não se recupera a pedra depois de atirada e a palavra depois de dita”. Nas redes sociais, potencial de troca de farpas, com destaque para a semana que vem, de fase lunar cheia.

O aspecto de Mercúrio com Júpiter, porém, pode indicar ajudas e apoios em situações críticas. Por exemplo, você escuta uma notícia difícil e alguém diz que pode ajudar no problema que você vem passando. Por exemplo, você recebe uma notícia de fechamento da empresa em que trabalha, mas uma pessoa amiga tem bons contatos e diz que pode te indicar para outro emprego.

Mercúrio-Júpiter também auxilia, para quem buscar esta via, a manter um foco mais amplo e positivo, ao invés de se deixar levar pela negatividade (aqui você pode ler sobre o poder das afirmações positivas).

Outro ponto é que Mercúrio/Plutão também força a encarar realidades, o que é doloroso na hora, mas pode ajudar depois. Assim, consultas e terapias podem ter este efeito. Depois de encarar verdades mais duras, a visão pode ficar mais ampliada, com Mercúrio em trígono com Júpiter. Espere este tipo de processo e “dobradinha” nas próximas duas semanas.

