Semana excelente: as previsões astrológicas de 16 a 22 de agosto de 2021

Aproveite! Esta é uma das melhores semanas de 2021, com excelentes ingredientes astrológicos. Vai ser ótimo para quem está correndo atrás de projetos, mas é preciso se mostrar disposto a mudanças. Além disso, começamos um período super interessante para o amor. Aqui vai um resumo das previsões astrológicas de 16 a 22 de agosto.

Mercúrio e Marte juntos em Virgem geram desejo de resolver assuntos práticos, e eles tendem a fluir bem, pois ambos os planetas fazem bom contato com o desembaraçado Urano . Então, corra atrás do que quer, e também se abra a inovações, mudanças, se mostrando flexível e disposto a melhoras.

geram desejo de resolver assuntos práticos, e eles tendem a fluir bem, pois ambos os planetas fazem bom contato com o desembaraçado . Então, corra atrás do que quer, e também se abra a inovações, mudanças, se mostrando flexível e disposto a melhoras. O Sol e Júpiter se opõem . É uma combinação exuberante e animada, mas tendente a exageros. Tudo bem, a partir de domingo (22) o Sol em Virgem vai começar a inspirar mais disciplina, cuidado com a alimentação e saúde.

. É uma combinação exuberante e animada, mas tendente a exageros. Tudo bem, a partir de domingo (22) o Sol em Virgem vai começar a inspirar mais disciplina, cuidado com a alimentação e saúde. E, para completar esta semana com um tom tão positivo, Vênus ingressa em Libra . Saímos de uma inclinação mais crítica (Vênus em Virgem desde 21/07) para algo mais harmonioso e conciliador nas relações. É tempo de investir nelas. E no amor, seja para quem tem ou para quem não tem um par. Este é um dos ótimos momentos para solteiros que querem um compromisso buscarem isto.

. Saímos de uma inclinação mais crítica (Vênus em Virgem desde 21/07) para algo mais harmonioso e conciliador nas relações. É tempo de investir nelas. E no amor, seja para quem tem ou para quem não tem um par. Este é um dos ótimos momentos para solteiros que querem um compromisso buscarem isto. Vênus em Libra turbina o senso estético e a vontade de estar em lugares bonitos e cuidar mais de si mesmo. Se quiser fazer uma mudança no visual ou na compra de roupas e acessórios, o sinal está verde para isto.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Sol e Júpiter: animação e exageros

Sol e Júpiter se opõem nesta semana, com o aspecto exato na quinta-feira (19). São dois planetas animados e extrovertidos, e este seria um lado bacana desta combinação, que puxa as pessoas para cima.

Mas há também mais tendência a exagero, seja com alimentação, atividades, expectativas, gastos ou qualquer outro assunto. O Sol vai estar no final da sua trajetória em Leão, com forte desejo de se divertir e ter prazer.

Algumas pessoas também podem ficar hiperconfiantes, espaçosas ou donas da verdade, então, observe se isto pode acontecer com você ou com o outro. Por exemplo, se descuidar com máscaras e com a Covid-19, por excesso de confiança, pode depois significar pegar o vírus e ter de ficar em isolamento por duas semanas.

No domingo (22), o Sol sai do exuberante Leão e passa a transitar por Virgem, marcando uma forte motivação por trabalho, regularidade, saúde e produtividade depois de um momento do ano em que o lazer foi algo que precisou ser muito bem vivido.

Mercúrio e Marte em Virgem: resolução e eficiência

Mercúrio faz conjunção com Marte no signo de Virgem, e ambos os planetas formam ângulo harmonioso com Urano. Há uma tônica de eficiência, de querer – e conseguir resolver assuntos.

Os três planetas interagindo entre si, em uma fase lunar cheia, que é de auge, prometem, portanto, uma semana movimentada e com boa produtividade, ainda que com alguns momentos de exagero, como foi dito no tópico anterior.

Mercúrio, o planeta da comunicação, conjunto a Marte, vai tornar a fala mais direta e assertiva. Só se deve cuidar para não exagerar nisso, sendo muito crítico, taxativo e/ou cortante de algum modo.

Todavia, o plano mental deve ter novas ideias e excelentes insights, em especial da metade da semana em diante. Estamos em um período de agilidade, criatividade, abertura a inovações.

Marte, que também faz parte desta configuração, permite um agir mais livre e original. Atividades, projetos e direções muito interessantes, diferentes e criativos podem começar nesta e na próxima semana, em que o ótimo trígono de Marte com Urano continua.

Para a saúde, também será muito bom, auxiliando no processo de vacinação e na busca por saídas para a pandemia. Um outro momento em que esta interação aconteceu foi em maio e foi notável com o ritmo de vacinação se acelerou a partir daquele mês.

O trabalho, algo virginiano, também tende a estar em um bom momento. A dica, em especial, é se abrir para sugestões que possam trazer melhorias e, se envolver tecnologia, algo uraniano, ainda melhor.

Vênus em Libra: ótimo para parcerias e amor

Para finalizar uma das melhores semanas do ano, já na segunda-feira (16), Vênus, o planeta das relações e do amor, ingressa em Libra, seu signo de domicílio, onde fica muito confortável e na sua melhor potência.

O trânsito vai até 10/09, sendo que a única parte difícil dele será de 3 a 08/09, a quadratura de Vênus com Plutão.

Vênus em Libra simboliza uma disposição muito maior para agir de forma diplomática, ponderada, com inteligência e estratégia nas relações, além de pensar um pouco mais no outro e/ou na parceria do que somente no individual.

É ótimo para parcerias, contatos, vida social, e, claro, amor. Tende-se a querer investir mais tempo de qualidade nas relações afetivas e focar no que funciona bem e há em comum. Sociabilidade em alta, também.

Para solteiros, fora a parte final do trânsito, já mencionada, vai existir uma facilidade maior em atrair um parceiro mais equilibrado e com quem haja um potencial de troca e prazer na relação.

Favorece os que buscam um par e vai haver esta inclinação no ar, com mais romantismo, mas sem perder de vista a lucidez. Mesmo a curtição tende a ser com mais leveza e podendo ter uma boa chance de prosseguir e se firmar.

Fora todas estas qualidades, que marcam esta passagem de Vênus como uma das mais prazerosas do ano, o senso estético vai estar super afiado, favorecendo entrar em contato com coisas bonitas e dar um trato no próprio visual, com roupas, acessórios ou uma mudança na aparência.

Este ótimo trânsito traz uma cara de primavera e renovação mesmo antes da chegada desta estação!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]