Uma casa ou apartamento alugado é tão importante quanto um imóvel próprio. A escolha do local leva em conta a praticidade, a funcionalidade, a localização, o tamanho e a divisão de cômodos. E para ajudar nisso tudo, você pode aplicar dicas de Feng Shui para imóveis alugados.

No entanto, um pensamento generalizado como “não vou investir pois o espaço não é meu” ou “não vou mexer em nada, pois estou aqui temporariamente” pode acabar gerando um obstáculo na harmonização do ambiente e até mesmo na prosperidade para quem deseja adquirir um imóvel próprio.

O pensamento e a intenção devem ser justamente a do cuidado e do acolhimento para que o ambiente retribua com boas energias. Para isso, a limpeza, a pintura e personalização do imóvel e de seus cômodos é bem importante, já que o espaço precisa realmente ser o seu canto.

Confira dicas do Feng Shui para imóveis alugados:

Pintura

Verifique se a pintura foi renovada. Muitas vezes os antigos locatários ou o proprietário pintam o imóvel antes da nova locação. Mas, caso a pintura não tenha sido renovada, invista prioritariamente na cor das paredes antes de se mudar.

As paredes guardam memórias das pessoas que já moraram no imóvel. Se tiver dúvida ou pressa, prefira o branco ou cores neutras e depois invista em acessórios e itens de decoração coloridos.

Consertos

Verifique se tudo está funcionando bem: janelas (simbolizam futuro), portas (simbolizam comunicação), encanamentos (simbolizam finanças), eletricidade (simboliza sistema nervoso), bocais e lustres (simbolizam clareza mental e futuro).

Se possível faça os ajustes necessários antes da mudança, mesmo que precise negociar com o proprietário, para que sua energia não seja literalmente afetada.

Limpeza

A faxina geral precisa ser feita antes da mudança. Depois dessa grande limpeza e sempre que achar necessário, use o óleo essencial de eucalipto em pano úmido a ser passado no chão de toda a casa para eliminar energias negativas (use 9 gotas em pelo menos 1 litro de água).

Outra dica importante é colocar um pote com sal grosso atrás da porta de entrada e em cada um dos cômodos. Caso o imóvel tenha móveis embutidos, planejados ou do proprietário, vale colocar um punhado de sal grosso dentro de armários, guarda-roupas, gabinetes de banheiros ou cozinha e em outros móveis. Deixe pelo menos 7 dias e jogue fora no vaso sanitário acionando a descarga.

Plantas

Sempre indicadas pelo Feng Shui, pois ajudam a renovar o ar e as energias e, são transportáveis, se você mudar poderá levar as plantas com você. Na cozinha pode ter ervas aromáticas como o manjericão que simboliza amor, o alecrim que é alegria, a hortelã que é um vermífugo para corpo e mente, a lavanda que acalma.

Nos banheiros tenha a zamiocula, perto da entrada pode ter o bambu da sorte ou pimenteira para proteção, na sala uma ráfia ou árvore da felicidade.

Neste artigo, você pode conferir um guia completo sobre plantas para dentro de casa.

Imagens

Não tenha medo de furar as paredes e, caso não queira furá-las, há muitas opções de adesivos, pôsteres, painel de fotos, tecidos que podem deixar os cômodos mais aconchegantes, descontraídos e personalizados.

Se usar frases, preste atenção na mensagem, escolhendo as positivas. Quadros devem ser alegres, coloridos, com paisagens de natureza, casais se abraçando.

Evite imagens de pessoas sozinhas (solidão), imagens de noites (energia muito introspectiva) e pôr do sol (energia descendente). Quanto a fotos, use as recentes, com amigos e família, de viagens e de momentos felizes. Evite fotos muito antigas, de quando você era criança e de animais/pets falecidos (muita ligação ao passado).

Cortinas

São fáceis de instalar e transmitem energia de aconchego no quarto e acolhimento na sala, deixando esses ambientes mais agradáveis. Podem ser usadas para demarcar a divisão de ambientes. Além disso, as cortinas simbolizam afeto.

Decoração

Nos ambientes de maior permanência como o quarto e a sala, decore com almofadas, vasos, velas, esculturas em duplas para atrair harmonia para os relacionamentos amorosos e para o diálogo.

Itens coloridos, alegres, ligados a arte estimulam a energia da criatividade; objetos trazidos de viagens vibram boas lembranças; moedas chinesas e itens dourados ou prateados simbolizam prosperidade; imagens de deuses e deusas, mandalas e olho grego emanam energia de proteção e fé.

Saiba mais sobre Feng Shui na decoração neste artigo especial.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

