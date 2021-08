Trânsito de Vênus em Libra: destaque para o amor

Quando Vênus transita por Libra, o amor tende a ser charmoso, sedutor, inteligente e apaixonado pela ideia de se apaixonar! Em 2021, o período começa no dia 16 de agosto e vai até o dia 10 de setembro. Confira abaixo as previsões para solteiros e comprometidos:

Se você está solteiro(a)

Esse é um dos melhores períodos do ano para a paquera, em que você sentirá aumentar seu charme e atratividade. Vale comprar roupas novas e investir na aparência, mudando ou acrescentando algo novo.

Lembre-se da dica de ouro para fazer alguém se apaixonar por você: que ela se sinta valorizada, que ela veja que você a acha especial.

Use e abuse da sedução e dos elogios, demonstrando interesse pelo outro e misturando aproximação com um toque de distância e mistério estratégicos e bem dosados, para deixar a pessoa instigada.

Exercite seu charme e dose suas qualidades e abordagem, pois ser muito desesperado e disponível é tão ruim quanto parecer orgulhoso e frio demais. As mulheres devem ser mais femininas, enquanto os homens mais cavalheiros e gentis.

Onde estarão os(as) gatos(as): lugares lindos e bem recomendados, festas de casamento, através de agência de encontros ou de sites de relacionamentos, na companhia de amigos e conhecidos, e em viagens.

Se você está comprometido(a)

Coloque o amor entre as suas prioridades no momento, pois este é um dos períodos do ano para alimentar a relação, fazer gentilezas, elogiar quem você gosta. É como se você tivesse de lembrar ao outro como era antes de vocês se comprometerem.

Capriche no visual e nas coisas bonitas, presenteie a pessoa amada com algo com apelo estético e valorizado.

Uma das melhores formas de se dizer “eu te amo” é sendo parceiro e atencioso, e também tentando se colocar no lugar do outro.

A fase é ideal para viagens românticas, jantares e até eventos com a família e outras pessoas, pois o clima estará harmonioso. Falando em “fases”, no Calendário Lunar você aprende os períodos perfeitos para fazer diversas decisões na sua vida.

Uma outra coisa muito importante para se lembrar: uma das melhores formas de se dizer “eu te amo” é sendo parceiro e atencioso, e também tentando se colocar no lugar do outro.

Muita gente depois que se casa esquece de fazer perguntas simples, como, por exemplo, se a pessoa está bem depois de ter passado por algo que pode ter mexido com os sentimentos dela. Gentileza e atenção fazem muitos relacionamentos parecerem especialmente românticos e durarem mais.

No entanto, apesar de ser uma época harmoniosa, este também é um dos melhores posicionamentos do ano para iniciar um diálogo e colocar de forma imparcial necessidades, negociando questões com o outro e, com isto, podendo até revitalizar relações que estejam um pouco desgastadas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]