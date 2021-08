Quer saber tudo sobre as características do signo de Virgem? Quem nasce com o Sol no signo de Virgem pode muitas vezes ser visto como perfeccionista e crítico. No entanto, esse jeito de ser pode, muitas vezes, encobrir o medo de lidar com emoções mais profundas.

Pessoas virginianas são capazes de deixar tarefas e situações mais eficientes, já que gostam de seguir métodos e deixar a vida mais prática.

Signo de Virgem: data

Em 2021 , o Sol entra em Virgem no dia 22/08, às 18h34min.

, o Sol entra em Virgem no dia 22/08, às 18h34min. Todo ano, o dia que o signo começa e termina muda. Por isso, se você nasceu no primeiro ou no último dia de um signo, precisa conferir exatamente a hora em que o Sol saiu de um signo e entrou em outro. Você pode ver isso no seu Mapa Astral.

Símbolo de Virgem

O símbolo de Virgem é a única figura feminina do zodíaco. Sua imagem remete à pureza e perfeição, o que é exatamente o que os nativos desse signo geralmente buscam.

Características do signo de Virgem

Virgem é um signo que, em geral, busca a utopia da perfeição. Embora seja um signo prático e bem resolvido no mundo material, a personalidade de Virgem não desiste de atingir ou de buscar a perfeição.

Em tudo o que faz, a pessoa desse signo se aplica com tanto esmero que é fácil perceber a sua intenção – chegar perto da perfeição. Pessoas virginianas geralmente aprendem fazendo e nunca desprezam o método da tentativa e erro.

Elas tendem a buscar melhorar-se a cada dia e em todas as suas tarefas, das maiores até as menores. Se aprimoram por meio da rotina e das mutações, nos inúmeros exercícios vividos e repetidos no cotidiano. E o tédio, para quem é deste signo, está na ociosidade.

Limpeza e vaidade estão entre as principais características do signo de Virgem, porém têm tendência a transformá-las em mania. Por isso, podem se incomodar com qualquer sujeirinha.

Essas manias levam as pessoas virginianas a, em geral, cobrar de si mesmo de maneira excessiva, o que faz dessas pessoas detalhistas compulsivas e presas a rigores que podem ser inúteis.

Signo de Virgem no amor

Virginianas e virginianos podem não ser conhecidos por serem carinhosos porque, em geral, não são afeitos ao amor à primeira vista, efusões amorosas, “reencontros que tinham de acontecer”, namoros complicados, melosidades, amores impossíveis, aventuras novelescas e pieguismos.

As pessoas desse signo desconfiam de quase tudo que a literatura romântica descreve. Elas tendem a ser bastante céticas.

Virgem e Escorpião combinam? Virgem e Capricórnio combinam?

Signo de Virgem no sexo

Pessoas virginianas podem ter alguns tabus em relação ao sexo e também tendem a racionalizar suas emoções, então por conta disso, às vezes podem sentir um pouco de dificuldade ao se entregar ou se soltar totalmente.

São pessoas super atenciosas e prestativas, mas também esperam esforço da pessoa amada tanto na relação, quanto na cama.

Defeitos do signo de Virgem

Pessoas do signo de Virgem podem chegar a um nível pesado de cansaço que ultrapassa os níveis aceitáveis de saúde.

Quando alguma delas aceita um trabalho para o qual não tem alternativa, gera-se uma guerra surda no ambiente até eclodir um dos mais perigosos perfis profissionais que se possa ter: a pessoa que sabota, cria conflitos e faz reivindicações absurdas.

Mas também, sabem planejar atingindo qualidade máxima e isso pode torná-los profissionais que curtem competição e são bem cotados no mercado.

Devido a esses talentos, pessoas de Virgem são indicadas para profissões que necessitam de trunfos mentais, como nas carreiras policiais e em empresas que lidam com organização ou ainda em profissões que necessitem descobrir erros em sistemas.

A higiene e a saúde de Virgem

Pessoas desse signo sempre se apresentam como quem acabou de tomar o terceiro banho, tal é sua preocupação com higiene e saúde. Sua vaidade é limpeza e isso se evidencia nos inúmeros cuidados com o corpo, com suas vestimentas e com o seu ambiente.

Sua autoestima está na saúde porque podem ser capazes de cumprir meticulosamente todas as ordens médicas, sejam agradáveis ou não.

Elas costumam gostar de chás, ervas, produtos naturais e podem curtir experimentar e usufruir dos milagres da natureza.

Ascendente em Virgem

Você tem ascendente em Virgem ou Sol em Virgem e ascendente em outro signo? Confira abaixo as análises de cada um:

Virgem com Ascendente em Áries

Costumam ser pessoas extremamente sinceras e podem ser vistas como poderosas, mas que podem manifestar sentimentos com explosões – seja de amor ou de ódio. Leia mais aqui.

Virgem com Ascendente em Touro

Gostam de levar uma vida “segura”, confortável e de viver situações duradouras, já que não lidam muito bem com mudanças. Entenda mais aqui.

Virgem com Ascendente em Gêmeos

Costumam ter uma mente curiosa e aberta, e por isso, adoram conversar com pessoas diferentes e assuntos variados. Saiba mais aqui.

Virgem com Ascendente em Câncer

Tendem a ser pessoas sensíveis e atenciosas. Podem ser facilmente consideradas pelos outros como um ponto de segurança e conforto. Leia mais aqui.

Virgem com Ascendente em Leão

De personalidade forte e grande generosidade, costumam atrair olhares alheios e se tornarem o centro das atenções por onde passam. Entenda mais aqui.

Virgem com Ascendente em Virgem

São pessoas solícitas e humildes. Estão sempre dispostas a aprender algo novo e ajudar os outros a resolver seus problemas. Saiba mais aqui.

Virgem com Ascendente em Libra

Buscam equilíbrio e harmonia nas relações. Costumam ter natureza diplomática e às vezes podem se tornar pessoas indecisas por não gostarem de favorecer apenas um lado. Leia mais aqui.

Virgem com Ascendente em Escorpião

Costumam ser pessoas mais reservadas, e por isso, podem às vezes ser menos extrovertidas na hora de conhecer outros e ficar apenas observando no começo. Entenda mais aqui.

Virgem com Ascendente em Sagitário

Essas pessoas são completamente amigáveis e tendem a colocar todo mundo para cima. São consideradas a “alma da festa” e inspiram quem passa pelo seu caminho. Saiba mais aqui.

Virgem com Ascendente em Capricórnio

São pessoas reservadas e pacientes. Não gostam muito de se arriscar, e por isso, só começam atividades se realmente acreditarem que vão até o final. Leia mais aqui.

Virgem com Ascendente em Aquário

Costumam ser pessoas muito sociáveis, mas pelo medo de perder a liberdade, muitas vezes tentam manter uma certa “distância” nas suas relações. Entenda mais aqui.

Virgem com Ascendente em Peixes

Esses nativos tendem a se enturmar e se adaptar em qualquer ambiente. Costumam ser pessoas simpáticas e dispostas a ajudar os outros. Saiba mais aqui.

TUDO SOBRE VIRGEM

