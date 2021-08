Meditação para dormir: como relaxar e dormir profundamente

Meditação para dormir: você quer saber como funciona e por que é importante adotar esse hábito? O sono é o momento onde nosso inconsciente assimila e organiza as informações de todo o dia. Se isso não for feito, a tendência é de ficarmos cada vez mais desequilibrados, estressados e com a memória alterada.

Quando vamos dormir, deitamos na cama e buscamos relaxamento e silêncio, mas muitos de nós somos surpreendidos por um falatório mental que nos impede de adormecer.

É neste momento que acabamos nos dando conta do excesso de preocupações. É como se estivéssemos com as mãos cheias de pacotes e sacolas para aceitarmos um mergulho imediato em uma piscina.

Mas para aceitar o convite, antes teremos que deixar de lado o que temos nas mãos e aí, sim, aproveitar o mergulho.

Caso contrário, se mergulharmos segurando as sacolas, perderemos os movimentos livres dos braços, que nos impedirão de nadar. É mais ou menos isso que acontece quando vamos dormir e não paramos de pensar.

Meditação e a importância de dormir bem

Após a revolução industrial que exalta as pessoas multitarefas, a sociedade acabou caindo em uma cilada. Claro que podemos intercalar vários afazeres ao mesmo tempo, mas esse hábito sempre será um risco quando almejamos bons resultados.

Para realizarmos bem qualquer coisa na nossa vida, temos de colocar foco no que estamos fazendo. Caso contrário, demoraremos mais tempo e teremos um resultado mediano nos afazeres. Em alguns casos, podemos até correr risco de vida, como dirigir um automóvel mandando mensagem no celular.

Isso é muito sério, e poucos de nós dá atenção, pois estamos habituados e achamos que damos conta dessa agitação toda. Mas o fato é que isso não acontece na prática por longo tempo. As sequelas sempre se apresentam e estão aí para qualquer um sentir – e não só em uma noite de sono profundo.

Para realizarmos bem qualquer coisa na nossa vida temos que colocar foco no que estamos fazendo.

Sendo assim, como a mente já passou todo o dia livre e desgovernada, produzindo coisas boas e ruins, fica realmente bem difícil governá-la quando queremos dormir.

Este é o momento de nos conscientizarmos de que devemos tomar uma providência a nosso favor e domar, ter poder sobre a nossa mente, treinando o foco. Na verdade, ela é a única coisa em nossa vida que podemos e devemos controlar.

Como fazer uma meditação para dormir profundamente

Treinar a mente é simples, mesmo que talvez inicialmente ou em determinadas situações possa parecer dificílimo. Você só precisa da sua determinação e persistência em fazer foco no seu momento presente.

Experimente se propor realizar as atividades do dia, uma a uma, com maior atenção. Esta atitude ao longo dos dias vai aos poucos se tornando outro hábito e o ajudará a ter foco.

Se quiser pode potencializar esse treinamento apenas se sentando e percebendo – onde você está, qual a temperatura, quais os sons, os aromas e como esta o seu corpo.

Alguns minutos de dedicação a essa nova atividade, poderá resultar em uma melhor disposição geral.

Ir dormir será uma alegria, pois a tendência é de já termos o controle da mente, o que nos levará mais rápido ao sono e a restabelecer a saúde como um todo. Nada é mais prioridade do que isso.

Aliás, esta palavra, “prioridade”, pode ajudar muito neste treinamento, pois se você o realiza durante o seu dia nas atividades gerais e no momento de meditação, o foco é mantido e, na hora de dormir, você poderá experienciar finalmente o relaxamento e mais silêncio interno.

Essa experiência vai lhe trazer uma paz imediata, que poderá gerar intuições, respostas e muita alegria sem causa.

Caso você já seja uma pessoa que usa seu foco, não deve ter muitos problemas para dormir, mas com o exercício abaixo pode melhorar ainda mais a qualidade de seu sono. Experimente!

Passo a passo: meditação para dormir

Após decidir que quer ao menos se observar e tentar fazer uma coisa de cada vez, estabeleça também um exercício noturno para melhorar o seu foco. A ideia aqui é trazer uma antiatividade que vai ajudar a acalmar seus pensamentos, para oferecer um adormecer mais natural.

Siga o passo a passo da meditação guiada para dormir:

Assim que fizer absolutamente tudo que tiver que fazer antes de adormecer, sente-se na cama com as costas eretas. Recorde-se rapidamente do seu dia, aceite-o como foi e tenha em mente que neste momento não há nada a fazer senão dormir e se recuperar para o próximo. Seja grato por tudo de bom que aconteceu, inclusive as pequenas coisas. É muito importante se lembrar de coisas positivas antes de dormir. Respire profundamente umas três vezes e não imagine nada, pois qualquer estímulo pode alimentar ainda mais sua mente. Sinta profundamente o seu corpo e o ar entrando e saindo dele. Estabeleça um “foco” num ponto abaixo de seu nariz, por onde o ar passa. Sinta, persista em sentir o ar que sai e entra. Fique assim por pelo menos cinco minutos e se quiser escute uma música de meditação para dormir, que seja suave e relaxante, neste período (veja dicas mais abaixo no artigo). Com certeza muitos pensamentos virão lhe visitar, mas não dialogue com eles, apenas constate sua presença e deixe-os ir embora como se fossem nuvens passando com o vento. Escolha não lhes dar atenção agora. Após uma boa noite de sono tudo será resolvido por prioridades e com muita atenção. Volte para o seu treinamento. Focar no ar que entra e sai de suas narinas é a coisa mais importante deste momento. Se quiser aumentar com o tempo a quantidade de minutos que permanece na prática, você pode e deve, pois este exercício de silêncio vai melhorar todas as áreas de sua vida. Não desista nunca. Você merece ter uma noite de sono profundo de qualidade, e o foco na respiração vai levar você a isso. Assim que se sentir bem focado e muitas vezes notar que já está quase dormindo sentado, deite-se. É muito importante que apague a luz e deixe seu quarto completamente no escuro, de preferência até sem as pequenas luzes de aparelhos eletrônicos, pois elas podem alterar a profundidade e a qualidade de seu sono. Agora é a hora de recarregar suas energias vitais e, como presente, ganhar saúde geral para o dia seguinte. Boa noite!

Vídeo com meditação para dormir

Música de meditação para dormir

Música e meditação para dormir têm tudo a ver. Dependendo da música ela pode ajudar a relaxar e desacelerar a mente. Somos energia e com isso frequência de onda e os sons também são frequências de onda, como tudo neste Universo.

Logo uma música suave costuma vibrar uma frequência alta, que vai nos contaminar e com isso transformar e alinhar nossa própria frequência de energia.

Não sou uma especialista em música, mas as utilizo muito em meu dia a dia de atendimentos e na vida particular. Dependendo da situação em que me encontro, as uso para relaxar, mantrar, dançar e trazer movimento para meu dia, induzir para autocura… uma real infinidade de estímulos.

O som é em si mesmo uma manifestação poderosa de materialização.

Lista de música para meditar e dormir:

Listarei aqui alguns de meus álbuns e músicas para dormir favoritos. Clique no link a seguir, dê o play e prepare-se para uma noite de sono profundo:

A seguir, compartilho uma meditação guiada para dormir feita especialmente por mim para você:

Dedicação que vale a pena

Espero que realmente este artigo e os links possam ser o início ou a continuidade de uma caminhada de bem-estar para sua vida. O verbo desistir deve ser eliminado das possibilidades, pois seria como deixar você próprio de lado, e essa atitude pode ter graves consequências.

Faça qualquer esforço por seu equilíbrio, nem que seja por apenas 1 minuto, afinal quem vive a sua vida é você! Escolha!

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

