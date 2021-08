Previsões astrológicas de 23 a 29 de agosto de 2021

A fase lunar cheia impera nesta semana, que vai de 23 a 29 de agosto, o que indica que estaremos a todo vapor com projetos e ações. Será uma semana que podemos chamar de tudo, menos de calma – o que pode ser estimulante! Aqui vai um resumo das previsões astrológicas desta semana.

Há uma facilidade de agir de forma rápida e criativa, com Marte em bom aspecto com Urano (que vem desde a semana anterior).

(que vem desde a semana anterior). E uma tendência a tentar manter e equilibrar relacionamentos, com Vênus em Libra (o signo da balança) em bom contato com o zeloso Saturno .

(o signo da balança) em bom contato com o zeloso . Mercúrio em oposição com Netuno , porém, pode trazer alguma confusão em sistemas, internet ou mesmo mais distração. A combinação predispõe a informações distorcidas e aumento de golpes virtuais, por isso, fique atento.

, porém, pode trazer alguma confusão em sistemas, internet ou mesmo mais distração. A combinação predispõe a informações distorcidas e aumento de golpes virtuais, por isso, fique atento. Mercúrio, contudo, se alia bem a Plutão, ajudando a aprofundar questões.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral e são tendências coletivas. Veja as previsões para a sua vida – com os trânsitos astrológicos baseados no seu mapa astral individual – no Horóscopo Personare.

Entenda o céu da semana

Até quinta-feira: Mercúrio em tensão com Netuno

Mercúrio, o planeta da lógica, está em tensão com Netuno, planeta que, no seu efeito negativo, distorce, faz confusão e distrai. Confira, assim, algumas possibilidades para este aspecto.

Aumento de fake news, golpes virtuais e clonagens . Por causa disso, tenha muito mais cautela com informações, notícias, links, etc. Além disso, há mais chance de se cair no famoso “conto do vigário”. Verifique fontes, dados e promessas.

. Por causa disso, tenha muito mais cautela com informações, notícias, links, etc. Além disso, há mais chance de se cair no famoso “conto do vigário”. Verifique fontes, dados e promessas. Deixar mais sensível e impressionável . Se você é do tipo que sofre muito com notícias negativas, pode ser uma boa ideia fazer alguns dias de “detox de notícias” enquanto durante este aspecto.

. Se você é do tipo que sofre muito com notícias negativas, pode ser uma boa ideia fazer alguns dias de “detox de notícias” enquanto durante este aspecto. Afetar o entendimento das coisas (isto pode acontecer com você ou com o outro), no sentido de raciocínio e conclusões incorretos e até decisões, como você se matricular em um curso sem de fato ter a intenção de querer fazê-lo ou ir até o final.

(isto pode acontecer com você ou com o outro), no sentido de raciocínio e conclusões incorretos e até decisões, como você se matricular em um curso sem de fato ter a intenção de querer fazê-lo ou ir até o final. Maior chance de distorção das informações , como se houvesse um ruído nas comunicações. Você fala “A” e a outra pessoa entende “B”. Se esforce mais, portanto, para passar mensagens e informações com o máximo de clareza e até se antecipar à maneira como podem ser recepcionadas pelo outro.

, como se houvesse um ruído nas comunicações. Você fala “A” e a outra pessoa entende “B”. Se esforce mais, portanto, para passar mensagens e informações com o máximo de clareza e até se antecipar à maneira como podem ser recepcionadas pelo outro. Mais chance de distração . Uma boa ideia pode ser, ao sair para um compromisso importante, fazê-lo com antecedência, a fim de conferir se está levando tudo. Esta é uma semana em que vai cair muito bom o famoso check list.

. Uma boa ideia pode ser, ao sair para um compromisso importante, fazê-lo com antecedência, a fim de conferir se está levando tudo. Esta é uma semana em que vai cair muito bom o famoso check list. Trânsito, sistemas e Internet podem apresentar mais falhas . Que tal ter um plano B?

. Que tal ter um plano B? Podem ter notícias e revelações de fraudes ou mentiras, seja na vida pessoal ou no âmbito coletivo. Notícias que causam perplexidade.

Mesmo com todas estas dicas, espere por uma semana mais confusa, caótica e/ou desorganizada. Porém, o grande mérito da Astrologia é o de deixar mais ciente para lidar melhor com o que ocorrer ou até entender o porquê de determinadas situações.

O lado positivo desta combinação pode favorecer meditação, imaginação e criatividade. Aproveite! Aliás, se você está começando no mundo da meditação, saiba tudo sobre meditação guiada e comece hoje mesmo.

De terça a sábado: Mercúrio em trígono com Plutão

Mercúrio vai estar em boa sintonia com o Plutão, o que ajuda a lidar com o aspecto anterior. Por exemplo, mesmo que você esteja tendendo a acreditar de cara no que for dito, Mercúrio em trígono com Plutão pode te inspirar a ir um pouco mais fundo e a pesquisar melhor sobre o tema.

Além disso, é um aspecto excelente para insights mentais, pois propicia (desde que não se esteja inclinando para a fantasia, que é o efeito de Mercúrio/Netuno) entender mais profundamente questões.

Ótimo, assim, para qualquer tipo de processo terapêutico ou mesmo uma conversa com alguém que ajude a entender mais a fundo algum tema.

Até quarta-feira: Vênus com Saturno

Um ótimo contato entre Vênus e Saturno vai estabilizar as relações. Assim, por exemplo, mesmo que haja conflitos, vai existir uma inclinação por buscar saídas mais maduras, ao invés de aumentar o problema.

Haverá um desejo de resolver e uma motivação maior pela manutenção do que pela ruptura.

Esta ótima combinação também ajuda em compras e investimentos acertados, com uma inclinação ao bom senso, já que não é um aspecto de risco.

Bom para quem gosta de mudar o visual sem mudar muito, apenas com um novo toque!

Aliás, quer saber o melhor dia para mudar o visual? Ou quando cortar os cabelos para eles nascerem mais fortes? O melhor dia para fazer depilação? Clique aqui e confira o Calendário para cuidar dos cabelos, você saberá os dias mais favoráveis para ir ao salão de beleza e também aqueles que você deve evitar mudanças.

Toda a semana: Marte em trígono com Urano

Marte, desde a semana passada, está em boa sinergia com Urano, o que traz uma capacidade de improviso muito boa de encontrar soluções rapidamente.

Além de tudo, estimula a criatividade, o sair da mesmice. Muito bom, por causa disso, para novos projetos, em especial os inovadores ou que contam com novas tecnologias.

Assuntos também aceleram. A última vez em que Marte se harmonizou com Urano, em maio, houve uma nítida aceleração no ritmo das vacinações no Brasil. A roda gira e a fila anda com este aspecto! E aproveite isto, porque na semana que vem não vai ser assim, com Marte em oposição com Netuno.

Esta é uma energia de uma certa praticidade e inventividade, muito bem-vinda em uma semana com Mercúrio oposto a Netuno, que, como foi dito, pode ser dado a confusões, atrasos, problemas com sistemas e distrações.

Accácio Franklin

