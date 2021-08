Movimento. Essa é a tônica das previsões do Tarot para setembro de 2021 com o Arcano VII, o Carro. Em sua imagem, um rei conduzindo sua carruagem com confiança e firmeza segue imparável na direção de seus objetivos, certo de sua vitória. O movimento simbolizado pelo Arcano VII é direcionado e seu combustível é a vontade.

O período que representa é de ímpeto, ação e avanços. Positivo e negativo são conceitos relativos. O que pode ser bom para um, pode não ser para o outro, da mesma forma que a nossa vitória pode significar a derrota de alguém. Portanto, fazer esses juízos de valores das cartas do tarot é perder a sua mensagem.

Num contexto polarizado como o que estamos vivendo, um Arcano de forte impulso como o Carro pode significar o acirramento das disputas e a intensificação dos conflitos, pois cada lado tende a partir para cima de seus adversários com força, fazendo conflitos se transformarem em verdadeiras batalhas.

O outro lado da moeda é a potência que as lutas em comum ganham. Quando os esforços se somam e todos rumam na mesma direção, não há obstáculo que resista e problemas que persistam.

Com tanta agitação, teremos um mês de fortes emoções e eventos marcantes, com mobilizações de todas as naturezas.

Desde manifestações políticas até pessoas forçando a volta à normalidade, mesmo que ainda estejamos num momento pandêmico que requer cuidados.

OS SIGNIFICADOS DA CARTA DO TAROT PARA SETEMBRO

“O Arcano da Vitória” é um epíteto do Carro, mas precisamos levar em conta em qual contexto simbólico ele se insere, com quais outros símbolos ele interage para, só então, sabermos qual a melhor direção para conduzi-lo.

O arcano do mês passado foi a Papisa. Vejam, a Papisa é um arcano de retração, que mostra uma força que atua de forma intensa, internamente.

Combinada com a carta do Tarot para setembro, o Carro, é como se fosse uma atiradeira, que puxamos a pedra para trás, tensionando seus elásticos para que ela fosse arremessada longe, sugerindo que alguns dos eventos importantes deste mês são a execução de planejamentos e intenções anteriores.

O Arcano do Ano é o quinto do Tarot, o Papa. Então, O Carro de setembro se move sob o comando do Papa (Arcano do ano). A soma entre os números desses arcanos (VII, o Carro, e V, o Papa) é 12, o Pendurado.

A mensagem oculta dessas duas cartas é que as ações que forem de natureza individual, parcial e egoísta (O Carro) e não seguirem as regras e protocolos sociais, e não forem a favor do bem-estar coletivo e social (O Papa) não lograrão êxito, gerando problemas persistentes e de longa duração (O Pendurado).

Previsões coletivas do tarot para setembro

A nível coletivo, poderemos ver ruas mais cheias do que de costume com manifestações de ambos os lados do espectro político e que estarão mais motivados, portanto, com mais força, havendo embates intensos entre estado e o povo, ou entre grupos de ideologias opostas.

O Arcano 7 pode simbolizar os exércitos e as forças de segurança, o que nos leva a crer que essas instituições poderão protagonizar ações relevantes ou estarem nas pautas de discussões importantes, ganhando destaque midiático e político.

Pode haver atitudes precipitadas ou impulsivas por parte de nossas lideranças que tenham impacto significativo na coletividade. O trânsito, os transportes, o estrangeiro, as relações comerciais e diplomáticas estão em destaque neste mês.

Há uma tendência para a abertura de aeroportos e fronteiras internacionais, aumentando o movimento e a circulação de pessoas. Por um lado, isso será muito bom, por outro, pode trazer prejuízos e toda essa liberação ter de ser repensada e refeita posteriormente.

Mais um bom mês para a ciência. O desenvolvimento de projetos e descobertas científicas podem ganhar impulso, evoluindo e gerando ganhos para todos nós. Com relação à pandemia do novo coronavírus, o Carro pode mostrar avanços na vacinação e superação de obstáculos impostos pelas perdas, danos e restrições.

Os estudos e desenvolvimento de tecnologias eficazes no combate e controle da pandemia estarão fortemente beneficiados. Há perspectivas de bons ganhos.

Por outro lado, as pessoas podem ganhar mais confiança com o avanço da vacinação, renunciando às medidas de segurança, participando de aglomerações que podem colocar em risco todas as nossas conquistas, por favorecer a circulação viral e, com isso, promover o aparecimento de novos vírus mais fortes.

Se isso acontecer, as consequências serão graves. Portanto, não seja uma dessas pessoas. Vacine-se, mantenha o distanciamento social, use álcool gel e use ventilação natural. Se fizermos tudo isso, estaremos bem perto do fim da pandemia.

Previsões individuais do tarot

Trabalho em setembro

Quem está desempregado, pode ser um bom momento para investir na busca de um emprego. As ações serão recompensadas, da mesma forma que ficar parado é deixar passar boas oportunidades.

Mesmo se vocês não conseguirem o emprego neste mês, os contatos feitos em setembro poderão dar frutos nos meses seguintes.

Quem está trabalhando, há perspectivas de crescimento e promoções. Para quem tiver um trabalho que permita, há chance de viagens de trabalho acontecerem.

Economia em setembro

No financeiro, tenha atenção aos gastos. Um momento Carro traz muita empolgação e imediatismo, fazendo que a gente coloque a carroça na frente dos bois, criando problemas desnecessários. Foque suas ações em formas de ganhar, mais do que gastar.

Amor em setembro

No amor, é uma fase ótima para os solteiros que tendem a ter encontros com pessoas interessantes e viverem paixões fortes. Se vai dar namoro, é outra coisa. O Carro é rápido e só se move enquanto houver combustível. A melhor coisa a fazer é viver o momento, deixar as coisas fluírem prestando atenção em vocês. Tudo na vida tem seu tempo.

Às vezes, o melhor de alguém, a gente vive em uma semana, um mês ou dois. Se já deu, insistir é perder e sofrer. Saiba a hora de parar ou de buscar novas motivações.

Para os casados, se der, façam uma viagem juntos. Não precisa ser para longe, mas que lhes ajudem a saírem da rotina e se renovarem na aventura de explorar o mundo. É preciso ter maturidade e prudência para gerir as crises e lembrar que elas surgirão todas as vezes que pensarem só em vocês e se esquecerem do outro. Se vocês estão bem e acham que é hora de darem mais um passo na relação, noivando, casando, indo morar juntos, a hora é esta.

Saúde em setembro

A saúde é beneficiada com o esporte, para quem pode, e com qualquer tipo de atividade que sua condição permita.

Evitem excessos e tenham atenção à ansiedade. A aceleração do Carro pode gerar ou agravar casos dessa doença.

Espiritual em setembro

No espiritual, as energias estão em festa. De forma geral, há proteção e força realizadora no ar. Aproveite-a ligando-se a tudo que está nessa sintonia de movimento. Se há algo para resolver na sua vida, lembre-se dessa energia, mentalize e a carta e aja, sem hesitação.

Dicas poderosas do tarot para setembro de 2021!

A dica mágica do Arcano 7 é aproveitar o movimento. Quando estiver andando de bicicleta, carro ou qualquer veículo, sinta o seu movimento, sinta como esse veículo te conduz para onde quer ir, conecte-se com essa energia e canalize-a para a área da vida que precisar de vitória e ação. Se quiser, faça uma oração para São Jorge, pelo menos uma vez, esse mês, pedindo a libertação de todo mal, a proteção e a realização do que for mais importante para você.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

[email protected]