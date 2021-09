Muitas vezes desejamos algo em nossa vida, mas a vida parece nos afastar disso. “Quero um relacionamento”, “quero tal trabalho”, “quero ganhar x de dinheiro”. Mas, quando pensamos nisso, qual sentimento tal desejo nos traz? Neste artigo, iremos trabalhar frases de autoestima para você se pôr em primeiro lugar e seguir pela direção certa, rumo ao que deseja.

Por que as frases de autoestima são importantes para os nossos sentimentos e verdade?

Imagine que estou no Rio de Janeiro e quero ir para São Paulo. Mas, na verdade, o melhor destino para mim, o que me traria o melhor em minha vida, seria Minas Gerais.

Coloco-me em movimento na direção de São Paulo, mas ao longo do caminho percebo que, sem querer, erro as estradas e acabo sempre indo na direção de Minas. Continuo pensando “quero ir para São Paulo”.

Quando corrijo meu rumo na direção de São Paulo, o local que havia determinado para ir, sinto um mal-estar, uma angústia. Quando, sem querer, erro e vou na direção de Minas, por outro lado, sinto-me bem, em paz, mais leve e alegre.

“Gostaria de ir para São Paulo, mas me abro para perceber se existe e algum destino melhor para mim!”.

Começo a perceber que talvez o meu real destino seja aquele que me faz sentir bem, e não aquele que havia planejado. Posso corrigir meu rumo quanto ao destino que desejo alcançar.

“Vai dar o maior trabalho mudar, avisar todo mundo, planejar tudo de novo, mas se é o melhor pra mim, é isso que vou fazer!”

Essa correção pode até trazer preocupações quanto ao que terei de enfrentar e fazer para essa mudança, mas traz paz no fundo meu coração. Isso mostra que estou me alinhando com a verdade, com o melhor para mim.

“Ai, mas tá tão longe…ainda assim já caminhei bastante, falta bastante, mas também já percorri um parte. Que bom que estou nesta cidade, é mais perto de Minas do que o Rio estava.”

Pode bater um desânimo quando olho para fora e vejo que ainda estou longe de onde desejo chegar. Se eu me deixar levar pelos pensamentos que ressaltam o quanto está longe, tudo que conseguirei é fazer parecer que a viagem é mais longa do que realmente é. Mas, se eu me focar no caminho que já percorri, onde já cheguei, o desânimo se enfraquece e passa mais rápido.

Onde estou, onde intenciono chegar e onde realmente é o melhor lugar para eu ir

As afirmações de frases de autoestima auxiliam em direcionar nossa mente e nossos sentimentos na direção que almejamos. Mas para que tenham eficiência máxima, é preciso que estejam de acordo com a nossa verdade, e que também respeitem nosso momento. Por isso, elas podem também nos ajudar a perceber se o que desejo com determinada afirmação é de fato o melhor para mim.

Quando nos sentimos mal ao fazer uma afirmação, pode ser que ela não esteja de acordo com a nossa verdade (aquilo que realmente é o melhor para nós), ou que existam crenças ou bloqueios emocionais atrapalhando nosso movimento em tal direção.

Uma afirmação para fortalecimento de amor-próprio, como “eu me amo e me aceito incondicionalmente” é sempre positiva de ser trabalhada. Mas se eu me sentir certa falsidade, indiferença, e até mesmo me sentir mal ao fazer ou pensar em tal afirmação, é bem provavelmente que haja crenças contrárias, bloqueios emocionais que atrapalham esse amor e aceitação incondicional os quais precisam ser trabalhados.

Podemos nos focar com uma afirmação que soe mais real como “estou disposto a me aceitar e me amar incondicionalmente”. Ela também vai na mesma direção que a afirmação anterior, mas respeita o momento atual, no qual ainda não me é confortável esse auto amor incondicional.

Já uma afirmação como “sou lindo”, por exemplo, pode ser uma pouco mais delicada. Pois, se quero me sentir belo para mim mesmo, ela é positiva. Mas se eu quero ser lindo para me sentir aceito ou valorizado, e se alguém agir de maneira que eu não me sinta lindo, crio uma resistência, uma dúvida, enfraquecendo a energia desta afirmação.

Se quero acreditar e sentir que “sou lindo”, na realidade o que busco é “me sinto aceito, amado e valorizado”. “Sinto-me bem comigo mesmo!”, “sinto-me valorizado e aceito”, “estou disposto a me sentir bem comigo mesmo”. Mesmo que outras pessoas não me valorizem, quando trago o referencial para dentro de mim, faço com que as afirmações sejam mais fortes.

Por trás de todo desejo está, antes de tudo, o desejo de nos sentir bem. Esse bem-estar e sentimento de paz, lá no fundo do coração, nos dá a direção do que realmente nos faz bem e feliz, e não necessariamente isso bate com o que achamos que nos fará feliz e que estabelecemos como meta.

Saber diferenciar se o que desejamos está de acordo com o que de fato é o melhor pra nós é uma questão de prática. Observar o que sentimos ao fazermos afirmações, observar os resultados que a vida nos trás, nos ajuda a perceber se estamos mais perto ou longe do que verdadeiramente nos faz feliz.

Trabalhar com frases de autoestima e afirmação podem nos ajudar a elucidar nosso caminho assim como sedimentá-lo e fortalecê-lo. O que realmente nos faz sentir bem é nosso amor-próprio, poder pessoal e alegria. Por isso, podemos começar por aqui.

Afirmações para colocar em prática agora em sua vida!

Então, que tal começar a direcionar sua mente e suas emoções com afirmações que fortalecem a nossa base: a autoestima?

Você pode trabalhar com as afirmações somente em sua mente, escrevendo-as, falando-as em voz alta. Se puder fazer isso na frente do espelho, olhando em seus próprios olhos, será melhor ainda.

Ao trabalhar as afirmações procure falar, pensar e/ou escrevê-las em primeira e terceira pessoa para si mesmo.

Amor próprio

“Eu me amo e me aceito como sou incondicionalmente. (Seu nome), eu te amo e te aceito incondicionalmente.” “Eu me perdoo incondicionalmente. (Seu nome), eu te perdoo incondicionalmente.”

Se vier à tona algum sentimento ruim ao fazer afirmações quanto ao amor-próprio, você pode direcionar afirmações para soltar-se dos sentimentos ruins: “Estou disposto a me libertar destes sentimento de…”.

Poder pessoal

“Por trás de toda fragilidade e vulnerabilidade se escondem minhas maiores força.” “Reclamar só alimenta mais da mesma coisa. Estou disposto a fazer diferente para ter um resultado diferente.” “Mesmo que as coisas pareçam dar errado, elas me trazem aprendizados. Estou disposto a perceber qual o meu aprendizado em cada situação.” “Sou um ser humano em caminho de aprendizado. Aprendo com os meus erros. Fortaleço-me a cada experiência.” “A única coisa que me impede de chegar aonde e quero é a desistência. Eu me mantenho firme em meu caminho. Se cair, levantarei. Se estiver difícil, me cuidarei com coragem e carinho, encontrarei maneiras de me motivar.”

A vergonha e sentimentos de humilhação e impotência são bloqueios intensos à nossa autoestima. Por isso é importante estarmos atentos para sair deles o quanto antes eles nos afetarem.

“Estou disposto a me libertar do sentimento de culpa/ vergonha/ humilhação.”

Lembrar de fazer essas afirmações em terceira pessoa também: “(seu nome), você está disposto a…”, em vez de eu, usar você.

Alegria

“Estou aberto/ estou disposto a sentir mais alegria e prazer em minha vida.” “Estou aberto/disposto a perceber e sentir a beleza em minha vida.”

Quando vier à tona alguma crítica em relação a alguma pessoa, situação ou coisa, olhe para o que você aprecia ou gosta nela. Se não encontrar nenhuma, afirme: “Estou disposto a enxergar os aspectos positivos em ….”.

Lembrar de fazer essas afirmações em terceira pessoa também: “(seu nome), você está disposto a…”, em vez de eu, usar você.

Crie afirmações e alinhe-se com o seu bem-estar!

Com a prática, você pode criar suas próprias frases de autoestima e perceber como se sente em relação a elas. Vá mudando e lapidando as mesmas para que elas lhe conduzam cada vez mais para sua verdade e felicidade!

Ceci Akamatsu

Terapeuta Acquântica, faz atendimentos presenciais no Rio de Janeiro, em São Paulo e à distância. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare.

[email protected]