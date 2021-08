Numerologia: previsões para o amor em setembro de 2021

A Numerologia indica que as previsões para o amor em setembro de 2021 são de instabilidade, incertezas, confusões, rebeliões, protestos e revoltas. Esse é um mês em que eventos podem chocar e crises demandarão jogo de cintura e capacidade adaptativa.

Isso porque setembro é um mês representado duplamente pelo número 5. Primeiro, estamos em um Ano 5 (2+0+2+1 = 5). E a soma do mês 9 com o Ano 5 leva de novo ao quinto número (9+5 = 14 e 1+4 = 5). A repetição do número 5 na energia do mês é que representa surpresas e imprevistos para o amor em setembro.

Por isso, é importante que você tenha atitude de abertura ao novo, para que possa experimentar saídas e encontrar soluções inventivas para os desafios de setembro.

MÊS pessoal 1 – trimestre 7

O período é apropriado para iniciar uma relação afetiva. Todavia, pode haver grande medo em não apenas perder a sua independência e espaço de autonomia, como temor de traição, abandono e de sofrer no amor.

Se você se sente assim, veja como enfrentar o medo com ajuda da Aromaterapia e dicas de óleos essenciais.

Você está vivendo um mês pessoal 1 e um trimestre 7, que marcam esta época de sua vida e simbolizam o poder de decisão e a coragem, vale a pena arriscar e se entregar a alguém – desde que você tenha feito alguns testes e a outra pessoa demonstrado que merece sua confiança.

Também pode ser um mês voltado para algum projeto, especialmente voltado para estudos, viagens, cursos. E isso poderá tirar bastante de seu tempo e energia, demandando essa dedicação para aprender os melhores meios e ferramentas de desenvolver algum projeto ou se envolver em alguma nova experiência.

Claro que poderá direcionar essa predisposição para desenvolver novos hábitos em termos de dar e receber amor. E, com isso, criar novo nível de intimidade, cumplicidade e profundidade com o seu par.

MÊS pessoal 2 – trimestre pessoal 1

Há um conflito entre carência X necessidade de mais liberdade. Dependência X independência.

Como a simbologia do 2 pode prevalecer (por estar presente em dois dos três ciclos que marcam o mês de setembro), o desejo pelo companheirismo e pela troca afetiva poderá direcionar você para aproveitar o momento favorável a começos (do Trimestre 1) e iniciar um relacionamento.

E dentro de uma relação, será importante você ter tempo tanto para seus próprios projetos quanto para as demandas conjugais. Ter uma atenção especial à impaciência também poderá marcar este período da sua vida.

Justamente num mês que exigirá muita diplomacia, a fim de resolver alguns detalhes que passaram a lhe incomodar em termos afetivos.

A disposição em dialogar, apresentar seu lado, ouvir os pontos de vista do outro e alcançar um novo nível de união através desses ajustes com a pessoa parceira.

MÊS pessoal 3 – trimestre pessoal 4

O lado romântico está mais forte neste período. Você poderá aproveitar o potencial concretizador do 4 (de seu Trimestre) para edificar as bases de um relacionamento. Ou de reestruturar aquelas já existentes entre você e seu par. Inclusive, há oportunidade de formalizar um laço, tal como assumindo namoro, noivando, casando ou mesmo decidindo construir uma família.

Há também a importância de conciliar bem lazer e dever, diversão e responsabilidades familiares e profissionais. Colocar mais leveza nas obrigações e tirar um tempo para curtir mais com a pessoa parceira e com a família aqueles momentos de curtição, brincadeiras, enfim, atividades lúdicas e momentos românticos.

Tem fertilidade bem presente. E isso pode representar fecundação, gestação, nascimento de uma criança na família. Ou simplesmente curtindo filhos, sobrinhos e afilhados. Até mesmo dar mais vazão à sua criança interior (aquele lado mais livre, leve e solto) em seu próprio relacionamento amoroso.

Clique aqui e veja algumas sugestões para dar vazão à sua criança interior.

MÊS pessoal 4 – trimestre pessoal 7

O período é de maior seriedade e desconfiança. Se você não está se relacionando, pode sentir que precisa se reservar mais, uma vez que as aventuras românticas não serão muito bem-vindas.

Desejará um vínculo sólido, consistente e duradouro, caso se abra para o amor. Ou se alguém passar pelos seus exigentes critérios de envolvimento afetivo.

Então, se a outra pessoa demonstrar que é confiável e lhe transmitir segurança, ótimo. Poderá construir uma vida a dois ao lado da mesma.

Se já está se relacionando, o período pode ser de mais travamento emocional e até mesmo sexual. Sentirá uma dificuldade maior de relaxar e curtir o prazer. Demandará mais tempo, paciência e atenção aos detalhes na hora de dar e receber afeto, inclusive sexual.

Aí sim poderá solidificar um novo nível de união entre você e seu par, tal como sentindo uma segurança emocional, material e também íntima.

MÊS pessoal 5 – trimestre pessoal 1

Está diante de um mês que pode ser completamente um divisor de águas na sua vida. Os três ciclos que marcam seu setembro sinalizam uma significativa mudança, seja por sua própria motivação ou vinda de fora.

Então, abra-se para novas experiências. E isso pode representar conhecer outra pessoa, sair de uma condição solteira e começar uma relação, mudar o próprio relacionamento.

Independente de qual seja o seu caso, direcione-se para tomar decisões em prol dessa renovação de sua vida amorosa. Experimente o novo, implemente novidades, mude hábitos na sua forma de amar.

Tem outra tendência também. Ela diz respeito a um desejo maior de liberdade. Isso pode representar uma predisposição a não se comprometer.

Pode até ter vários casos e experimentações afetivas e sexuais. Ou simplesmente focar em algum projeto ou mudança que não lhe permitem dedicar-se tanto à vida a dois.

Se está se relacionando, deixe bem claro para seu par o quanto precisa de mais tempo para si. Além do que, almeja mais estímulo, inclusive sexual, com a pessoa parceira.

Veja neste artigo como colocar prioridade naquilo que você deseja respondendo como gerenciar o tempo de cada coisa na sua vida.

MÊS pessoal 6 – trimestre pessoal 4

Eis um mês que pode ser excelente para construir um relacionamento seguro e consistente a longo prazo. Na verdade, sua disposição para se relacionar estará maior.

Romantismo no ar, com o potencial concretizador do 4 para ser direcionado no rumo de edificar as bases de uma relação marcada por um belo companheirismo. Mas para efetivar esse laço afetivo, precisará realmente sentir segurança no outro.

Como haverá idealismo romântico em setembro, aproveite o lado prático e os pés no chão do simbolismo do 4 para peneirar alguns excessos quanto a esperar por uma pessoa perfeita ou por um relacionamento perfeito. Porque se ficar mundo nesse sonho de perfeição de uma vida a dois, poderá se decepcionar.

Caso já esteja se relacionando, tenha maturidade emocional para dialogar bastante com seu par, a fim de ajustarem as arestas de algumas divergências entre expectativa e realidade. E, assim, reestruturarem as bases do companheirismo e de um novo nível de união mais satisfatória entre vocês.

MÊS pessoal 7 – trimestre pessoal 7

Eis um período que você precisará de muito tempo para cuidar de si, cultivando momentos de introspecção em prol de um maior autoconhecimento. Será por meio desse processo investigativo e terapêutico que terá condições de perceber e superar determinados medos do amor, especialmente quanto a sofrer traição ou abandono.

Enquanto estiver refém de temores e até paranoias, resistente a se entregar a uma pessoa, não force a barra. Tenha paciência com você. Cure as feridas do passado primeiro. E aí, caso encontre alguém, terá a oportunidade de corajosamente se envolver afetivamente (desde que sinta confiança no outro para se entregar).

Caso já esteja se relacionando, almejará um novo nível de intimidade, cumplicidade e profundidade, inclusive sexual, com o seu par. Valerá a pena revelar alguns temores e também seus desejos mais secretos com quem você se relaciona.

Isso poderá contribuir para vocês estreitarem o laço que os une. Diminua o ritmo, avise a pessoa parceira que precisará de mais espaço e tempo para você neste mês. Porque a introspecção e as reflexões estarão preponderando em seu estado de espírito.

Veja cinco atitudes que pode tomar hoje mesmo para cuidar melhor de você.

MÊS pessoal 8 – trimestre pessoal 1

Eis um período em que estará com “sangue nos olhos” em termos de mais determinação, coragem e iniciativa para realizar suas metas. A ambição estará gigante e a iniciativa para concretizá-las também.

Consequentemente, talvez, você não terá tanto tempo para o amor. O foco estará em algum projeto ou empreitada nova, inovadora e que exigirá muita dedicação de sua parte.

Caso esteja se relacionando, dialogue com seu par e peça a compreensão quanto a esse tempo menor para o romantismo.

A não ser que você e a pessoa parceira queiram realizar uma grande meta, terem uma baita conquista neste período. Isso pode significar um novo ciclo (1 do Trimestre Pessoal) por meio da formalização ou realização de um sonho (8 do Ano e do Mês Pessoal).

Também precisará ter uma atenção especial com as brigas. Como estará mais impaciente e com uma atitude mais afirmativa, faça bastante atividade física para não descambar para um comportamento agressivo, exageradamente mandão ou competitivo que pode ferir a pessoa amada por essa imposição tirânica de sua vontade. Tenha assertividade justa e madura.

MÊS pessoal 9 – trimestre pessoal 4

Você pode realizar um grande sonho neste mês. E se esse potencial concretizador de alcançar uma grande meta for direcionada para a vida afetiva, isso pode representar casar, fazer lua de mel, iniciar uma família, comprar um imóvel ou morar junto com a pessoa parceira, etc.

Então, aproveite e faça os devidos sacrifícios em prol do que planejar de forma prática e objetiva nesse sentido.

Também pode ser uma época que a família demande mais tempo e energia de você, tal como ajudando algum parente, dedicando-se mais aos pais ou aos filhos. E isso poderá tirar um pouco do tempo da vida a dois.

Talvez a própria pessoa parceira, caso esteja se relacionando, é quem precisará mais de seu apoio. Ou você receberá esse amparo de quem se relaciona.

O importante é ajudar ou aceitar ajuda neste setembro. E, com isso, alcançar um novo nível de segurança.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

