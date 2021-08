As velas simbolizam o Elemento Fogo, que contém a energia da luz, da força, da ação, do movimento, da purificação e da transformação. Mas… como usar velas na decoração de casa?

Elas podem ser usadas em halls de entradas, lavabos, cantos de salas de estar, na mesa de jantar. Com suas diversas cores, formas, tamanhos, aromas e beleza criam um clima de aconchego nesses ambientes.

Para quem tem um canto de Meditação ou um altar em casa, as velas são recomendadas pela conexão espiritual com a energia da luz e simbolizam o poder do Elemento Fogo, que favorece a clareza mental.

Varandas e áreas externas também ficam mais charmosas com velas que, nesses casos, podem ser maiores e em mais quantidade, dependendo do tamanho dos espaços, combinando com as plantas (Elemento Terra), sinos de vento (Elemento Ar) e fontes (Elemento Água), tornando esses lugares harmoniosos e equilibrados.

Evite usar velas na cozinha, pois já é um lugar com muita presença do Elemento Fogo (por conta do fogão). O excesso deste Elemento pode deixar a energia dos moradores da casa muito acelerada e sujeita à irritabilidade e desavenças.

Nos cômodos com presença predominante de água (lavabos, banheiros, áreas de serviço), as velas são bem-vindas, pois equilibram a instabilidade da água e trazem a vitalidade e a força do fogo.

Como usar velas na decoração

Na prática do Feng Shui do Chapéu Negro, as velas podem ser usadas como representantes do Elemento Fogo, principalmente para o guá do sucesso (ou guá da fama), trazendo a energia do reconhecimento, realização de metas, vitalidade e ação. No guá da sabedoria (ou guá da espiritualidade) as velas são indicadas pela conexão espiritual e claridade mental.

Para identificação de cada um é preciso aplicar o Baguá sobre a planta baixa da casa, considerando a porta de entrada (veja desenho abaixo). No entanto, cada imóvel possui um formato de planta e uma energia diferente, por isso é importante fazer uma consultoria de Feng Shui para uma análise personalizada e sugestão de curas.

Outra possibilidade é usar as velas em duplas no canto dos relacionamentos para atrair mais paixão, união e luz para o casal, ou em um canto da casa para decorar ou ativar a energia de um guá, mesmo que não sejam acesas.

Caso queira acender uma vela, tenha em mente a sua intenção bem clara e medite um pouco sobre o seu pedido antes de acendê-la num lugar seguro (sem correntes de ar, longe de inflamáveis e sobre um suporte estável).

Evite velas no canto dos amigos e no canto da criatividade, pois no ciclo dos Elementos o Fogo destrói o Metal, derretendo-o (e o Metal é o Elemento que rege o guá da criatividade e o guá dos amigos). Nesse caso, as energias desses guás podem ser enfraquecidas, ou seja, pode ser prejudicial para a criatividade e a interação com amigos e benfeitores.

Saiba mais sobre os elementos no Feng Shui neste artigo sobre decoração.

Significados das cores nas velas

Há muita força na união do poder do fogo com as cores das velas, no momento de ativar as energias de um espaço. Por isso, confira abaixo a simbologia das cores para potencializar e trazer ainda mais luz à decoração:

Vela branca

Ajuda em tudo com harmonia e paz, pois engloba todas as cores e serve como um “coringa” para qualquer ambiente.

Vela amarela

Estimula a concentração, favorece a mente para a sabedoria e os estudos, por isso é boa para sala de estudos e home office.

Vela azul

Transmite calma e tranquiliza as emoções, equilibra a energia das pessoas e ambientes. Recomendada para quartos de dormir e salas ou cantos de Meditação.

Vela dourada

O dourado é associado ao Sol, que é a expressão máxima do Elemento Fogo. Velas douradas espantam energias negativas e atraem boas energias. Indicadas para atrair sucesso e prosperidade, podem ser usadas sobre aparadores na entrada ou sobre a mesa de jantar.

Vela laranja

Favorece o alto astral, a comunicação, o otimismo, a sociabilidade, o entusiasmo. Boa para salas de estar, salas de jantar, ambiente que reúnem pessoas e dias de celebrações e festas.

Vela lilás

Estimula a intuição, a Meditação, o relaxamento e deixa o sono mais tranquilo. Traz proteção pela força que tem de transmutar energias. Indicada para varandas, jardins, cantos zen, salas de Meditação, quartos de dormir e altares.

Vela prata

Atrai sucesso, ajuda a elevar a autoestima e a concretizar objetivos. Cor associada à Lua. Por isso, ativa a sensibilidade espiritual e a intuição. Boa para a mesa de trabalho.

Vela rosa

Transmite a energia de romance, aconchego e amor. Indicada para desfazer mágoas, ajudando no processo do perdão. Pode ser usada em duplas no quarto do casal e também em outros ambientes de maior permanência, como salas de estar ou jantar.

Vela vermelha

Energiza a paixão, estimula a sensualidade, o desejo, as ações e as atividades físicas. Boa para o quarto (em dias ou noites de paixão) e em outros ambientes que precisam de energia de ação e movimento.

Vela verde

Ajuda na energia de equilíbrio, saúde, esperança, vitalidade, purificação, desenvolvimento. Pode ser usada em ambientes de reunião de família e também é recomendada para quarto de pessoas doentes.

Vela marrom

Estimula a materialização de projetos e sonhos, atrai firmeza mental e ajuda na concentração. Indicada para momentos que exigem tomada de decisões, por isso pode ser usada em escritórios. Boa também para banheiros e lavabos, pois equilibra a energia da água e por ter a cor da terra.

Para entender mais sobre cores no Feng Shui, você pode conferir este artigo especial.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

